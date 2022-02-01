В Украине меняется ведение документации, а в мире - налоговые ставки: новости корпоративного мира за январь

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

В Украине

Новый год – время изменений. Новые планы, новые цели и.... новые регулирования. В украинском правовом поле также все меняется и обновляется:

Обновляются реквизиты для уплаты налогов. Это происходит каждый год и часто доставляет множество неудобств бизнесу. Поэтому будьте бдительны. Обновляется база для расчета налогов, а также подсчета базы для вычисления штрафов – с увеличением минимальных стандартов соразмерно увеличивается налоговая нагрузка. Обновляется форма декларации о доходах. С 2022 года вводится понятия КИК (контролируемая иностранная компания), что автоматически ведет к тому, что больше информации собирается и подает в налоговые органы. Новые объемы доходов для плательщиков единого налога – это приятное обновление. С ростом минимальной заработной платы увеличивается граничный размер дохода, позволяющий использовать плательщику налога упрощенную систему налогообложения. Также обновляются формы уведомления Государственной налоговой службы о нанятых сотрудниках. С 5 января 2022 года уведомление в органы ГНС следует подавать в электронном формате с использованием квалифицированной электронной подписи. В случаях, когда отсутствует техническая возможность направить данное уведомление в электронной форме, его можно подать на бумаге вместе с электронной копией на флэш-накопителе. Также поменялось оформление подписей руководителя и главного бухгалтера. Теперь нужно указывать не инициалы и фамилию, а полностью имя (без отчества) и фамилию.

Основной причиной изменений являются нововведения в законодательстве, касающиеся стимулирования развития цифровой экономики и появление платформы "Дія Сіті".

В мире

Больше интересных новостей произошло в международном поле.

Европейская комиссия проработала вопрос о shell-компаниях, которые используются для неправомерных налоговых льгот

В проекте Директивы Комиссии, определяются критерии substance для компаний, получающие пассивный доход. Юридическое лицо будет признаваться shell при соответствии трём критериям:

Если более 75% доходов компании за два предыдущих налоговых года составляют пассивные доходы;

Если компания получает большую часть своего дохода, за счет операций, связанных с другой юрисдикцией, или передает этот доход другим компаниям, расположенным за границей;

Если в предыдущие два налоговых года компания передала на аутсорсинг администрирование повседневных операций и принятие решений по важным функциям.

На компании, которые будут признаны подставными по всем трём критериям, будут распространяться требования по отчетности. Такие компании должны будут указать в своей налоговой декларации информацию, касающуюся, например, офиса компании, ее банковских счетов в ЕС, вида деятельности, осуществляемой для получения дохода, налогового резидентства ее директоров и сотрудников.

Однако, компания, отвечающая вышеуказанным критериям, может запросить освобождение от своих обязательств по отчетности, если она может предоставить доказательства того, что ее существование не уменьшает налоговые обязательства бенефициарного собственника.

Если компания будет признана shell, она не сможет получить доступ к налоговым льготам и преимуществам договоров об избежание двойного налогообложения и других договоров, которые предполагают применение налоговых льгот.

Предполагается, что Директива должна вступить в силу с 1 января 2024 года после принятия всеми государствами – членами ЕС.

ОАЭ планируют ввести налог на прибыль компаний

В 2018 ОАЭ, являясь практически свободной от налогов юрисдикцией удивила весь мир своим решением ввести НДС -5%.

В январе 2022 Министерство финансов ОАЭ объявило, что с 1 июня 2023 года планируется введение налога на прибыль компаний в размере 9%. Такое решение было принято с намерением соблюсти международные стандарты соблюдения налоговой прозрачности юрисдикции.

Вместе с тем, сохраняется отсутствие личных налогов в ОАЭ, что сохраняет свою привлекательность для собственников бизнеса при переезде и получения статуса налогового резидента. Также видится, что налоговые льготы для свободных экономических зон буду сохранены для бизнеса, которые не работает с рынком ОАЭ.

Таким образом мир медленно, но уверенно движется к тому, когда не останется территорий, где налоговые ставки отсутствуют вовсе.