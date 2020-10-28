Правительственная комиссия назвала главные причины крушения Ан-26 в Чугуеве

В числе главных причин катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области 25 сентября были системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба и недостаточно профессиональная подготовка экипажа относительно действий в особых ситуациях.

Такие выводы правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы озвучил на заседании Кабминета министров 29 октября глава комиссии, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает "Интерфакс-Украина".

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Среди причин он назвал и отсутствие действенного контроля над организацией и контролем полетов со стороны должностных лиц университета, а также непроведение всестороннего анализа характера локального отказа авиатехники с моделированием правильных и слаженных действий для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую.

Вице-премьер отметил, что правительственная комиссия подготовила ряд предложений для недопущения подобных авиакатастроф в будущем. Кроме того, все материалы, наработанные комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, продолжающие следственные действия для установления виновных в трагедии.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек — офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

По факту крушения самолета открыли уголовное производство по статье 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).

Следствие рассматривало 4 версии крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве.