Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

Министерство обороны и государственное предприятие "Антонов" подпишут до конца 2020 года контракт о поставке трех новых самолетов Ан-178.

Это произойдет впервые за времена независимости Украины, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода".

"... думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на 3 самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", — заявил он.

При этом министр добавил, что гособоронзаказ будет выполнен не только за счет заказа Ан-178.

"... Не только самолетов. Там речь идет и о ремонте бронетанковой техники. Речь идет также о возможной закупке артиллерийских систем", — добавил Уруский.

Как известно, многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав госкорпорации "Укроборонпром".

Высота полета Ан-178 — 12 км, дальность — 5 500 км, максимальная скорость — 825 км/ч.

Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры.

Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет в 2015 году. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил его на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где Ан-178 выполнил демонстрационный полет.

Ранее стало известно, что государственное предприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" планируют передать в управление Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.