Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" склав свій рейтинг найкращих управлінців

До фінального списку увійшли учасники, які отримали найбільшу кількість балів від експертного журі.

До long list "управлінського" рейтингу увійшло майже 200 СЕО з найбільших компаній України. Найбільші компанії відбирали до рейтингу за консолідованою виручкою за минулий рік.

Кандидатів оцінювали за такими критеріями, як: емоційний інтелект, антикризовий менеджмент, використання новацій, лідерський потенціал та управління змінами.

До складу журі увійшли спеціалісти з рекрутингу топменеджерів, експерти з досвідом навчання персоналу, аналітики ринків та члени редколегії "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Журі рейтингу:

Андрій Кривокоритов, СЕО Brain Source International

СЕО Brain Source International Анна Кузенкова, партнерка Odgers Berndtson Ukraine

партнерка Odgers Berndtson Ukraine Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Володимир Ломійчук , директор з розвитку Aequo

, директор з розвитку Aequo Володимир Федак, CEO HURMA System

CEO HURMA System Володимир Коломоєць, керівний партнер Pedersen & Partners

керівний партнер Pedersen & Partners Катерина Ковалевська, Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting

Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting Валерія Заболотна, ректор Академії ДТЕК, експерт з організаційної психології та інноваційних підходів до освіти

НАЙКРАЩІ СЕО ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ

У Володимира Мудрого майже 20 років досвіду роботи у банківській сфері. Він виокремлює три основні проєкти поточного року в ОТП Банку. Перший — розвиток інвестиційного банкінгу, що передбачає забезпечення клієнтів якомога ширшим переліком інвестиційних інструментів, зокрема на міжнародних фондових біржах. Другий — впровадження сервіс-дизайну — інструменту, що забезпечує клієнтоцентричність у роботі підрозділів банку. І третій проєкт — інтеграція принципів Agile у процес розвитку фокусних продуктів. Попереду масштабування згаданих проєктів на нові ініціативи, зокрема, перехід від інвестиційного інвайтингу до повноцінного консалтингу клієнтів після отримання відповідної ліцензії, зарахування нових груп клієнтів до сервіс-дизайну та переведення на Agile основних продуктів банку.



На посаді гендиректора в Україні Константінос Спанудіс працює від 2012 року. За його керівництва компанія реалізувала багато соціальних проєктів. Під час пандемії коронавірусу український підрозділ Coca-Cola узяв під опіку шість опорних лікарень. Для них придбали три апаратт ШВЛ, 13 моніторів стану пацієнта та сім аналізаторів крові.

У 2020 році Coca-Cola в Україні збільшила кількість безкалорійних напоїв зі зниженим вмістом цукру в загальному обсязі продажу до 26,5%. Внесок до ВВП України становив 11,3 млрд грн, що на 20% більше, ніж у 2019-му. Також в компанії було зібрано та перероблено 43% усієї упаковки.

Пол Холловей очолив українське представництво JTI у 2018 році. До цього він починав кар’єру в Україні як один із дистриб’юторів компанії.

За 2020-й JTI виплатила у шість разів більше дивідендів, ніж за всю історію роботи в Україні. Того ж року завод випустив 15,9 млрд сигарет, із них 38% експортували. До 2022 року Холловей планує завершити модернізацію фабрики у Кременчуку. У неї інвестували $45 млн, що дозволить іще більше наростити експорт сигарет. За керівництва Холловея JTI отримала статус авторизованого економічного оператора. Це означає, що на кордоні її вантажі мають спеціальну смугу руху та першочергове розмитнення.

Олександр Писарук очолив банк у жовтні 2019 року. До цього працював у Міжнародному валютному фонді, Нацбанку, обіймав керівні посади у комерційних банках України та світу. За його керівництва Райффайзен Банк Аваль узяв курс на диджиталізацію. Над нею працює 700 ІТ-спеціалістів, планують взяти на роботу ще 100. У першому півріччі 2021-го у банку 2,33 млрд грн прибутку. Разом із мережею супермаркетів "АТБ" фінустанова випустила кредитну картку. За три місяці її оформили 254 тис. клієнтів. Упродовж року банк видав 10 млрд грн кредитів за програмою підтримки малого та середнього бізнесу «5-7-9%».

Старт роботи Паску в українському представництві "Данон" збігся з початком пандемії коронавірусу у 2020-му. Втім топменеджер пишається, що карантинний режим жодним чином не вплинув на стабільність системи забезпечення якості продукції. На підприємствах впроваджені міжнародні стандарти якості HACCP.

Компанія за керівництва Паску запустила багато соціальних проєктів. Серед них тижні інклюзивності та освітній серіал "Одна планета: 11 кроків назустріч довкіллю" у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України.

НАЙКРАЩІ СЕО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Від 2005 року Максим Тімченко — генеральний директор ДТЕК. Під його керівництвом ДТЕК пройшов шлях від регіональної компанії традиційної енергетики до найбільшого приватного національного інвестора та лідера змін енергетичної галузі України. Компанія інвестувала 1,5 млрд євро в "зелену" генерацію і будує один з наймасштабніший проектів в Східній Європі - вітроелектростанцію, потужністю 500 МВт. ДТЕК запустив першу в Україні промислову систему накопичення енергії, потужністю 1 МВт. В своїй діяльності ДТЕК керується цілями сталого розвитку ООН, реалізує програму цифрової трансформації, впроваджує інновації. Компанія – лідер процесу декарбонізації в Україні.

Високі фінансові показники та стрімкий розвиток "Датагруп" допомогли реалізувати стратегічні цілі компанії щодо M&A та амбітної угоди — придбання компанії Volia. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав угоду, надавши компанії $65 млн кредиту, що є найбільшою позикою ЄБРР в українському секторі телекомунікацій, медіа та технологій.

У "Датагруп" стартував масштабний проєкт із модернізації всеукраїнської магістральної мережі компанії, який допоможе вивести якість послуг і сервісів на вищий рівень. Інвестиції у проєкт — $20 млн, а вендором проєкту стала компанія Cisco (США) — світовий лідер у галузі виробництва мережевого обладнання.

Юрій Риженков очолив "Метінвест" перед найсерйознішою кризою в Україні — війною на сході, що потребувало зусиль з централізації управління в умовах геополітичного циклону. Після цього додався ще один виклик — потреба стабілізувати фінансові показники компанії. За керівництва топменеджера компанія успішно трансформувала своє управління, завершила екологічну модернізацію систем газоочищення аглофабрики на ММК імені Ілліча вартістю $160 млн та розпочала будівництво нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого і фарбованого рулону на ММК імені Ілліча вартістю понад $1 млрд.

Управлінська майстерність Бориса Маркова допомогла найбільшій за багатьма показниками компанії у галузі роздрібної торгівлі витримати безпрецедентний пандемічний краштест та продовжити динамічно розвиватися. За два роки пандемії компанія відкрила понад 200 магазинів нової концепції, запустила в експлуатацію новий розподільний центр, створила майже 10 тис. нових робочих місць, реалізувала унікальні для ритейлу гейміфіковані програми лояльності (три сезони акцій "ATБ Arena"), а кількість постійних покупців «АТБ» збільшилася до 4 млн.

На початку пандемії компанія запустила власний продуктовий онлайн-магазин повного циклу. Проєкт показав свою ефективність: лише цього року кількість його відвідувань зросла у чотири рази, база покупців збільшилася на 800%, а товарообіг — у чотири рази.

Цього року корпорація "АТБ" спільно з Райффайзен Банком та Visa випустила безпрецедентний для вітчизняного ритейлу банківський продукт — платіжну картку «АТБ». Кількість виданих кобренд-карт АТБ на сьогодні становить майже 500 тис. Також впроваджується інноваційний сервіс Scan & Go, що дозволяє за допомогою смартфону самостійно сканувати штрихкоди продуктів та здійснювати оплату онлайн.

Для Олександра Комарова коронакриза була серйозним викликом. У компанії активно проаналізували майбутні тренди і готові найближчим часом збільшити штат IT- та digital-фахівців майже на 40%.

