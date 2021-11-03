Усунули симптоми: як компанія "Фармак" вирішила проблему браку кваліфікованих працівників

В Україні є компанії, де молодь може реалізувати свій потенціал

Проблему посилює і трудова міграція. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, на сьогодні кількість трудових мігрантів становить понад 3 млн, а майже половина людей до 39 років міркує про еміграцію.

Найбільше від цього потерпають наукоємні виробництва. За останні роки НАН України втратила третину молодих учених, скорочується загальна кількість дослідників: від 2010 року більше ніж у 2,5 раза.

Інтелектуальна міграція присутня і у фармацевтичній галузі, адже від наукового потенціалу залежить її розвиток. Компанія "Фармак" дуже добре це усвідомлює та реалізовує багато ініціатив, аби залучати, розвивати молоді таланти та утримувати їх в Україні.

Де знайти досвідчених керівників? Виростити самим!

Працівники "Фармак" цінують свою роботу, адже тут вони мають не тільки гідні умови праці, але й змогу постійно розвиватися, брати участь у цікавих проєктах та переймати досвід найкращих експертів.

У компанії найсучасніші виробничі потужності, п’ять новітніх лабораторій, найбільший лабораторно-технічний комплекс R&D (research and development) та обладнання від провідних світових виробників. Тут діють власні школи розвитку менеджерів різних рівнів та програма кадрового резерву, які покликані розвивати управлінські навички. Понад 80% керівників формується саме з кадрового резерву.

Майбутні фармацевти виховуються ще зі школи

У компанії добре усвідомлюють, що саме зі школи починаються мрії про майбутню професію, саме там закладаються основи світогляду, формується характер та звички, тому "Фармак" системно працює з учнями. Уже багато років діє проєкт з профорієнтації, завдяки якому школярі можуть ознайомитися з професіями фармацевтичної галузі.

Саме зі школи починаються мрії про майбутню професію

У 2020 році "Фармак" став першою та досі єдиною вітчизняною фармкомпанією, що підписала меморандум про співпрацю з Малою академією наук України. І це не формальний документ. Компанія ініціювала нагороду учням, які захищають наукові праці з хімії, медицини та загальної біології на щорічному Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідних робіт. Номінанти зможуть виконувати лабораторні роботи на науковій базі "Фармак" та консультуватися у фахівців компанії.

Як отримати практичний досвід та сучасні знання з професії?

Для студентів у компанії успішно працює школа молодого науковця. Це унікальний проєкт, до реалізації якого долучилися провідні науковці з України, США, Великої Британії, Австрії, Ірландії, Італії, Німеччини та Угорщини.

Школа об’єднує для обміну досвідом студентів, викладачів вишів, експертів "Фармак", українських та іноземних науковців. Тут вони обговорюють найактуальніші питання фармгалузі, а студенти виступають зі своїми науковими напрацюваннями. Комісія, до складу якої входять науковці "Фармак" та професори провідних вишів, визначає найкращі роботи студентів, які отримують грошову премію.

Також "Фармак" першим серед фармкомпаній провів хакатон Farmak Science Start. Для участі у ньому відібрали 30 найкращих студентів фармвишів з усієї країни, сформували чотири команди, що мали вирішувати завдання, які стосуються фармацевтичних розробок. Це були справжні кейси компанії. Учасники та переможці проєкту отримали призи.

"Фармак" першим серед фармкомпаній провів хакатон Farmak Science Start

Але найціннішим подарунком для них стала можливість попрацювати пліч-о-пліч зі справжніми професіоналами своєї справи над вирішенням реальних завдань, з якими вони стикнуться, коли працюватимуть у фармацевтичних компаніях.

Щорічно понад 100 студентів із 14 вишів з усієї України проходять переддипломну та дипломну практику в компанії. Майже половину з них запросили працювати у "Фармак".

"Ми активно співпрацюємо з викладачами вишів, знайомимо їх із передовими підходами у галузі, технологічними процесами та інноваційними рішеннями. Це надто важливо для подолання розриву між знаннями, які дають у навчальних закладах, та навичками, які необхідні під час роботи на підприємстві", — наголосила Вікторія Кондрашихіна, директорка з персоналу АТ "Фармак".