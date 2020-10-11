В Украине упростят процесс регистрации авто: можно будет выбирать любые номерные знаки

Министерство внутренних дел Украины намерено упростить процесс регистрации транспортного средства и присвоения номерного знака.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

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В частности, МВД предлагает, чтобы владелец автомобиля получал исключительно свидетельство о регистрации. А номерной знак человек по своему усмотрению сможет заказать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту.

Как пояснил Гончаров, владельцы транспортных средств смогут выбирать любые комбинации из свободных, а не только те, что есть в сервисном центре, где проводится регистрация.

К тому же изменения позволят делать регистрацию онлайн, через сервисные центры, ЦНАП так далее, отметил он.

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Напомним, в Украину в течение сентября 2020 года ввезли почти 36 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца.

Как сообщалось, владельцы "евроблях" не могут вывезти из страны авто, поскольку его сразу конфискуют. Причем даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч грн.

2 сентября около Верховной Рады представители общественной организации "АвтоЕвроСила" организовали митинг с требованием смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.