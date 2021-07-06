Транспорт 40 минут назад

В Киеве из-за фестиваля Atlas Weekend продлят работу общественного транспорта

Работа общественного транспорта будет продлена на один час

Фото: Facebook/Киевпастранс Фото: Facebook/Киевпастранс
Фото: Facebook/Киевпастранс

Во время проведения фестиваля Atlas Weekend для обеспечения перевозки пассажиров работа общественного транспорта будет продлена.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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По информации КГГА, в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на один час.

Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будет организовано после прохождения последних пар поездов.

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В КГГА отмечают, что на период проведения мероприятия, в случае необходимости и в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

Кроме этого, на весь период проведения фестиваля — 6, 7, 8 и 9 июля — на один час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

Atlas Weekend станет первым музыкальным фестивалем в мире, билеты на который будут продаваться в формате NFT.

Напомним, во время фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ все желающие смогут вакцинироваться против COVID‑19. 

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