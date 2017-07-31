Земля не является товаром, поэтому участились случаи рейдерства и недобросовестной конкуренции — владелец "Агротрейд" Всеволод Кожемяко

Группа "Агротрейд" была основана в 1998 году и входит в топ-10 украинских зернотрейдеров. Холдинг контролирует около 3% экспортного рынка зерна. Бенефициарный собственник и СЕО Всеволод Кожемяко в интервью Delo.UA рассказывает о сложностях в работе агросектора, минусах отсутствия в Украине открытого рынка земли и коррупции в госсекторе

Всеволод, в следующем году компания "Агротрейд" будет праздновать 20-летие деятельности. Какими достижениями вы гордитесь и как видите развитие компании в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе?

"Агротрейд" уже давно работает на рынке и резких поворотов ожидать не стоит. Конечно, мы будем расширяться, и увеличивать размер компании. Но сегодняшняя кислотная конкурентная среда требует не только расширения, но и повышения эффективности деятельности и менеджмента. Уже на ближайшее время мы запланировали ряд мероприятий и инвестиционных проектов, о которых объявим, как только все будет готово к запуску.

Сейчас время инноваций и агротехнологий. Вы планируете какие-то эксперименты с бизнес-моделью, пробуете что-то новое?

Технологии к бизнес-модели, на мой взгляд, не имеют отношения. Мы работаем по модели Value Chain Management — это вертикальная интегрированная структура, которая должна зарабатывать деньги на каждом из этапов, на каждом звене своей цепочки. Для того, чтобы это делать более эффективно, нужно все звенья цепочки подгонять друг к другу и следить за тем, чтобы они правильно работали.

Я не могу сказать, что мы имеем какие-то инновационные технологии в выращивании сельхозпродукции или в логистике. У нас все на достаточно хорошем высоком уровне. Автоматизацией процессов, думаю, тоже уже никого не удивишь. Что касается новых направлений, то недавно мы сертифицировали часть нашего земельного банка и начали выращивать органическую продукцию.

Это было вызвано спросом или европейским рынком?

Во-первых, на протяжении нескольких лет цены на сельхозпродукцию падают, но норму прибыли нам нужно увеличивать. Во-вторых, мы видим, что рынок органической продукции развивается очень бурно, как в Европе, так и в США. Этот рынок является премиальным, и мы решили часть земли сконцентрировать на этом направлении.

Вся продукция пойдет на экспорт или внутри страны что-то останется?

Пока мы не видим достаточного спроса на органику внутри страны. Потенциал есть, но, к сожалению, это пока только потенциал. Люди сегодня думают не о том, как улучшить свое питание, а о том, как в принципе прокормить себя. Но, я уверен, что обязательно придет время, когда в Украине эта продукция будет востребована в больших объемах.

С какими основными проблемами сталкиваются крупные агрохолдинги?

Крупные агрохолдинги Украины сталкиваются сейчас, практически, с теми же проблемами, с которыми они сталкивались и раньше. Но основной проблемой сегодня я считаю прежнюю неповоротливость и нереформированность контролирующих органов. Время меняется, рынок меняется, а у них все остается как много лет назад.

То есть, бизнес пока не чувствует результатов реформ в контролирующих органах?

К сожалению, никаких результатов мы не видим. Причем к старым проблемам прибавилась еще одна — земельные отношения. Свободного рынка земли в Украине, как не было, так и нет. Земля не является товаром, поэтому участились случаи рейдерских захватов, нападений, недобросовестной конкуренции и так далее. В этих инцидентах участвуют, в том числе работники местных органов управлений, районных администраций, правоохранительных органов, ну и естественно, криминальные структуры нашли здесь большое поле для деятельности. Эти события получают большой резонанс, от чего страдают не только крупные холдинги, но и фермеры и небольшие хозяйства.

На мой взгляд, первоочередной задачей руководства страны должно стать создание условий для введения настоящего рынка земли, а не квазирынка, который планируется, например, в правительстве. Необходимо дать возможность каждому собственнику земельного пая свободно распоряжаться своей собственностью в своих интересах. То, что мы имеем сейчас, скорее, похоже на крепостное право.

Вы считаете, что это проблема всей страны?

Вы же видите в прессе материалы о рейдерских захватах в Тернопольской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях — стычки, насилие. Эта проблема касается не только агрохолдингов, она касается пайщиков, местного населения, и страны в целом.

Какую вы видите оптимальную поддержку агросектора со стороны государства?

Оптимальная поддержка со стороны государства — это продажа всех государственных агроактивов по их реальной на сегодня стоимости и ликвидация министерства аграрной политики и продовольствия (смеется).

А как регулировать рынок?

Честно говоря, я не понимаю, чем занимается министерство. По вопросам ветеринарии и сертификации работает специальное агентство. Несколько лет назад, во времена Януковича, в министерство всех просто загоняли и распределяли, кто сколько должен заплатить за какие-то квоты, сертификаты, подтверждающие документы и так далее. Чем сейчас они занимаются — я не знаю. Радует то, что нас они особо не трогают. Но есть большая часть государственного сектора в агробизнесе, начиная от компании ГПЗКУ, Академии аграрных наук, которая владеет землями по всей Украине и, заканчивая "Укрспиртом". Этот сегмент оказывает сильное влияние на остальной рынок. Вы спросите как? Объясню.

Скорее всего, люди там работают не за зарплату, а за то, что могут "поиметь". Постараюсь сформулировать помягче. У нормального частного бизнеса задача купить дешевле, продать дороже, а у них задача — заработать и с покупки, и с продажи. Причем зарабатывают лично менеджеры. Так работает государственный агросектор в Украине, и скрывать тут нечего — все об этом знают.

Мало того, что они воруют у государства, они еще своими действиями будоражат рынок, делают его несправедливым, используя государственный ресурс, и мешают жить тем компаниям, которые работают по рыночным законам.

Разговоры о том, что крупные отечественные и иностранные компании хотят обмануть производителей с/х продукции, а государство не дает им этого сделать, регулируя цены — это все полная чушь. Конкуренция между частными компаниями настолько высока, что договориться о чем-то противоправном невозможно. Единственные люди, которые обворовывают и государство, и население — это именно менеджеры государственных компаний.

Вы планируете наращивать земельный банк?

Мы уже это делаем, и будем продолжать в том же духе.

Какие направления АПК наиболее интересны для инвестирования?

Мы верим в свою компанию и в свой бизнес, поэтому прибыль постоянно инвестируем в "Агротрейд". Мы пережили три кризиса, трех президентов и кучу премьер министров и продолжаем нормально функционировать уже 20 лет. Компания развивается, люди работают и получают зарплату, продукция производится и отправляется покупателям, поступает валюта в страну… Я уверен, что конкуренция для инвесторов в Украине пока не так высока, как в Европе или в Америке. Есть куда инвестировать и развивать — главное создать условия. А это значит, и реальный рынок земли, и одинаковые правила для всех, и отсутствие немотивированных и не нужных регуляций. Вот, собственно, и все.