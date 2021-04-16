Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить еще две киевских гостиницы

Антимонопольный комитет предоставил компании Pumori Enterprises Investments Ltd (Кипр) разрешение на покупку доли в ООО "Хотел Проперти" (Киев), обеспечивающую более 50% голосов в высшем органе управления общества. Соответствующее решение комитет принял 15 апреля.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед", а конечным бенефициаром — Харис Марангу.

"Хотел Проперти" является владельцем гостиницы "Славутич" и гостиничного комплекса "Лыбидь" в Киеве. Последний также находится в управлении оператора Premier Hotels and Resorts (Киев).

В свою очередь, Pumori Enterprises Investments является владельцем одесской гостиницы "Юность" (100%, сейчас — Premier Hotel Odesa) и "Отель Премьер Палац" (62%), обе находятся в управлении Premier Hotels and Resorts.

Отметим, что рассмотрение заявки Pumori Enterprises Investments на концентрацию "Хотел Проперти" АМКУ начал в августе 2020 года. Тогда же комитет разрешил Pumori Enterprises Investments купить гостиницу "Днестр" во Львове, также входящую в сеть Premier Hotels and Resorts.

Premier Hotels and Resorts (ООО "Премьер Интернешнл") объединяет 17 отелей категорий 3-5 звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels и Premier Compass Hotels. Гостиницы расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Херсоне, Почаеве, Мукачево, Александрии. Общий номерной фонд сети составляет более 2,1 тысячи номеров.

Напомним также, что 5 апреля комиссия по регулированию азартных игр и лотерей решением №136 разрешила упомянутой гостинице "Премьер Палац" разместить в своем помещении площадью 710 квадратных метров казино или залы игровых автоматов (при этом в конце января отель получил по аналогичной заявке отказ). А ещё 5 февраля разрешение на обустройство залов игровых автоматов получила "Лыбидь" в лице "Хотел проперти".