Потребрынки 1 час назад

В Украине теряет популярность растворимый кофе

За 10 месяцев 2020 года продажи зернового кофе увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, почти на 25%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине наблюдается рост продаж в натуральном выражении зернового и молотого кофе на фоне сокращения продаж растворимого.

Об этом сообщили в компании Аскания FMCG, передает agronews.ua.

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По данным Государственной таможенной службы, с января по октябрь 2020 года, продажи зернового кофе увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, почти на 25% — до 9,11 тысяч тонн, молотого — на 41%, до 9,97 тысяч тонн.

В то же время, продажи растворимого кофе в этом году уменьшились на 4% и составили 12,31 тысяч тонн.

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"Уже несколько лет подряд мы наблюдаем за тем, что украинцы потребляют все больше молотого и зернового кофе и меньше растворимого. Однако в денежном выражении растворимый кофе показал прирост — потребители отказываются от дешевого растворимого кофе в пользу более дорогого. Украинские потребители также отказываются от powder instant (порошкового растворимого кофе) и переходят на Freeze Dried Instant (фасованный растворимый кофе), который считается более качественной", — отметила маркетинг-директор Аскания FMCG Инна Сирченко.

Как сообщалось ранее, сеть кофеен Starbucks начала использовать блокчейн-решение от корпорации Microsoft, которое позволяет клиентам из США отслеживать происхождение кофе.

Напомним, прошлогодние прогнозы свидетельствовали о том, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, однако недостачу восполнят за счет остатка предыдущих урожаев. 

В январе текущего года, когда распространение коронавирусной инфекции COVID-19 набирало обороты, и под ударом оказался только Китай, стоимость кофе резко упала, но в прошлом месяце фьючерс на арабику взлетел на 16%.

Вызванные пандемией карантинные меры не только не снизили спрос на кофе, но, наоборот, подстегнули его. Люди не заказывают кофе в закрытых ресторанах и кофейнях, но стали скупать продукт в магазинах.

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