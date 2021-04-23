Выход из метро "Выдубичи" к автостанции и электричкам временно закроют

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" с 26 апреля решило закрыть основной выход со станции "Выдубичи", ведущий к одноименной крупной автостанции, остановке электропоездов и конечной троллейбусных маршрутов №15 и №38.

Как говорится в сообщении КП, такая мера вводится в связи с проведением работ по установке новых турникетов.

"Вестибюль №2 станции "Выдубичи" с 26 апреля будет работать на вход и выход. Отметим, что этот вестибюль находится в направлении станции "Славутич". Вестибюль №1 в направлении станции "Дружбы народов" будет закрыт для пассажиров", — сказано в объявлении.

Метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит учесть изменения при планировании своих поездок. О сроке закрытия при этом ничего не говорится.

Напомним также, что на ближайшие выходные на мосту Метро через реку Днепр в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Кроме того, 25 февраля пройдет легкоатлетический пробег V Международный киевский евромарафон, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта.