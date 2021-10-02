Владельцы "евроблях" обязаны растаможивать даже авто не на ходу — юрист

Украинцам, которые ввезли в страну автомобили на еврономерах ("евробляхи"), придется платить за авто, даже если они не на ходу.

Для этого машину придется доставить на растаможку на эвакуаторе, рассказал юрист Иван Казачук в комментарии UBR.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"У нас есть некоторые авто сегодня, которые приехали на эвакуаторе. Потому что у автомобиля есть технические неисправности, но человек, все же, решил его растаможить, чтобы избежать штрафа в 170 тысяч грн", — отмечает эксперт.

Известно, что за 2,5 месяца на растаможке "евроблях" бюджет получил более 1 млрд грн.

При этом каждый украинец, который ввез в страну иностранный автомобиль, обязан оформить его и перерегистрировать. До того момента он находится в режиме транзита. Если перемещаться между областями, законно в режиме транзита машина может находиться 10 дней, а если авто ввез иностранец — до 1 года.

Ранее из-за отсутствия жесткого контроля в страну ввезли сотни тысяч "евроблях". Частично речь идет о дешевых автомобилях, от которых избавляются европейцы. В Украину же попадает авто, его не утилизируют, а когда машина ломается, ее просто оставляют на улицах.

По словам Казачука, некоторые украинцы привозят в пункты растаможки авто даже на эвакуаторе. После этого у владельца есть законные права для того, чтобы машина легально находилась на территории страны. А отремонтировать автомобиль после этого можно будет спустя какое-то время.

Ранее стало известно, что украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы — украинцы — ездят с доверенностями.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров на заседании принял постановление о проведении экспериментального проекта о таможенном оформлении транспортных средств с помощью приложения "Дія".