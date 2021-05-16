В Украине планируют создать самолет дальнего радиолокационного действия

До 2030 года в ходе второго этапа развития Воздушных Сил в Украине будут открыты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРОУ) на базе Ан-178.

Об этом на форуме "Украина 30. Безопасность страны" рассказал временно исполняющий обязанности командующего ВВС Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин. По его словам, самолет планируют принять на вооружение в рамках третьего этапа, до 2035 года.

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Как сообщает сайт "Крылья", о начале работ про проектированию нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления говорилось еще в 2016 году.

Тогда, согласно заявлению командующего ВС Сергея Дроздова, конструкторским бюро Антонова для нужд военной авиации Воздушных Сил Украины ведутся работы по проекту самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ).

На тот момент планировалось, что при кооперации с западными производителями специального оборудования для ведения разведки и наведения, возможно создание самолета ДРЛО на базе Ан-178 с увеличенным временем полета до 10 часов.

По информации издания, ГП "Антонов" на выставке IDEF'17 в Стамбуле подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей оборонной компанией Турции ASELSAN. "Антонов" тогда заявил о создании нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления для Воздушных Сил Украины.

На воздушном судне авиаконструкторы планируют установить двухстороннюю антенную решетку с электронным сканированием, которая будет расположена в прямоугольном корпусе, расположенном над фюзеляжем.

Радиолокационная станция (РЛС) Ан-148 ДРЛОУ будет иметь максимальную дальность — более 400 километров и дальность обнаружения целей размера истребителя — 350 километров при работе в обстановке плотного радиоэлектронного противодействия и низких высотах полета целей.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны и государственное предприятие "Антонов" подпишут до конца 2020 года контракт о поставке трех новых самолетов Ан-178.

Ан-178 выполнил первый полет в 2015 году. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.

В ноябре 2020 года Кабмин решил передать государственное предприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" в управление Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Источник фото: Depositphotos.