Результати голосування у ренкінгу соціальних ініціатив "Відповідальна країна"
Топове видання про марктеинг та комунікації MMR спільно з ресурсом delo.ua відзначили завершення 2022 року спецпроєктом "Відповідальна країна". Це альманах соціальних та благодійних проєктів бізнесу, найкращих кейсів та експертних думок щодо розвитку напряму корпоративно соціальної відповідальності.
В ренкінг було подано понад 80 проєктів в декількох номінаціях. Кожен охочий мав змогу проголосувати за найбільш значимі на його погляд проєкти. Нижче ми ми публікуємо по три ініціативи в кожній номінації (крім однієї), що набрали найбільшу кількість голосів.
Всі проєкти ренкінгу можна побачити на сторінці спецпроєкту "Відповідальна країна".
"Відповідальна країна" - це не рейтинг найкращих, адже в благочинних проєктах не можна визначити хто кращий, а хто гірший. "Відповідальна країна" - це наша вдячність бізнесу за його відданість, небайдужість, безмежне бажання допомагати та підтримувати.
Відповідальний партнер проєкту — FAVBET
Сталевий фронт — мілітарна допомога бізнесів Ріната Ахметова ЗСУ. Закупівля та виробництво техніки, амуніції, авто, бронежилетів (понад 150 тис.), бліндажів, пічок. Мета — зберегти життя військових та допомогти перемогти Україні. Загальна сума допомоги бізнесів Ріната Ахметова – вже понад 4,1 млрд грн
Астарта, БФ «Повір у себе» та партнери створили проєкт Common Help UA. Вклад у перемогу – понад 524 млн грн або понад 27 тис. т благодійної допомоги, яку отримали 708+ тис. українців. Підтримка вже надійшла до 386 соціальних та медзакладів. Партнери надали допомогу і військовим на понад 150 млн грн.
Київстар, Океан Ельзи та фонд «Повернись живим» об’єднались, щоб зібрати кошти на нові пікапи для військових. Завдяки внеску компанії та згуртованості українців і партнерів, вдалося акумулювати майже 15 млн грн, на які закуплено 15 надійних автівок для ЗСУ.
Розуміючи, як важлива можливість культурного відпочинку у цей нелегкий час, «Біосфера» вирішила подарувати м.Фастів сучасний скейт-парк, про який давно мріяла молодь. Так корпорація відзначила своє 25-річчя. На майданчику встановили різні трампліни, намалювали мурали і оздобили прилеглу територію.
Датагруп-Volia разом із БФ «Я Майбутнє України» започаткували проєкт «Наші діти», у рамках якого компанія забезпечуватиме 50 дітей-сиріт війни до набуття ними повноліття. Щомісячна стипендія — 8000 грн на їх найважливіші потреби. Із серпня у рамках проєкту діти отримали вже майже 3 млн грн.
Star for Life Ukraine має на меті навчання ІТ навичкам школярів, а також підтримку їх ментального здоров’я. Проєкт розпочався з двох ініціатив: літнього лагеря для навчання дітей основам програмування, комп’ютерної лабораторії у Трускавці для забезпечення позашкільної освіти у місцях проживання ВПО.
Зібрано 1 млн грн та придбано більше 500 аптечок для 12 українських шкіл. Аптечки містять інструкції, підготовлені в межах ініціативи Олени Зеленської щодо створення Національної програми психічного здоров’я. Партнер проєкту – dobro.ua. Експертна підтримка – МОН України.
“Кіно заради перемоги!” – масштабний проєкт, в межах якого українські фільми з 6 серпня по 30 жовтня змогли побачити захисники України та десятки тисяч цивільних у містах і селах без кінотеатрів, серед яких – тисячі ВПО.
Progresstech ACADEMY – це комплекс онлайн курсів авіаційного напрямку, який реалізовано на базі LMS за участі провідних інженерів. Матеріали курсів доступні слухачам у зручному форматі, всі процеси максимально автоматизовано, досвідчені інструктори проводять лекції та відкриті до комунікації.
У час, коли карта України чи не щодня “червона” від повітряних тривог, навчальним закладам важливо мати безпечні місця, де діти з вчителями матимуть змогу дочекатися відбою. Тому БФ «МХП – Громаді» фінансово долучився до облаштування 75 укриттів у 8 областях України. Бюджет проєкту – 6,6 млн грн.
ОККО та фонд «Повернись живим» запустили спільну ініціативу «ОКО ЗА ОКО», мета якої – закупівля 25 розвідкомплексів «ШАРК» для ЗСУ. З кожного літру пального PULLS, проданого на ОККО, 1 грн летить на «ШАРКи». Загальна вартість комплексів – 325 млн грн. Станом на 19 грудня вже акумульовано 100 млн грн.
