Вдоль трассы М-06 высажено 3500 новых деревьев вместо удаленных — "Укравтодор"

Около 3500 деревьев было высажено подрядной компанией Onur вдоль трассы М-06 Киев-Чоп за 7 лет, в течение которых компания работает на дороге. Деревья растут вдоль 187 км международной трассы Киев — Чоп, которые обслуживаются по контракту OPRC (Output and Performance-based Road Contract), сообщил "Укравтодор" в Facebook.

"Эксплуатационное содержание одной из главных транспортных артерий страны — это не только о сохранении покрытия. Подрядная организация Onur, которая обслуживает дорогу, высаживает новые деревья там, где были удалены аварийные", — написало учреждение.

Как пояснил "Укравтодор", пилотный проект OPRC был запущен в 2014 году. Финансирование происходит в рамках соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития. Контроль над эксплуатацией выполняет международная компания Egis.

Контракт включает управление и обслуживание, работы по благоустройству дороги, периодического ремонта и аварийные работы. Кроме того, выполняются и другие типы работ: устройство внешнего дорожного освещения в населенных пунктах вдоль обслуживаемого участка, установления метеостанций, устройство площадок габаритно-весового контроля.

В "Укравтодоре" напомнили, что при строительстве Киевской обходной дороги в рамках программы президента "Большая стройка" также высаживаются новые деревья вместо срубленных. В частности, речь идет о строительстве участка дороги, который будет проходить двумя лесными массивами: Киевского и Клавдиевского лесхозов.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, при условии достаточного финансирования, "Укравтодор" сможет обновить всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами) до конца 2023 года.