Потребрынки 1 час назад

VARUS увеличил отсрочку платежа за поставленный в супермаркеты товар

Ритейлер в своем письме предупреждает об увеличении срока рассрочки платежа на дополнительные 45 дней

VARUS увеличил отсрочку платежа за поставленный в супермаркеты товар VARUS увеличил отсрочку платежа за поставленный в супермаркеты товар
Фото: RAU

Сеть Varus разослал письмо поставщикам с предупреждением об увеличении сроков оплаты за поставленный ими товар на дополнительные 45 дней (1,5 месяца). Об этом сообщили в общественном союзе "Мукомолы Украины" и "Всеукраинской ассоциации пекарей".

В частности, ритейлер в своем письме предупреждает об увеличении срока рассрочки платежа на дополнительные 45 дней (1,5 месяца).

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В своем письме Varus объясняет такое решение сложными форс-мажорными обстоятельствами, которые вызваны введением некоторых ограничений и продлением карантина до 24 апреля, что делает невозможным выполнение обязательств сети. 

При этом, во время действия карантина продуктовым сетям разрешено работать. В частности, сеть Varus работу не приостанавливала.

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"Что касается данной ситуации, наша компания уже обсудила и решила  все вопросы с поставщиками", — так прокомментировали заявление ассоциации в Varus, сообщает Retailers.

Ранее стало известно, что Государственное агентство резерва Украины готово в случае необходимости передать хранящиеся в нем продукты питания для их использования.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров.

Впоследствии цены на основные продукты питания в Киеве прекратили рост, кроме некоторых импортных овощей и фруктов.

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