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АПК 20 минут назад

В Украине приняли закон о поддержке молодых фермеров: кому и чем будут помогать

Госпомощь будут предоставлять через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств и за счет денег местных бюджетов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Верховная Рада Украины приняла закон о стимулировании хозяйств фермеров моложе 35 лет.

В частности, речь идет о законопроекте №4046, сообщает пресс-служба аппарата ВР.

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Указано, что этот закон нормирует состав земельных участков фермерских хозяйств, а также определяет круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.

Документом также уточнены некоторые понятия относительно определений вида фермерского хозяйства.

К тому же введена государственная поддержка фермерскому хозяйству, главе которого до 35 лет (включительно).

"Это позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи с сельских территорий", — рассчитывают в Раде.

Согласно закону, помощь за счет денег госбюджета оказывается:

- новосозданным фермерским хозяйствам в период становления (первые 3 года после его создания);

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- фермерским хозяйствам, в том числе с обособленными фермерскими усадьбами;

- семейным фермерским хозяйствам;

- фермерским хозяйствам, которые осуществляют хозяйственную деятельность и расположены в горных населенных пунктах, определенных в установленном порядке Кабинетом министров;

- фермерским хозяйствам, которые осуществляют хозяйственную деятельность и расположены на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабмином.

Как предполагается, госпомощь будут предоставлять в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, а также за счет денег местных бюджетов.

Известно, что Кабмин ежегодно в проекте госбюджета предусматривает деньги на поддержку фермерских хозяйств.

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Согласно закону, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать деньги на поддержку фермерских хозяйств.

При этом фермерскому хозяйству, главе которого до 35 лет (включительно), предоставляется денежная помощь за счет денег государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются правительством.

Напомним, законопроект №4046 о стимулировании фермерских хозяйств фермеров моложе 35 лет парламент принял в первом чтении 19 февраля 2021 года.

Как сообщалось, капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйства Украины по итогам января-июня 2021 года составили почти 19,4 млрд грн. Это на 33% выше первых двух кварталов 2020 года (14,54 млрд грн).

Как известно, в 2021 году украинским производителям молока нужно перейти на новые стандарты качества, при этом все затраты на внедрение норм ложатся на плечи фермеров. Delo.ua выяснило, готовы ли фермеры работать по новым нормам и что будет с ценами на молоко.

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