UklonВолонтер – це проєкт, що надає логістичну допомогу волонтерам благодійних фондів, військовим та працівникам критичної інфраструктури прифронтових міст. Разом доставляємо гуманітарну допомогу переселенцям, амуніцію та медикаменти військовим, корм тваринам та ліки. Усі замовлення для волонтерських потреб покриває Uklon.
2014 р. Нова пошта створила «Гуманітарну пошту України». Завдяки проєкту благодійні фонди перевозять вантажі коштом Нової пошти. Нині компанія співпрацює з понад 600 організаціями. За 8 р. доставили понад 40 000 т гуманітарних вантажів, це вага 140 літаків «Мрія», допомогли понад 8 млн українців.
За 9 місяців війни компанія Kernel спрямувала на допомогу 950 млн. грн. У рамках цієї суми майже не було перерахувань через зовнішні фонди. Агрогерої Kernel самі закуповували, доставляли, координували та виготовляли, поєднуючи це з робочими буднями. Так утворилося корпоративне волонтерство Kernel
У рамках проєкту «Я працюю один день для Армії», співробітники фармацевтичної компанії «Фармак» перерахували частину зі своїх заробітних плат на потреби ЗСУ. Участь у благодійній ініціативі взяли 2508 працівників та разом зібрали близько 2 мільйонів гривень.
Безкоштовний сервіс вет-турботи, де консультують ветеринари. Сервіс запустила компанія Kormotech/бренд Optimeal. Від лютого 2022 на гарячу лінію та у месенджери сервісу звернулись майже 137 тисяч власників домашніх тварин, із запитами від штучного дихання - до пологів чотирилапих на передовій.
Ініциатива «Рятуємо життя» спрямована на фізичне та психологічне відновлення людей для побудови майбутнього. Ініціатива надає масштабну допомогу українцям харчами, предметами першої потреби та ліками, опікується протезуванням постраждалих на війні, а також психологічною реабілітацією співробітників
«Відкриті очі» - корпоративний благодійний фонд заснований SoftServe у 2014 р. З лютого 2022 року, фонд сфокусувася на допомозі Україні у боротьбі за свободу. Силами фонду було акумульовано понад 1млн.доларів США, які спрямовано на забезпечення України медичною, гуманітарною допомогою та технікою.
Міжнародна компанія Imperial Brands заснувала Фонд допомоги співробітникам в Україні, які постраждали внаслідок військової агресії росії. Пожертви працівників з усього світу, загальну суму яких подвоює компанія, допомагають українцям відновлювати пошкоджене війною житло та здоров’я.
FAVBET та Favbet Foundation розробили логістичні маршрути для 100 т гумдопомоги, самостійно перевезли 10 т з Хорватії в Україну, сприяли евакуації з прифронтових зон, відкрили Центр адаптації для українців в Загребі. Тут є мовні курси, дитяча освітня програма, юридична та психологічна допомога.
Понад 8,5 тисяч операцій та більше 84 тисяч лабораторних досліджень – такі підсумки 4-х років безупинної модернізації медзакладів від громадської організації «Фундація Течія». За цей час вдалося частково оновити медичне обладнання в 16 лікарнях 12 міст України на суму понад 24 млн грн.
Будівництво модульного житла для сімей, які його втратили. Зібрано понад 30 тис. «цеглинок» за 23 грн. Eldorado.ua додає ще 50% вартості. Виробництво 4-модульного будинку для подружжя Ніни та Сергія Дроздів із малими 2 дітьми (м. Чернігів) триває. Проєкт продовжиться в 2023.
У відповідь на можливу ядерну загрозу, «Дарниця» у співробітництві з МОЗ та РНБО в квітні цього року в рекордні строки зареєструвала та випустила препарат для захисту населення від радіації - йодид калію. Компанія передала на потреби МОЗ 6,5 млн доз цього препарату безкоштовно.
Філіп Морріс спільно з агенцією DTF в грудні організували 5 соціальних просторів «Сфери світла» у Києві, Одесі і Львові. Вони були оснащені генераторами, старлінками, там можна було зігрітися, підзарядити девайси, попрацювати та випити чаю. «Сфери світла» могли одночасно прийняти близько 100 людей.
В знак подяки медикам та з прагненням допомогти їм рятувати життя людей Епіцентр реалізовує благодійну ініціативу по закупівлі 55-ти реанімобілів і бронешвидких «Рятуємо життя». За цей час придбано вже 40 реанімобілів. Сучасні швидкі компанія передає у різні медичні заклади країни та військові підрозділи.