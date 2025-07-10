2026 рік стане для України викликом. Шмигаль розповів, скільки грошей треба залучити від міжнародних партнерів

Станом на сьогодні Україна вже залучила $22 млрд міжнародної підтримки. Однак у 2026 році потреба у зовнішньому фінансуванні становить понад $40 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів для ефективної протидії ворогу.

За словами Шмигаля, у 2025 році загальний обсяг фінансування на оборону та безпеку становитиме близько 50 млрд доларів, що дорівнює 26% ВВП. Рекордним є й бюджет на закупівлю озброєння — 16,4 млрд доларів. Водночас доходи державного бюджету очікуються на рівні 48,5 млрд доларів, тому зовнішнє фінансування залишається надзвичайно важливим, адже дозволяє спрямовувати внутрішні ресурси безпосередньо на оборону.

Шмигаль назвав 2026 рік викликом, адже "потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів". Він підкреслив, що одним із головних завдань є розробка дієвих механізмів для залучення цих коштів.

Очільника уряду наголосив, що влада продовжує консолідувати внутрішні ресурси. Завдяки економічному відновленню та впровадженню структурних змін за перші п’ять місяців цього року бюджет перевиконано на 1 млрд доларів.

Допомога від партнерів

Україна повністю забезпечила потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік. Влада також готується до різних фінансових сценаріїв у наступному році.

За перші шість місяців 2025 року Мінфін залучив до державного бюджету зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. Всі внутрішні фінансові ресурси спрямовують на сектор безпеки й оборони.

Надавачами бюджетної підтримки у 2025 році стали:

країни G7 та ЄС через механізм ERA (за рахунок доходів від заморожених активів РФ) – 17,6 млрд доларів;

Європейський Союз (Ukraine Facility) – 3,8 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);

Міжнародний валютний фонд – 400 млн доларів;

Японія – 190 млн доларів пільгове фінансування);

Світовий банк – 50 млн доларів (пільгове фінансування).

Раніше в уряді заявляли, що українська економіка може розпочати поступовий процес зниження залежності від зовнішньої фінансової підтримки. Це стало можливим завдяки кращій, ніж очікувалось, макроекономічній ситуації в країні у першому кварталі 2025 року.