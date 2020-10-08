В "Укрпочте" теперь можно получать посылки по цифровым документам из "Дія"

Всеукраинский почтовый оператор "Укрпочта" начала принимать цифровые копии документов из правительтственного мобильного приложения "Дія" для идентификации получателя при выдаче посылок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сейчас в "Дія" доступны только цифровые копии ID-карт и заграничных биометрических паспортов украинцев. Их и можно использовать для получения посылок на почте.

Однако для идентификации клиента подходит только приложение "Дія" версии 2.0 и выше, поскольку именно в ней появилась функция идентификация личности по штрих-коду при получении посылок на почте.

Итак, при получении посылки оператор в почтовом отделении сканирует штрих-код с обратной стороны паспорта в приложении. "Дія" передает данные в систему "Укрпочта", и пользователь забирает посылку.

По данным Минцифры, новые возможности идентификации распространяются на такие виды отправлений:

- внутренние и международные заказные письма, бандероли, почтовые карты, секограммы;

- внутренние отправления без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5 000 грн ("Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта SmartBox");

- международные отправления без таможенных начислений и после уплаты.

Ранее почтовые операторы не могли выдавать посылки с наложенным платежом свыше 5 000 грн по цифровым документам из-за требований финмониторинга сохранять копию паспорта получателя для таких отправлений.

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Теперь такие посылки также можно получить, предъявив "Дія 2.0" на "Укрпочта". Но не по валидации, как описано в инструкции, а шерингом — то есть оператор обязан снять копию с вашего цифрового паспорта. Процедуру в Минцифры не уточняют.

Что касается низкорисковых посылок, "Укрпочта" и раньше могла выдавать их по предъявлению цифрового паспорта. Другой вопрос — как это было реализовано на практике. Теперь, очевидно, оператор отделения не сможет отказать в выдаче посылки по документам из "Дія".

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров 5 октября на мероприятии Diia Summit представил мобильное приложение "Дія" версии 2.0. Обновление доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play.