Як бізнесу вийти на міжнародні ринки? Навчають OLX Україна та EBA у “Школа експорту під час війни”

Щоб впоратись із наслідками повномасштабної війни, не втратити й розвивати свій бізнес для багатьох підприємців рішенням стає вихід на міжнародний ринок.

Щоб допомогти власникам бізнесу розібратись із тим, як почати працювати в інших країнах OLX Україна та проекту Unlimit Ukraine, ініційований EBA, створили освітню програму “Школа експорту під час війни”.

Перед розробкою курсу в OLX Україна провели опитування серед власників бізнесу. Воно засвідчило, що понад третина (38,24%) респондентів планують вихід на зовнішні ринки, але не мають для цього відповідних знань. Майже 78% опитаних поки не вчиняли жодних дій, щоб розпочати експорт в інші держави. Якісь кроки у цьому напрямку (перші контакти та домовленості) здійснили трохи більше 5% опитаних.

Найчастіше респонденти називали Польщу, Чехію, Молдову, Німеччину, Румунію, Литву та США, як країну, куди планують експортувати товари/послуги.

За видом діяльності перше місце займає гуртова та роздрібна торгівля - 48,7%, а на другому місці — виробництво товарів (одяг, товари для дітей, харчування, меблі) з результатом 17,37%.

78% підприємців заявили, що їм було б цікаво послухати курс “Школа експорту під час війни". В топі пріоритетів:

інформація про митні вимоги (41,61%);

податкові зобов’язання та їх сплата (40,74%);

організація каналів продажу онлайн (39,43%);

﻿організація логістики (38.13%);

﻿фінансові особливості ведення бізнесу за кордоном (33.99%);

юридичні особливості ведення бізнесу за кордоном (30.07%);

професійні консультації спеціалістів щодо створення та розміщення оголошень про товари/послуги (27.45%).

У навчальних матеріалах доступні відеолекції від провідних експертів-практиків у сфері експорту та бізнесу, які дають можливість отримати практичні знання, щоб розширити свою справу на нові ринки.

“Для багатьох підприємців вихід на міжнародний ринок виглядає як рівняння з багатьма невідомими, що стосуються офіційного оформлення діяльності закордоном, побудови логістики й зрештою, місць збуту товарів. Ці всі питання ми винесли у навчальну програму, щоб допомогти зрозуміти власникам бізнесу як все працює та зробити перший крок назустріч закордонним ринкам”, – розповіла Альона Горковенко, Marketing Team Manager OLX в Україні та Центральній Азії.

Навчальна програма складається з 2-х модулів “Основи експорту та бізнесу за кордоном” та “Розширення бізнесу на OLX Польща та глобальних маркетплейсах”. Програма побудована таким чином, щоб наочно показати як можна продавати закордоном та скласти для цього алгоритм конкретних дій.

Зокрема у модулях розкриті такі теми як:

стратегія та моделі виходу на експортний ринок;

практичні поради щодо юридичних вимог та регуляцій для успішного експорту товарів;

реєстрація діяльності за кордоном;

стратегії логістики;

фінансові особливості експорту товарів за кордон іноземною особою;

пошук персоналу для роботи за кордоном;

ведення успішного бізнесу на провідних платформах Америки: Amazon, Walmart, Etsy, eBay та ін.

“Значна частина програми присвячена тому, як почати вести бізнес у сусідніх європейських країнах. Цьому сприяє налагодженість логістики через спільний кордон та кількість українців, які сьогодні проживають у цих країнах. Тому сподіваємось, що практичні поради, які містяться в навчальній програмі дозволять нашим підприємцям завойовувати нові ринки та доводити, що українське – це про високу якість та сервіс”, – додала Альона Горковенко.

За результатами проходження 2-х модулів, учасники оцінили курс на 4,4 по 5-бальній системі. Слухачі відзначили подачу інформації, практичні поради від лекторів з бізнесу та загалом організацію навчання. Наразі триває підготовка до продовження програми на додатковий третій модуль, адже 78% учасників висловили готовність взяти участь у ньому.

Загальна кількість зареєстрованих учасників програми наразі – 1 569. Щоб долучитись до “Школи експорту під час війни” та отримати практичні знання для виходу бізнесу на зовнішні ринки переходьте за посиланням: https://business.olx.ua/shkola-eksportu-pid-chas-viiny/