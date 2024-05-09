Узяли слід: українці із Kormotech підкорюють світовий ринок кормів для домашніх тварин

Ринок кормів для домашніх тварин швидко зростає. Висока динаміка зумовлена трансформацією у ставленні людей до своїх улюбленців. Головні тренди на ринку petfood відстежують у компанії Kormotech, яка є не тільки найбільшим виробником в Україні, але й помітним гравцем світового ринку

Тренди у харчуванні

Культура співжиття з котами та собаками розвивається, і глобальний ринок кормів для домашніх тварин став активним учасником тренду, сутністю якого є прагнення побалувати улюбленців. Люди вже не сприймають їх як забавку чи власність, вони стають рівноправними компаньйонами та членами родин.

Разом із виробниками з Європи та США в Kormotech акцентують увагу на технологіях, гаджетах, нових різновидах м’яса, альтернативних протеїнах і дружніх до екології підходах.

Kormotech має власний R&D-відділ, який спільно з нутриціологами та ветеринарами працює над створенням та оновленням рецептур відповідно до нових трендів у галузі petfood & petcare.

Бренди родом із Західної та Центральної Європи мають великі лінійки кормів і снеків для собак. В Україні культура харчування улюбленців поки що формується. Вітчизняні виробники мають значно менше снеків у своєму асортименті.

Виробники зі Сполучених Штатів завойовують ринок новими видами м’яса, до прикладу, BARF (Bones and Raw Food), а також продуктами, створеними, зокрема, за технологією freeze-dry — сублімаційної сушки. Набирає обертів також тренд щодо пропозиції продуктів харчування із коноплями.

Європейські бренди дедалі частіше використовують у рецептурах альтернативні протеїни. Загалом експерти харчової промисловості називають перехід на такі види білка (бобові, водорості, комахи) майбутнім продовольчих технологій. У харчуванні домашніх тварин це білок з комах.

Виробники активно пропонують холістик — корм, виготовлений із високоякісної цільної сировини, придатної для людини. Він має збалансований склад, вміст білка у ньому не менше 50%, він без консервантів, ароматизаторів та підсилювачів смаку. Kormotech за цим напрямом має лінійку кормів Optimeal Beauty.

Набувають популярності серед петперентів заморожені та повітряно-сушені корми (freeze-dried and air-dried) для домашніх тварин. Це прояв загальної тенденції до більш природних та мінімально оброблених дієтичних кормів для тварин.

Зазвичай заморожені та повітряно-сушені корми для домашніх тварин містять високий відсоток, приблизно 70-90%, м’ясних або рибних інгредієнтів. Окрім того, їхньою перевагою є мінімальне оброблення, що допомагає зберегти природну харчову цінність інгредієнтів.

Тренди у виробництві

Споживачам справді важливо, як виробляється продукт. Використання альтернативних джерел і загалом прагнення зберегти планету — це вже не тренди, а сталі світові практики. Тож сталість (sustainability) має охоплювати чи не увесь життєвий цикл продукту: де і в яких умовах вирощується сировина, як відновлюється екосистема, яку енергію споживають для виробництва тощо.

Загалом на світовому ринку кормів для домашніх тварин відчувається дефіцит виробничих потужностей — споживання на ринку зростає швидше, ніж будуються нові заводи.

Споживання на ринку зростає швидше, ніж будуються нові заводи.

Емоційний зв’язок та персоналізація

Клієнти, які мають емоційний зв’язок з продуктом, згідно з галузевим дослідженням, на 306% довше взаємодіють із брендом. Очікується, що до 2025 року більш ніж половина торговельних мереж сфокусуються саме на формуванні позитивного клієнтського досвіду.

У світі з’являється дедалі більше так званих споживачів нового покоління. Тобто людей, які фактично живуть із телефоном. Ці споживачі більш критичні та креативні водночас. І їхні очікування від брендів кормів такі самі. Споживачі нового покоління цікавляться довголіттям — власним та улюбленця. У них інший спосіб купівлі продуктів.

Дослідники прогнозують, що у 2026 році чверть людей щодня проводитиме щонайменше годину у метавсесвіті. Там вони купуватимуть, навчатимуться, працюватимуть і розважатимуться. Звідси висновок: ті виробники, які будуть успішними у гібридній торгівлі і взаємодії з клієнтом, володітимуть його увагою.

Ще один глобальний тренд — персоналізація. Тобто формується ставлення до чотирилапих як до клієнта, виробляється персоналізований підхід до них. Цей тренд давно фігурує у звітах аналітиків, але саме зараз компанії почали суттєво просуватися у цьому напрямі. Вони інвестують в унікальний персоналізований контент і досвід, а отже, в унікальний персоналізований продукт. А ще компанії створюють бізнес-інкубатори та сотні стартапів, кожен з яких про тварину як клієнта.

