Результати голосування у ренкінгу соціальних ініціатив "Відповідальна країна"

Топове видання про марктеинг та комунікації MMR спільно з ресурсом delo.ua відзначили завершення 2022 року спецпроєктом "Відповідальна країна". Це альманах соціальних та благодійних проєктів бізнесу, найкращих кейсів та експертних думок щодо розвитку напряму корпоративно соціальної відповідальності.

В ренкінг було подано понад 80 проєктів в декількох номінаціях. Кожен охочий мав змогу проголосувати за найбільш значимі на його погляд проєкти. Нижче ми ми публікуємо по три ініціативи в кожній номінації (крім однієї), що набрали найбільшу кількість голосів.

Всі проєкти ренкінгу можна побачити на сторінці спецпроєкту "Відповідальна країна".

"Відповідальна країна" - це не рейтинг найкращих, адже в благочинних проєктах не можна визначити хто кращий, а хто гірший. "Відповідальна країна" - це наша вдячність бізнесу за його відданість, небайдужість, безмежне бажання допомагати та підтримувати.

Відповідальний партнер проєкту — FAVBET