В первых украинских ресторанах заработал сервис по оплате счета по QR-коду

Компания по автоматизации работы кафе и ресторанов Poster запустила сервис, позволяющий оплатить счет по QR-коду, добавить электронные чаевые, отзывы, а также создать QR-меню заведения. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале "Реве та стогне ресторатор".

Отмечается, что новый сервис позволит снизить нагрузку на официантов, повысить оборачиваемость столов и сделать заведения еще более безопасными для гостей, поскольку все процессы проходят бесконтактно.

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Новые функции уже доступны в заведениях по всей Украине, среди первых клиентов — "Кеды Искусствоведа", "Маньяна", "Голый шеф". По словам рестораторов, которые тестируют сервис, новый способ оплаты оказался очень востребованным у гостей: по нему уже сейчас проходит до 15% от общей выручки заведения.

"Мы решили поддержать рестораторов во время карантина и сделали этот сервис абсолютно бесплатным для всех заведений. Теперь ресторатору не нужно платить за целый ряд сторонних сервисов — он получает уже готовый набор всех инструментов в одном месте", — объясняет соучредитель и гендиректор Poster Родион Ерошек.

При оплате по QR-коду гость сканирует его на столике заведения, выбирает только свои блюда или весь чек, указывает процент чаевых и производит оплату в одно касание через Apple/Google Pay или картой Visa/Mastercard. После этого также можно оставить отзыв о работе заведения. Отмечается, что весь процесс может занять всего 30 секунд.

В компании подчеркивают, что каждый гость может выбрать и оплатить только те блюда, которые заказывал сам: ему нет необходимости оплачивать счет за всех людей в компании, а потом напоминать знакомым перечислить деньги. Когда все гости оплатили свои блюда, чек автоматически закрывается в системе учета Poster.

При этом гостям заведения больше не нужно будет платить отдельно за блюда с кухни и за напитки из бара: платеж может проходить одной транзакцией, а потом автоматически распределяться на соответствующие банковские счета заведения.

В свою очередь официанту больше не нужно ходить за своей картой или просить оставить на чай наличными: гость может добавить процент чаевых при оплате. Чаевые автоматически попадают на расчетный счет заведения.

После оплаты чека гость может оценить заведение и оставить отзыв. Все отзывы с указанием номера столика отправляются заведению с помощью Telegram-бота. Если гостю что-то не понравится, ресторатор сразу это увидит и сможет исправить ситуацию.

Кроме того, рестораторы могут создать цифровое меню своего ресторана, которое вместе с сервисом оплаты будет доступно по единому QR-коду заведения. Меню поддерживает десктопную и мобильную версии, неограниченное количество блюд, онлайн-редактирование, комментарии и фотографии.

Подключение и использование сервиса по оплате, QR-меню, чаевым и отзывам бесплатно для заведений. Ресторан платит только комиссию за эквайринг — 2% от суммы каждого счета. Это на 0,5 пункта ниже, чем при обычной интернет-оплате.

Сервис работает с любыми банковскими картами и счетами гостя и ресторатор, соответственно, нет необходимости заводить карту или устанавливать приложение конкретного банка.

Для подключения заведений к сервису необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Poster. В то же время указывается, что сервис оплаты по QR-коду не работает как отдельное приложение: его сможет использовать ресторан, который уже работает или планирует перейти на систему учета Poster. При этом запустить бесплатное QR-меню может любой ресторатор, а не только клиент Poster.

Финтех-партнером сервиса выступил платежный сервис Fondy, помогающий принимать онлайн-платежи по всему миру с помощью Apple и Google Pay или любым другим удобным способом.