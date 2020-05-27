В Украине открыли продажу билетов еще на 9 поездов — Криклий

"Укрзализныця" открыла продажу железнодорожных билетов еще на 9 поездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По его словам, в частности, речь идет о таких направлениях:

- №8/7 Одесса-Харьков;

- №20/19 Лисичанск-Киев;

- №53/54 Днепр-Одесса;

- №63/64 Харьков-Киев;

- №105/106 Киев-Одесса;

- №791/792 Киев-Кременчуг;

- №81/82 Харьков-Новоалексеевка;

- №125/126 Киев-Константиновка;

- №10/9 Киев-Мариуполь.

В то же время указано, что продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).

Также отмечается, что ЖД-билеты теперь можно приобрести только онлайн.

Ранее стало известно, что АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов "Интерсити+", которые отправятся в рейсы с 1 июня 2020 года.

Перед этим министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что АО "Укрзализныця" начнет продажу билетов после получения решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.