Значущим покупцем продуктів і послуг телекомунікаційного гіганта стає сегмент B2В, який нині становить 11% доходу "Київстар". У 2022 році цей напрям має зрости ще на 10% завдяки новим сервісам — від продажу хмарних продуктів, зокрема від Microsoft, Вig Data та рішень з кібербезпеки

Продуктами компанії користуються майже 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і приблизно 1,2 млн клієнтів фіксованого інтернету. Натепер покриття компанії сягає 90% населення країни.

Українським фармацевтичним компаніям стає тісно на українському ринку, саме тому вони активно розвивають напрям експорту. У цій царині лідером вважається "Фармак". А скеровує зусилля компанії в опановуванні світового ринку її директор Володимир Костюк. Як результат, обсяги експорту у «Фармак» швидко зростають, географія динамічно розширюється. Сьогодні ліки компанії представлені у понад 40 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу та Азії.

Ольга Устинова обіймає посаду генерального директора компанії "Vodafone Україна" від початку 2016 року. До цього тривалий час працювала на керівних позиціях у телекомунікаційних компаніях України, зокрема в «Укртелеком», life:), N-Pay та GSM Ukraine.

Стратегічний пріоритет топменеджерки на найближчі два роки — національне покриття 4G, IoT та зміцнення позицій у сегменті широкосмугового дротового інтернету. Причина — масовий перехід українців в онлайн, що робить надійність мережі важливим критерієм якості. У компанії стежать за розвитком ситуації щодо будівництва LTE у діапазоні 900, що також вплине на бізнес "Vodafone Україна".

Прийшов у 2008 році на посаду менеджера з логістики, а з 2016 – очолив компанію. За час його керівництва Нова пошта стрімко зросла і продовжує зростати щорічно на 20%. Зокрема, обсяг доставки посилок збільшився втричі – зі 110 до 327 млн на рік, майже в 5 разів збільшилась мережа відділень та стала найдоступнішою мережею доставки в Україні, а також компанія сфокусувалась на розвитку власної інфраструктури. Зараз у компанії триває автоматизація процесів сортування посилок та вже розпочалася роботизацію на сортувальних центрах.

Нова пошта є одним із найбільших роботодавців країни: тут працює понад 32 000 осіб, а за 2020 рік компанія перерахувала до бюджету 5 млрд грн податків та зборів та увійшла у ТОП-20 найбільших платників податків країни.

Олег Ніконоров сконцентрував роботу команди РГК на трьох напрямках, які є ключовими для розвитку енергетичної інфраструктури в умовах турбулентності. Це нові технології – водневий та біометановий проекти РГК вже дали конкретні результати, та їх використовують у підготовці водневої стратегії Європи.

Цифровізація всіх технологічних і бізнес-процесів компанії, і також багатоступенева програма розвитку людського капіталу на базі мережі Освітніх просторів забезпечують лідерські позиції РГК.

"ТЕДІС Україна" — одна з провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг в галузі споживчих товарів, де у 32 регіональних підрозділах працюють 2,3 тис. людей. За словами топменеджера, у компанії багато уваги приділяють розвитку персоналу. Зокрема, успішно працює власна програма міні-МВА «Школа ефективного менеджменту та лідерства», яка пропонує підходи щодо розвитку внутрішнього підприємництва. Також у «ТЕДІС Україна» впровадили систему Web-тьютор, завдяки якій можна навчатися у віддаленому форматі у зручний час.

Кейс Євгена Осипова — яскрава ілюстрація того, як ефективний менеджмент може безпосередньо впливати на економічні результати компанії. Коли новий генеральний директор прийшов у Kernel, компанія швидко нарощувала земельний фонд, але ефективність рослинництва знизилася. Досвідчений Євген Осипов цю ситуацію оперативно виправив, а за три роки його управління обіг холдингу зріс майже удвічі, до $4,1 млрд.

Тепер він будує партнерську бізнес-модель для фермерів. Суть у тому, що невеликі агропідприємства зможуть заробляти з такими ринковими гігантами, як Kernel. В агрохолдингу впевнені, що гнучка система співпраці допоможе великим гравцям зберегти потрібну прибутковість навіть в умовах непередбачуваних змін в агрогалузі.

