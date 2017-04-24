В 2016 году украинцы купили в два раза больше LED-ламп, чем в 2015 году — директор Philips Lighting

Зачастую когда мы говорим о Philips, потребители думают о бытовой технике, но далеко не все знают о существовании отдельной компании — PhilipsLighting. Уточните, чем она занимается в Украине.

Philips Lighting как отдельная компания на глобальном уровне была создана недавно и с февраля 2016 года начала свою работу в Украине. В мае прошлого года состоялось первичное размещение акций на бирже в Амстердаме.

В Украине мы продвигаем светотехнические решения в рамках нескольких каналов продаж. Во-первых, это потребительский канал (B2C- направление). Имеется в виду реализация потребительских товаров через розничные сети. В мире это направление приносит около 25% от общего дохода Philips Lighting, в Украине — порядка 10%.

То есть можно сказать, что в Украине компания скорее ориентирована на B2B-сектор?

Да. В Украине B2B-сектор занимает львиную долю. Можно выделить ключевые направления работы с корпоративными клиентами: традиционная дистрибуция, проектный бизнес и продажа компонент. Компания не продает в Украине свои решения и продукты напрямую, только через партнеров или дистрибьюторов.

А чем проектное направление отличается от продажи продукции через дистрибьюторов?

У нас есть внутренняя сегментация партнеров. Некоторые партнеры ориентированы на классическую дистрибуцию, другие ориентированы на реализацию крупных проектов. К примеру, продукцией Philips освещены крупные спортивные арены, построенные под Евро-2012, к примеру, НСК "Олимпийский", аэропорты "Борисполь", "Жуляны" и Львовский аэропорт. В мире больше половины всех спортивных арен освещено продукцией Philips.

Почему вы работаете с такими большими проектами не напрямую, а через партнеров?

Компания заинтересована в росте доли на рынке, а значит, мы должны работать с огромным количеством клиентов в разных секторах экономики. Либо сотрудники Philips должны "добегать" до всех заказчиков, либо мы должны создать для наших партнеров интересные условия работы. Кроме того, проектное направление имеет свою специфику, требует больших инвестиций времени и усилий. Это же не просто купил светильник и включил его в розетку. Это комплексные светотехнические решения, которые нужно проектировать, монтировать, настроить, обслуживать. Работая с партнерами, мы можем реализовать больше проектов.

Компания работает через партнеров во всем мире или только в Украине?

По-разному. На одних рынках работаем через партнеров, на других — напрямую реализуем крупные проекты.

Давайте поговорим о результатах 2016 года. Можно ли сказать, что рынок оживился?

Впервые за несколько лет ВВП в Украине вырос, что позитивно сказалось на всем бизнесе. Прошлый год был успешным для Philips Lighting: мы нарастили продажи на 37% (в гривне). И это при том, что сам рынок светотехнических решений сузился. Нам удалось увеличить свою долю на рынке.

Вы отметили, что объем рынка падает. Это характерно только для Украины или для других стран тоже?

Емкость рынка падает во всем мире. В 2016 году емкость отечественного рынка составила порядка 100 млн евро, это ощутимо меньше показателей 2015 года.

Мы для себя этот рынок делим на четыре сегмента. Первый — Home, все, что связано с домашним освещением. Он занимает порядка 40%. Второй — LED, сегмент потребительского светодиодного освещения. Очень интересное для компании направление, поскольку только этот сегмент из четырех демонстрирует очевидный рост, как в Украине, так и во всем мире. Третий — Professional, освещение промышленных объектов. Четвертый — Lamps — различные лампы как для потребителей, так и для промышленности.

Вы отметили, что в 2016 году общий объем рынка снизился, стали покупать меньше?

Нет, не думаю, что меньше. В 2016 произошло очередное существенное удешевление LED-продукции, где-то в 2 раза. При этом, в штуках 2016 году было продано более чем в 2 раза больше продукции, чем в 2015-м.

Можно ли сказать, что одной из причин увеличения спроса на LED-продукцию стал рост стоимости электроэнергии?

Спрос на LED растет во всем мире. Действительно, в Украине удорожание электричества стало одним из ключевых факторов. Вопрос экономии остро стоит как для отдельной семьи, так и для бизнеса, особенно если мы говорим о крупных объектах. Как я уже сказал, продажи Philips Lighting в этом сегменте за 2016 год выросли более чем в два раза в штуках по отношению к 2015 году. Думаю, что рост продаж наблюдался у всех крупных производителей. Вопрос не только в экономии, технологии LED имеют еще несколько преимуществ — удобство использования (лампочку можно не менять до 5 лет), экологичность и т.д. Когда мы говорим о больших промышленных объектах, то благодаря улучшению освещения на производствах снижается травматизм и минимизируется уровень брака и т.д.