Розробляються цифрові та технологічні продукти у сферах, дотичних до харчування та раціонів, турботи про здоров’я, дозвілля, адопції. До прикладу, Kormotech запустив внутрішній венчурний фонд Kormotech Ventures, який інвестує в інноваційні стартапи, що пов’язані із галуззю petfood & petcare. Першою інвестицією Kormotech Ventures стало придбання контрольного пакета акцій Rocketo — литовського стартапу з виробництва органічних кормів для собак методом ощадливої сушки за низьких температур.

Ринковий внесок Kormotech

Рушійною силою Kormotech є прагнення увійти до ТОП-30 світових виробників петфуду. Мета амбіційна, адже що вища позиція, то гостріша конкуренція. І ця мета мотивує компанію прогресувати.

За результатами минулого року, Kormotech збільшив співвідношення продажів між експортом і українським ринком до 31% проти 69% у тоннах та до 27% проти 73% у грошах. При цьому ринок України, як і раніше, продемонстрував незначне зростання: приріст становив 3% до аналогічного періоду попереднього року у вазі, а також значний приріст у грошах — 30%, переважно через інфляцію.

Рушійною силою Kormotech є прагнення увійти до топ-30 світових виробників петфуду

Kormotech навіть під час криз зростає швидше за ринок. Торік компанії теж вдалося зберегти цю традицію. Частка Kormotech на ринку зросла на 1,1% у вазі за 12 місяців 2023 року, кажуть у компанії. І визнають, що кожен новий відсоток дається їй дедалі важче, посилаючись при цьому на закономірність загострення конкуренції в умовах, коли компанія вже володіє чвертю ринку.

Розвитку компанії сприяє зосередження зусиль на експорті продукції. Тут вважають, що це не тільки шлях до глобальності, але й диверсифікація ризиків, а також потужне логістичне плече, що спрощує шлях до клієнтів у різних частинах світу. Тож Kormotech продовжує створювати нові продукти, лінійки кормів, розпочинає нові партнерства та підписує контракти з великими дистриб’юторами, супермаркетами і маркетплейсами на зовнішніх ринках.

Розвитку компанії сприяє зосередження зусиль на експорті продукції.

Компанія також інвестує у розвиток виробничих потужностей за кордоном. За підтримки агенції "Інвест Литва" інвестує €60 млн у будівництво нового виробництва у литовському місті Кедайняй протягом 2024-2028 років. Планується запустити тут першу виробничу лінію до 2025-го, додаючи по одній лінії щороку, допоки всі чотири виробничі черги не будуть запущені повністю у 2028 році.

Виробництво Литва, Кедайняй

Раніше, у 2022-2023 роках, Kormotech уже інвестував €14 млн у розширення виробничих потужностей в Україні та Литві. Тоді інвестиції були спрямовані на модернізацію виробництва сухих кормів та розширення виробництва вологих майже на 70%.

Має Kormotech також план будівництва нового заводу і в Україні. Щойно завершаться бойові дії, Kormotech буде готовий уже наступного дня стати до розширення виробництва на своєму материнському ринку, запевняють у компанії. Також зазначають, що компанія продовжує підвищувати ефективність своїх виробничих процесів, впроваджуючи принципи ощадливого виробництва Lean production.

Досвід розвитку менеджменту

Команда — одна з ключових цінностей Kormotech, наголошують у компанії. І продовжують інвестувати у розвиток команди, аби підвищувати професійний рівень та навички спеціалістів. Усе навчання спрямоване на конкретні запити від керівників відділів, а також враховує специфіку діяльності того чи іншого менеджера. Фахівці компанії цікавляться, зокрема, такими програмами, як курси з лідерства та комунікаційних навичок, управління проєктами, фінансового менеджменту, кризового менеджменту, тайм-менеджменту. Систематичне навчання допомагає підготувати менеджерів до ефективного управління і сприяє стратегічному розвитку бізнесу.

Нова бізнес-стратегія компанії передбачає фокусування на міжнародних ринках, зокрема країн Центрально-Східної Європи. Тому нова бізнес-структура стала ще складнішою, матричною. Від менеджерів на всіх ринках сьогодні вимагається високий рівень гнучкості та уміння комунікувати з іншими функціональними спеціалістами на різних рівнях, і такої комунікації потребується дедалі більше.

Тепер вкрай важливо мати систематизовані та структуровані бізнес-процеси, пояснюють у компанії. Робота на міжнародному ринку потребує від менеджерів знання локальної культурної специфіки, а також специфіки роботи локальних каналів продажу, реклами та комунікацій.

У компанії наголошують також на важливості розвитку корпоративної культури. Тут переконані, що саме вона створює стимули для працівників бути частиною команди, допомагає залучити талановитих працівників та зберегти їх у компанії. Здорова корпоративна культура сприяє відкритій та ефективній комунікації між співробітниками та керівництвом а також кар’єрному розвитку працівників і їхньому професійному зростанню.

Корпоративну культуру в Kormotech вважають мало не взірцевою на ринку. Формування стійкої та мотивувальної корпоративної культури пов’язують із сімейною природою бізнесу та цінностей, що закладені засновниками. Ці чинники й сформували підвалини взаємин як у команді, так і з клієнтами та чотирилапими.