У 1998 році закінчила Національну академію управління при Президентові України і тепер є бакалавром фінансів. У 2008-му отримала ступінь MBA у британській The Open University. Очолила ТОВ "Смарт-Холдинг" у серпні 2021 року. До цього від 2011-го працювала першою заступницею генерального директора, фінансовою директоркою цієї компанії. Раніше обіймала керівні посади у компаніях SCM, DCH, ING Bank.

За її керівництва Група Smart Holding трансформується з класичного промислово-інвестиційного холдингу в інвестиційну компанію з гнучким портфелем активів. Smart Holding інвестує в об’єкти сфери гірничо-металургійного й нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування та нерухомості.

Очільник Альфа-Банк Україна має понад 20 років стажу на керівних посадах у європейських фінансових структурах. Найважливішими проєктами цього року він називає нове позиціювання Альфа-Банку на ринку та цифровий банк Sense SuperApp. Користувачами застосунку менше ніж за рік став 1 млн українців, а продажі послуг через Sense SuperApp сягнули рекордних 10 млрд грн. Проте Рафал пишається не стільки реалізованими проєктами, скільки людьми, які над ними працюють. Разом з командою він активно розвиває мобільні сервіси Альфа-Банку Україна, зокрема, націлений на трансформацію фінустанови в банк першого вибору для українців. «Я волію говорити не про плани, а про результати. Ми трендсетери», — наголошує він.

Костянтин Єфименко побудував єдину в країні компанію, що спеціалізується на виробництві препаратів із плазми. Препарати Biopharma застосовують для лікування пацієнтів з імунодефіцитом, аутоімунними, неврологічними та онкологічними захворюваннями. За словами експертів, підприємство унікальне тим, що ніхто на українському ринку не пропонує в такій кількості схожу продукцію. Це доводить динаміка експорту: майже третина свого обороту компанія отримує від своїх іноземних партнерів.

Натепер у компанії зосередилися на виробництві дженериків, завод з випуску яких побудували у 2015 році у Білій Церкві за $40 млн. Співінвесторами проєкту стали Horizon Capital та нідерландський банк розвитку FMO.

Топ-менеджер очолює нафтогазовий бізнес ДТЕК з 2011 року. Під його керівництвом компанія наростила видобуток газу в 4 рази й щорічно встановлює нові рекорди. За 11 місяців 2021 року видобуток "ДТЕК Нафтогаз" у 1,88 млрд куб. м газу перевищив показник повного 2020 року. Це черговий рекорд компанії під керівництвом Ігоря Щурова для всього приватного газовидобутку України.

Підкорити нову вершину вдалося завдяки системним інвестиціям та використанню нових для галузі технологій і цифрових рішень – глибинних відеокамер, цифрових двійників родовищ та інтелектуальних систем, каже гендиректор. Ми заклали хороший фундамент і зараз динамічно розвиваємося, у наступні 5 років компанія планує подвоїти свої досягнення, додає він.

Дмитро Деркач особливу увагу приділяє проєктам організаційної інтеграції, що підвищують здатність компанії змінюватися. У пріоритеті проєкти систематизації бізнесу, покращення якості комунікацій та структурування інформації, побудова систем якісної взаємодії і, найголовніше, підтримка корпоративної культури, що сприяє створенню інновацій та готовності до змін. Реалізація цих програм дозволила групі суттєво збільшити прибутковість за останні п’ять років.

Мета компанії — нарощування інноваційно-технологічного потенціалу. Насамперед йдеться про здатність масштабувати напрацювання власного R&D-центру та партнерських проєктів у промислових масштабах. Ключовими будуть проєкти високотехнологічних рішень на базі рекомбінантних білків, моноклональних антитіл, молекул РНК, клітинної та генної терапії.

Юрій Антонюк народився в Україні, з 90-х років у ІТ. Він прийшов до мінського офісу EPAM 2000-го на посаду керівника невеликої команди тестувальників. У 2006 році він переїхав до Києва розвивати українське представництво. За 14 років роботи в Україні за його керівництва компанія збільшилася з 50 людей до майже 9 ти. і вже понад п’ять років є найбільшою ІТ-компанією в країні. У 2012 році EPAM вийшов на IPO, Юрій Антонюк також отримав пакет акцій.

