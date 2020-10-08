В Украине подорожают яйца и мясо птицы — эксперты

В Союзе птицеводов Украины прогнозируют подорожание яиц и мяса птицы.

Об этом сообщает телеканал "1+1".

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В частности, указано, что если сейчас яйца стоят около 18-20 грн за десяток, то уже вскоре цены вырастут до 23-25 грн за десяток.

При этом подорожание обусловлено тем, что сейчас в Украине дорожают комбикорм и пшеница.

Эксперты отмечают, что 2019 год был убыточным для богатых предприятий. Некоторые вообще закрыли производство, другие сократили поголовье.

Ранее сообщалось, что в Украине может подорожать хлеб — такой прогноз сделали во Всеукраинской организации пекарей.

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Это произойдет потому, что за последний месяц значительно выросли цены, которые составляют основу хлебобулочных изделий. Так, стоимость муки повысились на 50%. На треть выросли цены на сахар, а также половину стоимости добавила подсолнечное масло.

По данным Госстата, за январь-август 2020 года яблоки в Украине подорожали на 77,7% до 29 грн за кг, морковь — на 69,5% до 10,9 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,8% до 36,9 грн за кг.

В то же время лук подешевел на 34,3% до 5,9 грн за кг, картофель — на 25,8% до 10 грн за кг, яйца подешевели на 20,4% до 16,8 грн за десяток, филе куриное — на 14,1% до 87,4 грн за кг.