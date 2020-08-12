"Нам самим интересно узнать суть претензий к инвесторам "Мотор Сичи" — DCH Ярославского

В DCH подтвердили, что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом говорится в публикации издания "Новое Время", которое опубликовало официальные ответы группы DCH на вопросы, связанные с акционерным обществом "Мотор Сич".

В DCH рассказали НВ Бизнес о договоренностях с китайскими инвесторами, состоянии и перспективах "Мотор Сичи" и интересе к другим авиастроительным заводам". Но при этом в DCH отказались комментировать обстоятельства, при которых компания Александра Ярославского заинтересовалась проектом, роль Джека Ма в этом знакомстве, а также возможное влияние геополитики на ситуацию, сложившуюся вокруг предприятия "Мотор Сич". Как известно, это неизменная позиция владельца и президента DCH Александра Ярославского.

В DCH подтвердили "Новому Времени", что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО "Мотор Сич". Сумма сделки, как обычно бывает при крупных транзакциях, не разглашается.

Пресс-служба DCH так охарактеризовала НВ свое участие в управлении ПАО "Мотор Сич" после завершения сделки: "Стратегию развития "Мотор Cич" мы и наши китайские партнеры будем определять совместно. Что касается операционной деятельности, то здесь в большей мере будут задействованы ресурсы DCH, поскольку наша группа глубже интегрирована в украинские реалии и имеет больше релевантного опыта. Кроме того, DCH будет обладать правом вето на ключевые решения относительно деятельности предприятия".

Целевыми рынками для продукции "Мотор Сичи" у Ярославского назвали не только Китайскую Народную Республику (КНР), но и другие страны, за исключением Российской Федерации, Корейской Народно-Демократической Республики и Ирана. "Но на данном этапе об освоении новых рынков еще рано говорить, должны быть созданы правовые предпосылки для развития предприятия", — подчеркнули в DCH.

Поэтому в ответе DCH на запрос "Нового времени" детализирована юридическая позиция, ранее опубликованная на сайте группы. У Ярославского подчеркнули: "Мы не знаем, в чем заключаются претензии государства к инвесторам "Мотор Cич". За все годы, в течение которых наших китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось".

В качестве примера надуманных дел пресс-служба привела требование Службы безопасности Украины в 2017 году арестовать акции ПАО "Мотор Cич" под предлогом того, что китайская сторона намерена переместить активы и производственные мощности акционерного общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению.

"Как с этим обвинением сочетается тот факт, что наши китайские партнеры после приобретения акций инвестировали в "Мотор Сич" не менее 100 млн долларов. И может ли факт осуществления многомиллионных инвестиций быть свидетельством желания разрушить, перенести, уничтожить предприятие? Вопрос риторический, ответ на него очевиден для каждого здравомыслящего человека", — задались вопросом в DCH.

А примером затягивания дел у Ярославского назвали Антимонопольный комитет Украины (АМКУ): "Нам самим было бы очень интересно узнать, почему конкретно не выдается разрешение на концентрацию и что конкретно расследует Комитет. Можно вполне обоснованно предположить, что расследование длится столько лет просто потому, что нет объективных оснований для его проведения. Если бы они были, их бы уже давно обнародовали".

На вопросы о сохранности технологий "Мотор Сичи" в DCH ответили, что: "Во-первых, технологии, о которых идет речь, отнюдь не передовые. Да, это проверенные, надежные технологии и двигатели, но не продвинутые инновационные решения и ноу-хау, за которыми охотятся в мире. Во-вторых, технологии нельзя механически перенести — они ничего не значат без людей, их знаний и их практики взаимодействия в производственном процессе. То есть в случае с "Мотор Cич" одновременно и передавать нечего, и передача, как таковая, принципиально невозможна. Если говорить предметно, то наши китайские партнеры уже обсудили вопрос технологий с "Укроборонпромом", все детали неоднократно рассматривались, и возвращаться к ним в рамках этого интервью нет смысла". И пообещали улучшить и укрепить кооперацию ПАО "Мотор Сич" с государственным предприятием "Ивченко-Прогресс". "Мы уверены, что всегда найдем правильное решение", — ответили в пресс-службе DCH "Новому времени".

Кроме того, в компании ответили на вопрос журналистов "НВ" о том, правда ли, что Александр Ярославский помимо "Мотор Сичи" заинтересован и в приобретении Харьковского авиазавода. "Нам знакомы существующие на этом предприятии проблемы, и мы готовы подключаться к процессу их решения. Тем более, что этот вопрос уже обсуждался с "Укроборонпромом", — информировала пресс-служба группы.

Напомним, "Мотор Сич" (Запорожье) — один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его единолично контролировал бывший народный депутат Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники. Лишь в декабре 2019 года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти "Мотор Сич".