У 2020 році EPAM в Україні виповнилося 15 років, компанія багато уваги приділяє технологічності, ІТ-освіті та підготовці джуніорів, гнучко регулює зарплати для розробників.

За період менеджменту Ігоря Кушніра компанія неодноразово ставала найбільш надійним забудовником столиці. Окрім того, компанію визнали одним із найвідоміших українських брендів, нагородили званням "Лідер будівельної галузі". З 2012 до 2020 року «Київміськбуд» побудував майже 30 тис. квартир, а це майже 2,5 млн кв. м житла.

Від 2016 року Ігор Кушнір щороку входить до рейтингу найкращих управлінців країни у різних рейтингах і є найкращим серед керівників компаній-забудовників.

Євген Шевченко — класичний топменеджер міжнародної компанії. До приходу в Carlsberg Ukraine Євген працював на керуючих посадах на різних ринках Carlsberg Group. Від початку роботи Євгена в Carlsberg Ukraine компанія стала лідером ринку, який активно запроваджував нові продукти. Серед своїх досягнень Євген називає виведення на ринок пива Kronenbourg 1664 blanc та спеціального пива S&R Garage. Обидві позиції стали ринковими бестселерами. Також за його керівництва запустили музейно-культурний комплекс "Львіварня", підтримували кіновиробництво та бренд «Львівське» став спонсором національної збірної команди України з футболу. За підсумками 2020 року частка ринку Carlsberg Ukraine становила 30,3% у натуральному вираженні за даними компанії Nielsen. Євген очолював компанію до 2021 року.

Віра Платонова стала першою українкою, яка обійняла таку відповідальну позицію у міжнародній компанії платіжних технологій та очолила великий регіон у Visa. Повернення вищого управлінця від конкурента до Visa у 2018 році стало галузевою сенсацією.

Нова керівниця Visa взялася оновлювати корпоративну стратегію, посилила команду в Україні, Білорусі, Азербайджані та Грузії. Проєкти на майбутнє — масове впровадження нових платіжних технологій та розширення ринкової частки Visa на українському ринку, яка, за останніми даними НБУ, сягає 32%.

Генеральний директор компанії опікується її трансформуванням в унікальну екосистему, яка складається з торговельних мереж, аграрного бізнесу, виробництв керамічної плитки, деревообробення, потужних логістичних та соціальних інфраструктурних об’єктів по всій Україні.

Торік компанія вперше вивела кілька своїх торгових напрямів (shop-in-shop) за межі центрів "Епіцентр". А саме три галереї «Деко» (у ТРЦ Dream Town, ТРЦ Retroville і ТРЦ «Аркадія») і один магазин E.PIC (у ТРЦ Retroville). Окрім того, сьогодні за межами ТЦ «Епіцентр» відкрилося 14 магазинів Intersport. Загалом в Україні їх уже 58.

Костас Сальварас приєднався до PMI у 1996 році. Протягом 24 років він обіймав керівні посади у сферах продажу, маркетингу, забезпечення позитивного споживчого досвіду та розвитку бізнесу в Греції, Росії та Японії. Останнім часом він працював над комерціалізацією продукції зі зниженим ризиком (IQOS) у Японії, яка є одним із найбільш прогресивних та інноваційних ринків для PMI.

Костас Сальварас отримав ступінь магістра з економіки та бізнес-адміністрування в Афінському університеті економіки та бізнесу, а також ступінь MBA у Вищій бізнес-школі ALBA (Афіни, Греція).

За керівництва Ольги Шевченко компанія стабільно розвивалася та успішно пройшла чергову кризу в Україні. Коли офлайнова торгівля зіткнулася з великою кількістю обмежень через карантин, у EVA підсилили фокус на онлайн. Частину ресурсів, призначених для відкриття нових торгових точок, компанія спрямувала на розвиток власного інтернет-магазину EVA.UA. За 2020 рік продаж у цьому каналі зріс у шість разів. Натепер частка продажів через інтернет-магазин становить 7,5% від загального обсягу та постійно зростає.

