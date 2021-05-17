Транспорт 10 минут назад

В Украине стартовал экспериментальный проект доступа к рынку речных перевозок

Внедрение проекта позволит обеспечить конкурентоспособность речпортов по сравнению с морскими, увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта

Фото: facebook.com/vladkryklii Фото: facebook.com/vladkryklii
Фото: facebook.com/vladkryklii

Министерство инфраструктуры начинает экспериментальный проект доступа к рынку речных перевозок.

Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров, сообщает Правительственный портал.

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Указано, что постановлением вводится реализация проекта до 31 декабря 2021 года с целью создания благоприятных условий для субъектов хозяйствования для доступа к рынку речных перевозок.

"Развитие внутренних водных путей — один из главных приоритетов министерства. Вышеупомянутым проектом мы создаем благоприятные условия для доступа к рынку речных перевозок для субъектов хозяйствования, в частности, для иностранных невоенных судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры Украины о судоходстве на внутренних водных путях, без получения одноразовых временных разрешений", — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, учитывая насущные потребности рынка в условиях развития водных перевозок, внедрение этого проекта позволит:

- обеспечить конкурентоспособность речных портов по сравнению с морскими портами, где не предусмотрено получение каких-либо разрешений;

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- увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта.

Напомним, 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Государственного фонда развития внутренних водных путей.

Ранее стало известно, что в Киеве хотят возродить пассажирские перевозки по Днепру.

Как сообщалось, в первом квартале 2020 года грузовые перевозки по Днепру достигли 1,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель увеличился на 50,6%.

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