«Жодних компромісів у якості категорично бути не може», — Олексій Бабич, гендиректор Медичної лабораторії ДІЛА

Рік, який змінив усе. Саме таким 2022-й був для українців та українського бізнесу. Про стратегію під час війни, зміни у підходах, виклики, благодійну допомогу та важливість залишатись вірними своїм принципам — в інтерв’ю Олексія Бабича, генерального директора Медичної лабораторії ДІЛА.

Які трансформації відбулися з компанією за останній рік? Чим характеризується стратегія розвитку у воєнний час?

Трансформація компанії почалась одразу після початку війни й триває досі. Ми сфокусувалися на першочергових завданнях: збереженні людей, які в нас працюють, утриманні компетенції й експертності всередині компанії й, враховуючи важливість сфери медичних послуг, максимально швидкому відновленні всіх процесів лабораторної діагностики в умовах воєнних дій.

Серед важливих чинників, які вплинули на трансформацію стратегії ДІЛА, можна назвати зміну портрета клієнта та географії наших користувачів, а також перегляд фокуса на певні продукти, які після початку війни стали менш актуальними. Як, наприклад, тестування на COVID, на яке упав попит через спрощення процесів у європейських країнах. Це також стало причиною зміни ситуації на лабораторному ринку України: з нього пішли ті лабораторії, які ситуативно були створені саме з метою надання вузькопрофільних послуг з обмеженою експертизою.

Враховуючи ці чинники, у компанії відбулися певні зміни. У ДІЛА з’явилися нові формати відділень, які дозволили нам стати ближчими до споживачів і раціонально відкриватися не лише у містах-мільйонниках, а й у містах з меншою кількістю населення, куди зокрема мігрували наші клієнти. Також ми укріпили західний регіон, відкривши ще одне виробництво у Львові, посилили онлайн-канали, переглянули пріоритезацію продуктів і сервісів, створили нові та ефективні канали комунікації, зручні для нашого клієнта, де б він не перебував.

Як кількісно змінилася мережа, які збитки зазнала компанія через окупацію територій та руйнування населених пунктів?

З початком повномасштабної війни ми вимушені були закрити кабінети та більшу частину виробництва через великі проблеми з логістикою. Лабораторний бізнес не в останню чергу базується саме на логістиці, яка дає можливість швидко доставити біоматеріал з будь-якої точки України для проведення досліджень. Певний час ми просто фізично не могли вільно пересуватись не тільки країною, а й у межах одного міста. Скасування авіасполучення з Європою стало причиною відмови від проведення низки рідкісних досліджень, які потребували швидкого транспортування біоматеріалу. Проте завдяки нашим неймовірним людям та екосистемі партнерів і підрядників перебудувати логістичні ланцюжки вдалося досить швидко, і вже у березні робота відновилася максимально повноцінно. За рік війни нам вдалося збільшити мережу, і сьогодні ДІЛА має 189 відділень по всій Україні.

Медичні лабораторії — це не відокремлений бізнес, а пов’язані процеси, де мають ефективно взаємодіяти медики, виробники обладнання та реагентів. Як ви розвиваєте цю екосистему, які вимоги до кожного учасника?

Лабораторний бізнес взагалі будується на широкій екосистемі — це клієнти, партнери, постачальники, логістика, виробники обладнання та реагентів, співробітники, держава та ін. ДІЛА вибудовувала свою екосистему майже 25 років, від дня заснування, тому повномасштабне вторгнення змінило, але не зламало її. Кожна ланка цього процесу спрацювала на своєму фронті. Перше — це наш персонал, який ні на день не дав зупинитися процесу. Попри війну, багато людей потребували професійної допомоги, консультацій, чекали результатів біоматеріалу, від яких залежало їхнє одужання. Це велика відповідальність, і члени команди ДІЛА професійно виконували свої обов’язки. Вони й зараз продовжують чітко працювати, попри форс-мажорні обставини, а це наразі неоціненно. Так само чітко повелися і наші партнери, постачальники, підрядники, за що ми їм вдячні.

