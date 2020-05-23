Транспорт 1 час назад

Wizz Air отложила возобновление рейсов в Украину до середины июня

Это связано с решением правительства Украины

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: из открытых источников Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: из открытых источников
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: из открытых источников

Венгерский лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по всем украинским маршрутам до 15 июня.

Это связано с решением правительства Украины, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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В частности, авиаперевозчик заявил, что возместит деньги за билеты в виде кредита на Wizz-счет в размере 120% от стоимости бронирования. Он будет действителен в течение 24 месяцев с момента зачисления для оплаты новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании присутствует владелец счета.

Также Wizz Air задекларировал возможность запроса возврата денег за билеты на отмененные рейсы, однако данная процедура займет больше времени.

Напомним, правительство Украины 20 мая приняло постановление №392, в котором разрешило с 15 июня полеты самолетов с пассажирами в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Однако в информационном сообщении Кабмина приводится иная трактовка документа со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля. Там говорится, что вопрос восстановления регулярных авиаперевозок и открытия аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.

"Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, что, скорее всего, 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов", — сказал премьер-министр.

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На фоне этого Антимонопольный комитет Украины выпустил официальное предупреждение авиакомпаниям, в котором рекомендовал воздержаться от распространения неполной информации о продаже билетов на рейсы после 23 мая.

Свою позицию регулятор объяснил тем, что карантинные ограничения на осуществление регулярных рейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Wizz Аir намерена возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.

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