Втім, у компанії не забули і про традиційний ритейл. За цей рік мережа відкрила вже понад 60 нових магазинів EVA, зокрема два у форматі beauty lab (у Києві та Харкові). Мережа подолала позначку 1,1 тис. торгових точок і ще майже 20 магазинів планує відкрити до кінця року.

Кахабер Бенідзе приєднався до BAT у 2001 році. Обіймав посади у маркетингу та системі логістики на Кавказі, Близькому Сході та у Центральній Азії. У 2012 році його призначили директором "BAT Азербайджан", у серпні 2013-го очолив «ВАТ Кавказ», а від січня 2016-го також відповідав за діяльність ВАТ у Молдові. У грудні 2017 року Кахабер Бенідзе став генеральним директором «BAT Іран».

За його керівництва у компанії перебудували бізнес, покращили портфель марок та канали дистрибуції, а також досягли значних успіхів у співпраці із зовнішніми стейкхолдерами.

Мережа, якою керує Василь Даниляк, налічує на сьогодні 417 автозаправних комплексів по всій Україні. Компанія займається також реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і малим гуртом, надає послуги з експертизи якості пального, зберігання і транспортування нафтопродуктів. Василь має більш ніж 20-річний досвід у сфері паливного ритейлу.

Від 2019 року Георг фон Нолкен очолив "Контінентал Фармерз Груп" та переїхав на постійне проживання до України. Він має 16-річний досвід роботи на керівних посадах у аграрній галузі у країнах Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на агрономії, сільськогосподарській економіці та управлінні підприємствами.

За час роботи на посаді генерального директора інтегрував два окремі бізнеси — "МРІЯ Агрохолдинг" (від 1992-го) та Continental Farmers Group (від 2006-го) — в єдину компанію «Контінентал Фармерз Груп», яка є серед лідерів аграрного ринку країни.

Медична мережа "Добробут", якою керує Олег Калашников, об’єднує медичні центри та стаціонари для дорослих і дітей, службу невідкладної допомоги, стаціонар для дорослих із центром неврології, кардіологічний центр, клінічний центр онкології, експертний медичний центр, центр вертебрології та стоматологію.

У 2019 році до медичних центрів компанії звернулися майже 250 тис. нових пацієнтів. До 2023-го, прогнозують у компанії, їхня кількість зросте удвічі. У планах компанії відкрити ще кілька універсальних поліклінік у Києві та області, а також суттєво розширювати діагностичну базу. Збираються розвивати клініки в інших регіонах України. Натепер у фокусі — радіотерапія, щоб мати конкурентну перевагу в онкології.

Надія вже майже п’ять років обіймає посаду віцепрезидентки компанії "ІТ-Інтегратор" — найбільшого розробника і постачальника IT-рішень для корпорацій та держсектору. Натепер у компанії працюють 370 співробітників. Цього року компанії вдалося задовольнити висхідний попит клієнтів на «карантинні» технології: безпечний віддалений доступ, послуги відеоконференцзв’язку, хмарні послуги, технології віртуалізації, програмне забезпечення як послугу (SAAS). 2022-й рік топменеджерка бачить роком розумних колаборацій для «IT-Інтегратор», тож планує серію спільних ініціатив та проєктів, які компанія реалізовуватиме разом зі своїми партнерами — найвідомішими світовими виробниками IT-рішень та ПЗ.

Людмила Севрюк стала для своєї компанії справжнім антикризовим менеджером. Коли у 2019 році закрилися магазини, а продавці залишилися без роботи, у компанії всі сили кинули на розвиток e-commerce, розширивши функціонал онлайн-майданчиків brocard.ua та letu.ua. Але головне у такій перебудові було збереження 100% персоналу, що є надзвичайно важливим у ритейлі. Розрахунок на e-commerce виправдав себе цілком. Трафік на brocard.ua зріс у 4,5 раза, а онлайн-майданчики за рівнем сервісу перетворилися на аналог фізичних магазинів.

У Brocard є власний навчальний центр, його тренери організовують яскраві емоційні тренінги та онлайн-навчання на дистанційній платформі. Вони розробили багато навчальних програм і тренінгів, кількість та різноманітність яких за переходу в онлайн зросла.

