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В "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте АН-26, который разбился в Чугуеве

Двигатель самолета ремонтировала компания "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".

На месте авиакатастрофы под Харьковом. Фото: facebook.com/oleguruskyi На месте авиакатастрофы под Харьковом. Фото: facebook.com/oleguruskyi
На месте авиакатастрофы под Харьковом. Фото: facebook.com/oleguruskyi

"Укроборонпром" провел служебное расследование относительно обслуживания самолета АН-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве.

По результатам проверки не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.

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Об этом рассказал глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что двигатель самолета ремонтировала компания "Мотор Сич", которая не входит в периметр "Укроборонпрома".

"410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой, мы без сомнения проверили сразу же после трагедии. Были проведены внутренние расследования, были сделаны определенные выводы касательно технологических процессов. По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода", — сказал Фоменко.

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Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек — офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

По факту крушения самолета открыли уголовное производство по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).

Следствие рассматривало 4 версии крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. В числе главных причин катастрофы самолета были системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба и недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях.

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