Меня огорчает лишь одно — недобросовестная конкуренция. На украинском рынке существует порядка 100 LED брендов, и далеко не вся продукция отвечает тем требованиям, которые указаны на упаковке.

Кого вы считаете своим ключевым конкурентом на украинском рынке?

Не вижу смысла рекламировать конкурентов. Мы не занимаем ключевую позицию на потребительском LED рынке в Украине. Главные игроки — локальные производители. Однако в мире более 50% всех LED продаж в деньгах делает Philips Ligting.

К слову, у украинских потребителей много заблуждений в отношении выбора продукции. Например, многие выбирают лампочку неправильно — ориентируются на количество ватт, которые она потребляет, и совершенно не обращают внимание на количество света (люмен), которая эта лампочка создает. А ведь один из важный показателей энергоэффективности — сколько света дает лампа расходуя один ватт энергии, — чем больше, тем лучше. Сравнивая лампы разных моделей и производителей, потребитель должен брать за основу сравнения не ватты, а люмены, кол-во света, которое он покупает. В противном случае это сравнение яблок с апельсинами.

Где производится продукция PhilipsLighting, которая продается в Украине?

Philips Lighting довольно большая компания, ее заводы расположены по всему миру. На украинском рынке продаются лампы как европейского, так и китайского производства.

Есть разница, в какой стране произведена ваша продукция?

Продукция отличается некоторыми характеристиками и ценой. Китайская продукция дешевле и срок службы у нее меньше, чем у ламп, произведенных в Европе. Но, учитывая низкую покупательную способность украинцев, у всех производителей в большей степени продаются лампы сделанные в Китае.

Давайте поговорим о больших промышленных проектах…

Приятно отметить, что в прошлом году увеличилось количество больших промышленных объектов, которые реализовывали проекты, связанные с освещением. К примеру, компания KWS завершила строительство завода по производству семян. Мы его освещали внутри и снаружи. Проекты по освещению реализуются и на существующих предприятиях, к примеру, табачная компания JTI проводила реорганизацию цехов и переводила их на LED-освещение. Сейчас все считают деньги и понимают важность экономии.

То есть вы замечаете активизацию бизнеса с точки зрения внедрения проектов по энергоэффективности?

Замена старых ламп накаливания на современные LED-решения дает возможность снизить расходы на электричество в разы. Единственное, что останавливает бизнес от внедрения таких решений, — сложности с привлечением финансирования для первоначальной инвестиции в модернизацию.

Снизить расходы в разы?

Да, к примеру, в потребительском сегменте экономия при переходе от ламп накаливания к использованию LED-ламп составляет почти 90%.

Вы упомянули семенной завод. Какие еще проекты есть у PhilipsLighting в АПК?

У Philips Lighting в Украине есть много интересных проектов в аграрной сфере. К примеру, еще в 2008 году впервые в мире в Умани был реализован грандиозный проект по освещению тепличного комплекса, который занимается выращиванием томатов. Впервые была установлена 1000-ваттная система, произведенная украинским партнером на базе компонент Philips. Была решена задача увеличения длительности светового дня в теплицах. За счет досветки увеличилась урожайность томатов. Не забывайте, что Philips — голландская компания. А Нидерланды очень сильны в агросфере, у нас одни из лучших в мире технологии по освещению теплиц.

В прошлом году у компании были какие-то интересные проекты в АПК?

В 2016 году мы внедрили City farming для сети ресторанов во Львове, которая в закрытом помещении выращивает зелень вообще без солнечного света. Такие технологии сейчас очень популярны во всем мире. Некоторые украинские магазины также заинтересованы в этой технологии и хотят самостоятельно выращивать свежую зелень для продажи. Продукция получается более качественная.

Кроме аграрного сектора, какие еще отрасли активно используют ваши световые решения?

Тяжело придумать индустрию, где свет не нужен (смеется). Начнем с ритейл, с фешн-индустрии, продуктовых сетей.

То есть украинские ритейлеры уже активно используют световые решения для повышения продаж и готовы инвестировать в такие проекты?

Многие используют. Philips Lighting занимает большую долю в этом сегменте. Лампы со специальным освещением помогают продукту выглядеть в глазах потребителя более привлекательно.

