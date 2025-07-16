Курс валют на 16 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подешевел на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.07.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,82 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,80 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,47 грн (-1 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,68/41,75 грн Евро 48,90/49,14 грн Злотый 11,40/11,55 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк / Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,39/41,99 48,30/49,30 Ощадбанк 41,35/41,95 48,45/49,30 11,00/11,60 ПУМБ 41,60/42,20 48,70/49,40 11,38/11,68 Укргазбанк 41,35/41,95 48,45/49,30 11,00/11,60 Райффайзен 41,65/41,94 48,30/48,88

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.