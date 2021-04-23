Транспорт 30 минут назад

Выход из метро "Выдубичи" к автостанции и электричкам временно закроют

Из-за замены турникетов крупный пересадочный узел создаст пассажирам ощутимые проблемы на неопределенный срок

Станция "Выдубичи". Фото: Википедия Станция "Выдубичи". Фото: Википедия
Станция "Выдубичи". Фото: Википедия

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" с 26 апреля решило закрыть основной выход со станции "Выдубичи", ведущий к одноименной крупной автостанции, остановке электропоездов и конечной троллейбусных маршрутов №15 и №38.

Как говорится в сообщении КП, такая мера вводится в связи с проведением работ по установке новых турникетов.

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"Вестибюль №2 станции "Выдубичи" с 26 апреля будет работать на вход и выход. Отметим, что этот вестибюль находится в направлении станции "Славутич". Вестибюль №1 в направлении станции "Дружбы народов" будет закрыт для пассажиров", — сказано в объявлении.

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Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит учесть изменения при планировании своих поездок. О сроке закрытия при этом ничего не говорится.

Напомним также, что на ближайшие выходные на мосту Метро через реку Днепр в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Кроме того, 25 февраля пройдет легкоатлетический пробег V Международный киевский евромарафон, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта.

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