Разработаны специальные решения почти для всех товаров — мяса, рыбы, выпечки, овощей и т.д. Борьба за покупателя давно объявлена и начинается еще с улицы, с витрин: чем привлекательнее витрина, тем выше вероятность, что человек зайдет в магазин. Медиафасады и витрины уже давно используются в Украине, и Philips Lighting предлагает широкий выбор освещения для удовлетворения любых желаний заказчика.

Также у нас есть решения для фешн-ритейла. Мы предлагаем специальные технологии, которые позволяют вещам под специальным освещением выглядеть по-другому, в зависимости от того, на чем нужно сделать акцент.

Мы много инвестируем в инновации. Например, мы предлагаем технологии позиционирования клиента в торговом зале. Свет разных светильников распознаваемый камерой мобильного устройства помогает построить виртуальную систему координат. Мобильные приложения, которые используют эту систему координат, помогают пользователю приложения с легкостью ориентироваться в магазине и, например, найти в большом торговом зале именно тот продукт, который нужно купить, достаточно лишь сделать свой выбор в программе. Мобильное приложение построит самый короткий путь, например, к красному вину. По желанию ритейлера клиенту могут быть предложены сопутствующие товары, например сыр к вину или акционные товары.

Программа анализирует путь клиента в магазине. Для ритейлеров очень ценной является информация, возле какой полки человек остановился и сколько времени провел там. Благодаря таким приложениям можно строить целые маркетинговые стратегии.

Это все будет работать, только если человек скачает приложение?

Да, но не думаю, что это проблема. Люди очень активно используют гаджеты во всех сферах жизни. Появится еще один канал привлечения человека в торговую сеть. Новые программы лояльности и поощрения позволят клиентам экономить свое время.

У вас есть какие-то исследования, демонстрирующие эффект от внедрения световых решений в торговле?

По Украине такой статистики нет, но есть по другим рынкам. К примеру, в Сингапуре продажи выросли на 40% после внедрения инновационного сценария освещения в одном из известных магазинов по продаже одежды. Также я помню статистику по Великобритании — 62% покупателей отмечали тот факт, что дома вещь выглядела не так, как в магазине. Дело в освещении, которое используется в примерочных. Philips предлагает специальные технологии освещения в примерочных комнатах. Они дают возможность моделировать освещенность разных ситуаций, — солнечного дня на пляже, приглушенного света театра, офисного освещения или освещения на вечеринке — покупать может увидеть как он будет выглядеть в каждой из этих и ряда других ситуаций.

Этого тоже пока нет в Украине?

Пока нет. Но очень быстро придет, я уверен. Развитие этого направления несколько сдерживает низкая покупательная способность украинцев.

Компания также известна своими проектами по уличному освещению. Насколько активно украинские города готовы внедрять такие проекты?

Это очень перспективное направление. Мы предлагаем не только энергоэффективные LED-светильники, но и технологии управления городским освещение, например возможность демировать освещение, то есть повышать или понижать уровень уличного освещения в зависимости от загрузки дорог, времени суток. Это дополнительная экономия и правильное использование электроэнергии. Другое дело, что если отъехать 100 км от Киева, то зачастую там стоит вопрос не экономии, а ночного освещения, которое есть не везде. Но мы позитивно смотрим в будущее и видим большие перспективы в этом сегменте в Украине.

У местных муниципалитетов, вероятно, просто нет средств для внедрения таких проектов…

Существуют специальные финансовые механизмы, которые помогают городам привлечь деньги для таких проектов — гранты международных фондов, банков, организаций. Готовы помочь с инвестициями и энергосервисные компании. Как это работает? Энергосервисные компании за свой счет устанавливают энергосберегающие технологии, которые дают возможность экономить на электричестве. Город в какой-то период времени (к примеру, 5 лет) продолжает платить за свет, как и раньше. Разница в тарифах покрывает затраты, которые несут энергосервисные компании, плюс дает им возможность заработать. В итоге обе стороны выигрывают. Город получает современное освещение без дополнительных финансовых вложений, а энергосервисные компании — определенный заработок. Хочу напомнить, что 18% всего электричества в мире тратится на освещение улиц. Это огромная цифра, есть где экономить.

Вы активно сотрудничаете с энергосервисными компаниями?

Да, мы являемся поставщиками решений для таких компаний, и это направление в Украине активно развивается.

Ваши ожидания на 2017 год. Вы позитивно настроены?

Да. LED-сегмент будет растущей группой в 2017 году. Мы это видим в процессе переговоров с нашими потенциальными заказчиками, когда при прочих равных возможностях они выбирают LED.

Беседовала Татьяна Рясная