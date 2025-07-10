2026 станет для Украины вызовом. Шмыгаль рассказал, сколько денег нужно привлечь от международных партнеров

По состоянию на сегодняшний день Украина уже привлекла $22 млрд международной поддержки. Однако в 2026 году потребность во внешнем финансировании составляет более $40 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство в конце июня подало изменения в закон о государственном бюджете, где предусмотрел по увеличению расходов на обороноспособность страны почти на 10 млрд долларов для эффективного противодействия врагу.

По словам Шмыгаля, в 2025 году общий объем финансирования на оборону и безопасность составит около 50 млрд долларов, что равняется 26% ВВП. Рекордным является и бюджет на закупку вооружения — 16,4 млрд долларов. В то же время, доходы государственного бюджета ожидаются на уровне 48,5 млрд долларов, поэтому внешнее финансирование остается чрезвычайно важным, ведь позволяет направлять внутренние ресурсы непосредственно на оборону.

Шмыгаль назвал 2026 год вызовом, ведь "потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 млрд долларов". Он подчеркнул, что одна из главных задач — разработка действенных механизмов для привлечения этих средств.

Глава правительства подчеркнул, что власти продолжают консолидировать внутренние ресурсы. Благодаря экономическому восстановлению и внедрению структурных изменений за первые пять месяцев этого года бюджет перевыполнен на 1 млрд. долларов.

Помощь от партнеров

Украина полностью обеспечила потребности в внешнем финансировании на 2025 год. Власти также готовятся к разным финансовым сценариям в следующем году.

За первые шесть месяцев 2025 года Минфин привлек в государственный бюджет внешнее финансирование в размере 22 млрд долларов. Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. Все внутренние финансовые ресурсы направляются на сектор безопасности и обороны.

Представителями бюджетной поддержки в 2025 году стали:

страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов РФ) – 17,6 млрд долларов;

Европейский Союз (Ukraine Facility) – 3,8 млрд долларов (льготное финансирование и гранты);

Международный валютный фонд – 400 млн долларов;

Япония – 190 млн долларов ( льготное финансирование);

Всемирный банк – 50 млн долларов (льготное финансирование).

Ранее в правительстве заявляли, что украинская экономика может начать постепенный процесс понижения зависимости от внешней финансовой поддержки. Это стало возможным благодаря лучшей макроэкономической ситуации в стране в первом квартале 2025 года.