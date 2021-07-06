В Киеве из-за фестиваля Atlas Weekend продлят работу общественного транспорта

Во время проведения фестиваля Atlas Weekend для обеспечения перевозки пассажиров работа общественного транспорта будет продлена.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По информации КГГА, в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на один час.

Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будет организовано после прохождения последних пар поездов.

В КГГА отмечают, что на период проведения мероприятия, в случае необходимости и в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

Кроме этого, на весь период проведения фестиваля — 6, 7, 8 и 9 июля — на один час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

Atlas Weekend станет первым музыкальным фестивалем в мире, билеты на который будут продаваться в формате NFT.

Напомним, во время фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ все желающие смогут вакцинироваться против COVID‑19.