За рік війни нам вдалося збільшити мережу, і сьогодні ДІЛА має 189 відділень по всій Україні.

Чи використовуєте ви вітчизняне обладнання і реагенти? Що потрібно, аби якомога активніше розвивалося українське медичне виробництво?

Якість для ДІЛА завжди була на першому місці. Тому ми впровадили систему всебічного управління якістю TQM (Total Quality Management), першими в Україні серед приватних лабораторій отримали сертифікат ISO:15189 і контролюємо відповідність стандартам на кожному етапі. Щодо постачальників, то ми працюємо як зі світовими, так і з вітчизняними виробниками. Якщо українські реагенти мають кращі показники, ніж європейські, ми їх використовуємо, наприклад, так було під час епідемії COVID. Обираючи постачальника, ми дотримуємося жорсткої процедури верифікації, валідації, проводимо порівняльні тести, аналізуємо результати, відхилення та їхні причини. Усі висновки й протоколи зберігаємо.

Якщо реагенти не відповідають стандартам, ми відверто про це говоримо. Українські виробники прислухаються, таким чином ми стимулюємо їхній розвиток і вдосконалення. Жодних компромісів у якості категорично бути не може. Будь-який клієнт або лікар завжди чекає точних і якісних досліджень. Лікар не має права поставити неправильний діагноз, тому що лабораторія зекономила на реагентах або вчасно не відкалібрувала обладнання. Наша компанія ніколи на це не піде.

Жодних компромісів у якості категорично бути не може. Будь-який клієнт або лікар завжди чекає точних і якісних досліджень.

Чи є у вас сценарій, як компанія буде діяти після закінчення війни і яка роль ДІЛА у відновленні країни?

Після перемоги ми плануємо долучитися до відбудови та інвестування у розвиток країни у сфері своєї експертизи, а саме впроваджувати найкращі європейські та американські практики організації системи охорони здоров’я та лабораторної діагностики як її частини. Для себе ми розглядаємо напрям розвитку аутсорсингових лабораторних послуг, оскільки маємо у цьому досвід та успішні кейси й бачимо у таких форматах взаємодії велику перспективу і взаємну вигоду.

Ми плануємо розширювати доступність якісних лабораторних послуг для клієнтів і партнерів, тому робимо формати співпраці більш гнучкими та зручними. Спільними зусиллями процес вдосконалення якості лабораторних послуг в Україні обов’язково вийде на новий рівень. Ми вже працюємо з українськими та європейськими колегами над програмою лабораторного лідерства у межах GLLP (Global Laboratory Leadership Programme).

У 2022 році бізнес узяв на себе соціальну функцію, забезпечивши потреби військових і цивільних. На яких напрямах корпоративної соціальної відповідальності зосередилася ДІЛА?

Торік ДІЛА перераховувала на потреби армії 10 грн з кожного замовлення і за рік надала понад 12 млн грн допомоги. Працювали за чотирма основними напрямами: адресна допомога військовим, взаємодія з великими українськими фондами, знижки та безплатні дослідження для військових та програма взаємодії зі шпиталями. Ми співпрацюємо з найбільшими військовими шпиталями у містах-мільйонниках. Враховуючи масштаби й кількість військових, які потребують допомоги та лікування, 2023 року плануємо посилити цю взаємодію і запускаємо проєкт «Допомагаємо найсильнішим».

Лікар не має права поставити неправильний діагноз, тому що лабораторія зекономила на реагентах або вчасно не відкалібрувала обладнання. Наша компанія ніколи на це не піде.

За умовами програми, кожен охочий може задонатити будь-яку суму на рахунок благодійного фонду «Фундація ДІЛА». Компанія подвоює кошти та спрямовує на лабораторні дослідження для військових.

Ми запрошуємо долучитися до ініціативи й пишаємось тим, що можемо допомогти нашим захисникам якнайшвидше відновитись і повернутись в стрій або додому до своїх близьких.