В 2017 году мы планируем увеличить долю собственных торговых марок на 35% — исполнительный директор сети EVA

В 2015 году компания открыла 104 новых магазина в 67 городах Украины. Уточните, сколько магазинов открыто в 2016 году.

В 2016 году мы интенсивно укрепляли позиции в регионах присутствия, а также заходили в новые регионы. В 2016 году было открыто 127 новых магазинов в 84 городах. По состоянию на конец 2016 года сеть EVA насчитывает 448 магазинов в 23 областях Украины.

На какие регионы сейчас делаете ставку?

В 2016 году компания вышла в западные регионы Украины. В западных областях мы активно развиваемся и растем. Первые магазины открылись во Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ривненской и Черновицкой областях. По количеству открытий западный регион в 2016 году лидер — 33 новых магазина.

По итогам 2015 года компания вышла в лидеры сегмента drogerie по доходу (чистый доход 3863 млн грн). За счет чего? Какие ожидание по итогам 2016 года?

Мы не ставили задачу стать лидером любой ценой. Главное — сохранять и развивать преимущества сети EVA, повышать лояльность покупателей и обязательно быть прибыльным бизнесом.

Мы внимательно следим за тенденциями рынка, изучаем тренды в косметике, парфюмерии, детской категории и предлагаем покупателям востребованные товары европейских и украинских производителей по лучшей цене.

На протяжении 2016 года в компании происходили большие качественные изменения. Мы разработали и внедрили новую улучшенную модель сервиса.

Заметили ли вы падение покупательской способности украинцев? Как это проявляется?

Можно говорить скорее о восстановлении покупательской способности. Запросы украинского потребителя — главный ориентир в нашей работе. По данным международной исследовательской компании GFK, за 12 месяцев 2016 года среднегодовой индекс потребительских настроений украинцев по сравнению с 2015 вырос на 11,6%. Макроэкономическая ситуация в Украине стабилизируется.

Индекс уверенности потребителя наиболее высокий за последние 1,5 года.

По предварительным результатам, линии магазинов EVA в 2016 году удалось сохранить количество постоянных покупателей и привлечь новых. Мы по-прежнему наблюдаем смещение акцента внимания покупателей на товары ценового сегмента "средний" и "средний минус". Покупатель стал более внимательно следить за акционными предложениями, стараясь еще больше сэкономить. В ответ на покупательский запрос в нашей сети увеличилась доля акционных товаров.

Насколько выросли цены в 2016 году по сравнению с 2015 годом? На какие сегменты продукции?

По предварительным данным Минфина, индекс инфляции в Украине в 2016 году составил 12,4%. Поступательно происходило увеличение цен на товары. В ответ на повышение цен мы развиваем базовый ассортимент со стратегией "первая цена", разрабатываем СТМ (собственные торговые марки) в сложных брендозависимых категориях: декоративная косметика, уход за лицом и телом, уход за волосами, детская категория, парфюмерия и т.д., существенно расширяем ассортимент в "среднем" и "среднем –" ценовых сегментах. Свои повседневные потребности покупатели удовлетворяют, стараясь найти необходимый товар по максимально выгодной цене.

Поэтому на фоне 12-13% инфляции средняя цена продаваемой в сети единицы товара выросла за год на 10%.

Уточните размер среднего чека в 2015 году и в 2016 году? На сколько вырос? Просто за счет роста цен на продукцию, или люди стали больше покупать?

По сравнению с 2015 годом стали покупать меньше, но незначительно. При этом средний чек сети магазинов EVA увеличился на 8%.

Ольга, вы отмечали, что много внимания уделяется ассортименту продукции. Что делается в данном направлении?

Мы постоянно ведем работу с ассортиментом, ценами, потребительскими предпочтениями, разрабатываем актуальные акционные предложения, совершенствуем программу лояльности. В противовес продукции мировых брендов, имеющих ценовую привязку к курсу доллара, мы разработали и вывели на рынок в большинстве товарных групп товары СТМ с высоким качеством по выгодным ценам, закрывающие основные потребности наших покупателей — на сегодняшний день это 33 СТМ. Также в 2016 году мы начали работу с двумя относительно новыми для нас группами товаров — в 120 магазинах сети представили товары детской одежной группы и в нескольких магазинах начали работу с ассортиментом органических товаров.

Какая доля продукции украинского производства? Растет ли она?

Основная тенденция рынка — востребованность СТМ украинскими потребителями и успешная конкуренция с международными брендами, что подтверждают исследования маркетинговой компании "Nielsen Украина": более половины украинских покупателей готовы перейти на товары private label.

В сети EVA представлены СТМ 65% — украинских товаров, 35% — зарубежного производства.

Занимается ли компания собственным импортом? Что импортируете? Из каких стран? Намерены ли развивать?

Наши партнеры по производству СТМ — это украинские и зарубежные предприятия: всего более 100 производителей в 17 странах мира.

Мы продолжаем разработки в направлениях СТМ и в 2017 году предложим покупателям новинки в категориях детские товары, декоративная косметика, парфюмерия, уход за волосами, уход за телом.

Какова доля продукции под СТМ? Какая продукция продается под СТМ? Намерены ли увеличивать долю?

Как я говорила, в сети представлены 33 собственные торговые марки, более 3000 SKU (товарных позиций), к примеру "LCF", "Lito", "Управдом", "Green Way" и другие. В 2017 году планируем увеличить долю товаров СТМ на 35%.

Растет ли конкуренция между сетями?

Безусловно, операторы украинского рынка drogerie постоянно конкурируют между собой, стараясь привлечь покупателей, и увеличить свою долю рынка. Конкуренция — необходимое условие развития рынка. Соперничество сильных игроков дает чувство драйва, азарта и, по сути, является своеобразным двигателем для поиска новых решений. Основная тенденция — это количественное развитие сетей. Сети активно развиваются, заходят в новые регионы, укрепляются на домашних территориях. Вторая тенденция — это наращивание доли собственных и эксклюзивных торговых марок в своем портфеле. Все участники рынка понимают, что в нынешней жесткой конкуренции необходимо иметь качественные бренды по доступной цене, которые позволят потребителю не только совершать экономные покупки, но и становиться лояльными приверженцами сети.

Есть ли на рынке ценовые войны?

Ценовые войны — борьба за потребителей. Каждая торговая сеть стремится предложить своим покупателям товар по лучшей цене. Постоянно проводится мониторинг рынка, изучение спроса, разрабатываются новые акции, эксклюзивные проекты, персональные предложения с целью заинтересовать, привлечь, удержать покупателя. Линия магазинов EVA предлагает широкий ассортимент товаров, удовлетворяющий потребности покупателя, вовлекает потребителя пробовать новинки, проводит акции, позволяющие эффективно тратить.

Меняется ли каким-то образом концепция магазинов? Планируете ли какие-то изменения?

Мы постоянно совершенствуем выкладку и зонирование групп товаров для удобства покупателей, работаем над перспективным форматом EVA и думаем, что он будет больше, интереснее, чем существующий формат. Очень хочется отвечать всем новым тенденциям и удовлетворять покупателей.

Есть ли планы по выходу в смежные сегменты — к примеру, аптеки?

Нет, пока таких планов нет.