Дмитро Спітковський один із тих, хто зробив із львівської компанії-забудовника деволепера національного масштабу. Почавши з успішної реалізації житлових об’єктів у Львові, компанія "Інтергал-Буд" впевнено вийшла на ринок нерухомості столиці. Зараз об’єкти забудовника розташовані у семимістах України: Києві, Львові, Житомирі, Чернівцях, Мукачеві, Ужгороді, та Одесі.

ВЛАСНИКИ ТА ФУНДАТОРИ

Засновник холдингу UFuture вже багато років будує унікальну інфраструктуру та екосистему інноваційного парку UNIT.City. Ідея надихнута подібними проектами, які вже існують у світі. Один із таких проектів Кремнієва долина — батьківщина сміливих проектів технологічних компаній. Для побудови українського аналога Долини Хмельницький запросив очолити UNIT.City Домініка Піоте, експерта з цифрових перетворень із 20-річним досвідом роботи у найбільших світових компаніях. Це один з флагманських проектів холдингу UFuture, який обеднує понад 50 різних бізнесів Хмельницького.

Головний проєкт засновника та CEO девелоперської компанії Taryan Group — житловий комплекс Taryan Towers, створений за дизайном британського архітектора Джона Доуза. Саме цей комплекс визнали найкращим у світі за версією престижного міжнародного конкурсу International Property Awards 2020-2021 у категорії "Best residential high-rise development".

В 2021 році компанія представила інвестиційний продукт Taryan Invest та преміум-комплекс Nver — футуристичні вежі, з‘єднані скляним мостом із басейнами на висоті пташиного польоту. І в цьому ж році Taryan Group вийшла за межі галузі девелопменту, відкривши бренд інноваційного одягу JAXET, в якому чемпіон світу Олександр Усік виходив на свій переможний бій з Ентоні Джошуа.

Місією своєї компанії Артур Мхітарян вважає вплив на розвиток всієї будівельної галузі і створення проєктів, які стануть взірцем для всього ринку. Новинкою стало створення мостів між висотними будинками, дахів, що експлуатуються, інноваційного одягу JAXET, фінансових інструментів Taryan Invest та віртуального простору Taryan Space. Проєкт Taryan Towers у 2021 році отримав "будівельний Оскар" - його визнали найкращим багатоповерховим девелопментом у світі за версією International Property Awards.

Корпорація "Біосфера" — один із лідерів з виробництва та дистрибуції товарів для дому та особистої гігієни в Україні, Східній Європі та Центральній Азії. Продукція компанії представлена на більш ніж 30 ринках від Естонії до Танзанії, а у продуктовому портфелі компанії понад 2 тис. найменувань продукції. За день у світі продається 1,3 млн одиниць продукції «Біосфери».

Корпорація об’єднує такі відомі торговельні марки, як "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Bambik, Novita, Eventa, Superfresh, PROservice і багато інших. Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м, а також логістичними комплексами площею 18 тис. кв. м. Спільно із французькою Groupe Lemoine «Біосфера» володіє заводом в Естонії площею 8,5 тис. кв. м.

Співзасновник однієї з найбільших виноробень України SHABO разом із командою реалізує головну місію компанії — забезпечити право українців пишатися власним вином. Понад 17 років створюють великі вина, які визнають у всьому світі, що дозволяє позиціонувати Україну як виноробну країну. Вина SHABO відзначили більш ніж 500 нагородами міжнародних конкурсів, є у винотеках ресторанів "Мішлен" у Парижі та Лондоні, а експортують його у 20 країн. Понад 12 років SHABO працює над розвитком внутрішнього туризму, а Центр культури вина називають місцем культури українського виноробства.

Володимир Авраменко — перший підприємець кондитерської галузі незалежної України. Від 1991 року його компанія АВК виробляє солодощі, які завоювали не лише українського споживача. Продукцію компанії експортують на найвибагливіші ринки, зокрема в Японію, де стандарти якості одні з найвищих у світі. Але промисловець не став спочивати на лаврах, а вирішив влаштувати революцію ще й у харчовій промисловості. Від 2020 року він трансформує компанію АВК з кондитерської у продуктову. Спочатку АВК вийшла на ринок снеків із брендом Brunch, а у 2021 році стала одним із перших виробників рослинного м’яса під брендом Dreameat.

