Крупный бизнес 1 час назад

В Украине из всех госпредприятий только 24% прибыльных

Из всех 3332 государственных предприятий только 1369 (41%) являются работающими

Фото: Кабмин Фото: Кабмин
Фото: Кабмин

Государство Украина на данный момент владеет 3332 предприятиями, из которых 1369 (41%) являются работающими.

При этом среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества, следует из мониторинга эффективности управления объектами государственной собственности за первый квартал 2021 года.

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Указано, что функцию собственника для этих компаний выполняют 87 субъектов управления.

Общие активы государственных предприятий составляют 1653 млрд грн, что на 25 млрд грн больше по сравнению с 1679 млрд грн активов на конец 2020 года.

Как отмечается, общая средняя численность штатных работников составляет 684 тысячи, что на 31 тысячу меньше по сравнению с 715 тысячами сотрудников на конец 2020 года.

Известно, что в первом квартале 2021 года общая прибыль госпредприятий составила 20,6 млрд грн. Для сравнения, по итогам первого квартала 2020 года госпредприятия понесли убытки на 16,1 млрд грн.

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В то же время подчеркивается, что результаты первого квартала базируются лишь на промежуточной финансовой отчетности, которая не была проверена аудиторами. По результатам годового аудита можно будет получить более достоверную картину, которая может отличаться от той, которая была указана в промежуточной финансовой отчетности.

Ранее сообщалось, что в Украине примерно 20% государственных предприятий убыточны, 30% не выходят на связь и не работают в нормальном режиме, а 15% государственного имущества вообще не используется.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины представил сайт по аренде государственного и коммунального имущества, на котором можно посмотреть все вакантные для аренды объекты. Кроме того, есть там информация и об уже арендуемом имуществе.

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