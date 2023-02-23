Володимир Носов розповів, як криптобіржа WhiteBIT включається в допомогу Україні під час війни

Як український бізнес підтримує державу під час повномасштабної війни та який внесок технологічні компанії з України щодня роблять у перемогу? Про це в ексклюзивному інтерв'ю для РБК розповів СЕО найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, харків'янин Володимир Носов.

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З його слів, український бізнес поступово виходить зі стану турбулентності. Загалом українці за час повномасштабної війни відкрили 50 000 нових бізнесів, а великі гравці навіть знаходять можливості для масштабування на міжнародному рівні. Серед них і біржа WhiteBIT, яка на початку війни була змушена покинути свій офіс у Харкові, але змогла зберегти людей та розширити свою діяльність на світовій арені. Станом на зараз WhiteBIT має представництва у 8 країнах. Зокрема, це Австралія, Туреччина, Грузія, Португалія та Іспанія.

«Як керівник, я першочергово мав забезпечити безпеку кожного співробітника. Жодного не скоротив і не залишив. Як СЕО біржі забезпечив безперебійну роботу всіх сервісів компанії 24/7. Як громадянин і представник українського бізнесу повністю сконцентрувався на допомозі людям і нашим ЗСУ», —говорить Носов.

Після російського вторгнення 24 лютого WhiteBIT виключила росію та рубль з усіх процесів. Також криптобіржа активно співпрацює з державними органами України в межах гуманітарної допомоги населенню та підтримки українців за кордоном.Зокрема, Володимир Носов розповів про співпрацю з МЗС України.

«WhiteBIT підтримує Антикризовий центр МЗС та цілодобовий кол-центр для надання консультацій громадянам України, які через війну були змушені виїхати за кордон. Ми також допомагаємо робити консульські послуги доступними для українців із вадами слуху та закупили спеціальні консульські валізи. У підсумку маємо результат: українська компанія та українська держава допомагають українцям. Це важливо, це потрібно, і ми б не могли цього зробити, якби не співпрацювали з органами державної влади», — вважає Носов.

Водночас СЕО найбільшої в Європі криптобіржі говорить про особливу роль криптовалюти у протистоянні російській військовій агресії. За його словами, саме крипта в умовах війни запропонувала швидкі рішення, на які не здатні консервативні фінансові інструменти.

«Блокчейн став вагомою та невід'ємною частиною благодійництва та волонтерського руху. Фандрейзингова платформа Президента України United24 зібрала на допомогу Україні понад $278 млн. До речі, ми надавали технічне забезпечення для U24 для збору донатів у крипті за допомогою нашого криптопроцесінгового софту WhitePay. Також багато інших фондів отримують донати у крипті», — зазначив підприємець.

На гуманітарні потреби компанія WhiteBIT щотижня передає майже 2 тисячі продуктових наборів. Основна активність благодійної діяльності біржі зосереджена на прифронтових регіонах, які найсильніше постраждали від російської агресії. Серед них і Харківщина.

Крім того, біржа донатить власні кошти на користь ЗСУ та Сил територіальної оборони. Сумарно за період повномасштабного вторгнення WhiteBIT передала на армію та інші потреби українців майже 11 млн доларів. Зі слів Носова, для біржі це суттєві суми, але не настільки, щоб відмовитися від подальшої допомоги своїм людям і країні.

Мені здається, важливо, аби допомога була системною. Бо їжа, броня, тепловізори, безпілотники, авто, медикаменти для військових потрібні щодня. На нашу діяльність рівняється і наша спільнота, тому хто, як не ми? Як кажуть у WhiteBIT, ми самі задаємо рівень. Ще важливий нюанс у тому, що ми не просто допомагаємо фандрейзинговим платформам та фондам. Ми самі безпосередньо донатимо свої гроші на допомогу Україні. Це наша принципова позиція».

Докладніше читайте в повній версії інтерв'ю СЕО найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT Володимира Носова для РБК.