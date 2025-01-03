Як залишатися на крок попереду: топ-5 трендів для бізнесу в Telegram у 2025

До 2025 року кількість активних користувачів Telegram у світі прогнозовано досягне 1 мільярда, з яких 25 мільйонів української аудиторії. Це перетворює платформу на один із найперспективніших ринків для бізнесу. Згідно з дослідженням Netpeak, вже сьогодні понад 25 тільки українських каналів на платформі мають аудиторію понад 600 тисяч, а понад 10 із них перевищують 1 мільйон підписників. Ці показники демонструють стабільну динаміку зростання та свідчать про стрімкий розвиток Telegram як цифрової екосистеми. У цьому матеріалі розгляну ключові тренди, які допоможуть бізнесу ефективно інтегруватися в Telegram і максимально використати потенціал платформи у 2025 році.

Telegram Ads як ключовий інструмент залучення трафіку

Telegram продовжує закріплюватися як одна з найперспективніших платформ для бізнесу, а Telegram Ads стає важливим інструментом для досягнення маркетингових цілей для багатьох українських бізнесів з різних галузей.

Що робить цей інструмент цікавим?

Можливість використання вузького таргетингу — платформа дозволяє налаштовувати рекламу за інтересами, геолокацією, тематиками каналів або базами мобільних номерів, забезпечуючи високу релевантність взаємодії з цільовою аудиторією.

Гнучкість форматів — лаконічні текстові оголошення (до 160 символів з урахуванням пробілів) із заголовками (до 40 символів), інтеграція преміум-емоджи й логотипів забезпечують видимість та впізнаваність рекламних повідомлень.

Ефективна CPM-модель — мінімальна ставка €1 за 1000 показів (з прогнозованим зниженням до 0,5 євро за 1000 показів) та стартовий бюджет від €500 дозволяють отримати до 500 000 переглядів за помірну інвестицію.

Telegram Ads також підтримує трафік на різноманітні джерела: Telegram-канали, боти, сайти, мобільні застосунки чи MiniApps. Це відкриває можливості для масштабування аудиторії, оптимізації воронки продажів та підвищення впізнаваності бренду. Можу прогнозувати, що у 2025 році Telegram Ads стане невіддільною частиною маркетингових стратегій брендів, які орієнтовані на зростання в digital-екосистемі.

MiniApps — сервіс у кілька кліків прямо в Telegram

MiniApps стають частиною цифрової екосистеми Telegram, дозволяючи створювати повноцінні вебзастосунки всередині месенджера. Від покупок до ігор — користувачі отримують доступ до сервісів без зайвих переходів між платформами. Це можливість взаємодії з клієнтами там, де вони вже проводять час. Бренди запускають магазини, банки інтегрують послуги, освітні платформи надають консультації, а ігрові проєкти залучають нових користувачів через мініформати.

Чому це буде набирати популярність?

Простота доступу — MiniApps працюють як розширені чат-боти, де покупка чи замовлення відбувається за кілька кліків, навіть з можливістю оплати, не виходячи з платформи.

Взаємодія в реальному часі — бізнес може надсилати сповіщення, запускати акції чи навіть проводити онлайн-зустрічі безпосередньо в месенджері.

Нові можливості для Web3 — криптовалютні “клікери” вже демонструють, як інтерактивність і гейміфікація можуть працювати на зростання аудиторії.

MiniApps не лише оптимізують взаємодію з клієнтами, а й трансформують бізнес-процеси. Вони стирають кордони між компанією і її аудиторією, роблячи кожен крок максимально швидким та зручним. У 2025 році вони повноцінно можуть стати частиною стратегії брендів, спрямованих на ефективність та побудову сервісного досвіду для користувачів.

Нативне розміщення платної реклами в Telegram-каналах

У 2025 році нативна реклама в Telegram-каналах залишатиметься одним з найефективніших інструментів просування. Це перевірений спосіб не лише швидко залучити нову аудиторію, а й зробити це органічно, зберігаючи довіру до вашого бренду.

Як це працює на практиці?

Нативні рекламні пости, інтегровані в контент популярних каналів, зачасту виглядають так, наче це звичайний матеріал, що публікується безпосередньо для підписників. Подібний формат не відштовхує, а навпаки — створює відчуття природного включення в загальну стилістику каналу. Це дозволяє рекламним повідомленням отримати залученість і можливість показати гарний результат.

Основний виклик — це правильно вибрати релевантний канал та створити креатив, що повністю відповідає запитам аудиторії. Ключовим є також перевірка показників залученості та взаємодії на каналі, щоб уникнути витрат на непотрібний трафік. Цей формат підходить для будь-якого бізнесу: навіть якщо ви продаєте газонокосарки, є багато каналів, де можна досягти потрібної аудиторії. У Telegram достатньо активних користувачів, готових до взаємодії, і реклама в спеціалізованих каналах дозволяє швидко залучати їх на ваш сайт.

Публікація рекламного посту в каналі й оплата по моделі CPM. Кожен канал самостійно визначає ціну за розміщення, тому варто добре розуміти середню вартість для конкретної ніші. А за допомогою аргументованого торгу можна ефективно контролювати рекламний бюджет.

Нові можливості монетизації

Монетизація контенту в Telegram стає ключовим інструментом для бізнесів і блогерів, пропонуючи нові шляхи для заробітку і глибшої взаємодії з аудиторією у 2025 році.

Що цікавого можна спостерігати?

Платний доступ до контенту — Telegram дозволяє створювати платні канали та групи, де підписники отримують доступ до ексклюзивного контенту. Це чудова можливість для бізнесів і творців контенту пропонувати цінні ресурси за плату, створюючи додаткові джерела доходу.

Освітні програми та спільноти — платформа дає можливість організовувати освітні програми, вебінари та заходи через власні канали.

Автоматизація бізнес-процесів — чат-боти та MiniApps оптимізують бізнес-процеси, спрощуючи взаємодію з клієнтами, обробку замовлень, підтримку та зворотний зв’язок. Це дозволяє зменшити витрати часу й ресурсів, підвищуючи ефективність операцій.

Помірна конкуренція як стратегічна перевага для брендів

Telegram у 2024 році не переповнений комерційними каналами, як інші соцмережі, і це дає бізнесам унікальну можливість захопити увагу аудиторії у 2025 році без надмірної конкуренції. Платформа ще не насичена, тому бренди можуть швидше та ефективніше виділитися серед інших гравців.

Менша кількість конкурентів означає, що можна закріпитися на платформі без боротьби за кожну взаємодію з підписниками. Реклама та контент, що органічно вписується в екосистему Telegram, мають більше шансів на помітність. Це дозволяє створювати унікальні стратегії, які резонують з аудиторією, не витрачаючи ресурси на боротьбу з десятками конкурентів у тій самій ніші. Додатково можна дозволити собі більше експериментів з контентом, тестуючи різні формати і підходи. Це дає можливість ефективно залучати підписників, створюючи якісні та цікаві повідомлення.

Telegram швидко перетворюється з комунікаційного інструменту на повноцінну бізнес-екосистему. У 2025 році компаніям, які прагнуть стати лідерами, варто розглядати платформу не тільки як канал комунікації, а і як інструмент для монетизації та створення унікальних продуктів. Зважаючи на швидкі зміни на платформі, раджу активно експериментувати з новими можливостями та починати формувати своє комʼюніті вже сьогодні.