Залог бесперебойного функционирования мототранспорта

Стабильность работы мотоциклетного двигателя зависит не только от систематического мониторинга его технического состояния, но и от соблюдения рекомендуемого регламента ТО. При выборе смазочного материала для его прохождения мотолюбители принимают во внимание несколько основополагающих факторов, среди которых:

актуальный нагрузочный режим (местность передвижения, наличие боковой коляски);

конструктивные особенности мотора (кубатура, тактность, тип сцепления);

фактический пробег и мощность силового узла;

манера вождения и качество топлива.

Немаловажную роль играют и спецификации, указанные мотопроизводителем в сервисной книжке. Компания Oil2GO реализует эффективное моторное масло для мотоциклов, комплексный выбор которого можно найти по ссылке https://oil2go.com.ua/masla-dlya-mototekhniki.

Особенности и назначение мотомасла

Одна из главных функций мотомасла заключается в формировании стойкой защитной плёнки на металлических поверхностях ДВС, которая ограждает его фрикционные сопряжения от повреждений и перегрева при любых термомеханических воздействиях. В процессе циркуляции рабочей среды предотвращается оседание продуктов нагарообразования и частиц износа на поверхностях деталей, что минимизирует риск появления твёрдых отложений на поверхностях системы внутреннего сгорания.

Как и их моторные аналоги, масла для мотобайков выпускаются на синтетической, полусинтетической и минеральной основе, которая дополняется функциональным пакетом присадок с антиокислительным, стабилизирующим, противокоррозионным, моющим и противодымным эффектом. Достигнув предельного срока эксплуатации, смазывающая жидкость вырабатывает свой нормативный ресурс и теряет первоначальные вязкостно-температурные характеристики, накапливая большое количество вредоносных примесей.

Опытные мотомеханики советуют периодически проверять залитое в двигатель масло с помощью специального щупа или смотрового окна в картере. Визуальный осмотр помогает наиболее точно и рационально оценить его состояние и степень расхода. Дело в том, что в некоторых случаях бортовой компьютер может сообщать о необходимости замены техжидкости только через несколько тысяч километров, в то время как на масляном щупе мотовладелец видит чёрную субстанцию на минимальной отметке.

Несвоевременная замена моторной смазки чревата такими негативными последствиями, как засорение масляных магистралей и проворот шатунных вкладышей. Кроме того, может наблюдаться падение компрессии, снижение развиваемой мощности и повышение расхода топлива.

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