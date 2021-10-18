Транспорт 1 час назад

Windrose закрыла на зиму авиарейсы из Киева в Кривой Рог

В компании заявили, что приостановка авиаперелетов связана с коммерческими причинами

Фото: Facebook/Windrose Фото: Facebook/Windrose
Фото: Facebook/Windrose

Авиакомпания Windrose ("Роза ветров") с 10 октября временно приостановила полеты на внутреннем маршруте Киев — Кривой-Рог. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Ирина Левенко, передает avianews.com.

По словам Левенко, это связано с коммерческими причинами. Обычно авиаперевозчики дают такое объяснение, когда выполнение полетов является нерентабельным.

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В "Розе Ветров" сообщили, что авиакомпания не будет летать в Кривой Рог в течение зимней навигации. Она начнется 31 октября 2021 года и завершится 27 марта 2022 года.

Там также не смогли назвать дату возобновления полетов.

"О точных сроках говорить еще слишком рано", — отметила представитель авиаперевозчика.

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Напомним, рейс Киев — Кривой Рог "Роза Ветров" открыла 9 июня 2021 года. Она выполняла его три раза в неделю.

В издании отмечают, что низкая загрузка привела к тому, что в конце июня Windrose фактически перевела данный рейс в режим "маршрутки" и совместила его с рейсом Киев — Николаев.

Самолет стал летать из Киева в Николаев с промежуточной посадкой в Кривом Роге для посадки и высадки пассажиров. По данным онлайн-радара flightradar24.com, в таком режиме "Роза Ветров" летала до конца августа.

Ранее сообщалось, что Windrose airlines запускает регулярные авиарейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог. 

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