Марина Авдєєва — яскравий спікер та заповзятливий гравець страхового ринку. Коли локдаун вдарив по українській економіці, її компанія не пішла у підпілля та не економила на останньому, а, навпаки, інвестувала у диджитальні інновації. У результаті компанія вивела на ринок іншуртех-стартап Easy Peasy. Завдяки такому підходу страховикам вдалося залучити навіть тих клієнтів, які цуралися страхових компаній через традиційний підхід.

У компанії Віктора Іванчика націлені на партнерство на всіх рівнях. "Астарта" створює агропромислову екосистему та об’єднує людей для якісних змін і сталого розвитку національного аграрного бізнесу та України. «Астарта» однією з перших агрокомпаній в Україні показала себе соціально відповідальним і сталим бізнесом. Вона серед перших долучилася до Глобального договору ООН та почала публічно звітувати про свій прогрес у цьому напрямі за стандартами GRI та ESG-критеріями. У фокусі компанії інновації, які втілені в диджиталізацію процесів завдяки in-house ІТ-компанії AgriChain, та ефективність, над якою працює вся команда у межах системи операційного вдосконалення «АСТАРТА-СОВА».

Інвестор, новатор, підприємець, експерт у технологічних індустріях, ІТ та кіберспорті, автор публікацій в українських та іноземних медіа. Спільно з партнером Юрієм Лазебниковим створив понад 10 міжнародних бізнесів. Серед них IT-продуктова та IT-сервісна компанії, виробництво плюшевих іграшок преміумкласу, венчурна студія, девелоперська компанія. Натепер TECHIIA — це міжнародний технологічний холдинг. Нещодавно компанія підписала меморандум з Мінцифри, у межах якого окрім розвитку IT-галузі та кіберспорту в Україні планується також будівництво великого дата-центру в Херсонській області з інвестиціями в $1 млрд.

Олександр Кардаков — український ІТ-бізнесмен, інвестор та громадський діяч. Його називають одним із засновників ринку інформаційних технологій та телекомунікацій України. Понад 30 років компанії Кардакова формують повістку ІТ-галузі, підтримують та розвивають компетентності вітчизняних інженерів та забезпечують сталий розвиток супутніх індустрій. Нині бізнес-інтереси Кардакова та його підприємницький хист спрямовані на кібербезпеку та інтернет речей. Наймолодша із зірок у сузір’ї його бізнесів, компанія Octava Defence, за 3,5 роки увійшла до трійки лідерів сегменту ринку. Octava Defence надає рішення з кібербезпеки у форматі керованих послуг.

Олександр Слободян вже понад 30 років очолює компанію "Оболонь", яка під його керівництвом стала найбільшим українським підприємством-виробником напоїв.

Продукцію під брендом "Оболонь" знають на всіх континентах, експортна карта компанії налічує понад 70 країн світу. Підприємства корпорації випускають пиво, безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну і питну воду, солод. Іншими видами діяльності є переробка використаних ПЕТф-пляшок і випуск кріпильно-пакувальної стрічки з вторинної сировини, виробництво полімерних заготовок – ПЕТф-преформ, та сухої пивної дробини.

В 2022 році керівництво компанії планує розширення присутності на міжнародних ринках, встановлення непохитних позицій на внутрішньому та створення нових товарних сегментів.

ВІЗІОНЕРИ РИНКІВ

Юрій Косюк заснував МХП у 1998 році. А 2001-го створив ТМ "Наша Ряба", яка першою запропонувала українцям охолоджену курятину. Через сім років 20% акцій МХП розмістили на Лондонській фондовій біржі, що зробило Косюка мільярдером.

Сьогодні він веде відеоблог на Facebook. Для мотивації співробітників поставив у головному офісі дзеркало з написом: "Ця людина може змінити твоє життя на краще". А в 2021 році на місяць відмовився від бренда «Наша Ряба». 20 цифрових копій його лого продали на криптобіржі Binance за 160 тис. грн. Компанія додала ще 240 тис. і спрямувала гроші на благодійність. Після збиткового 2020-го у першому півріччі 2021-го МХП отримав прибуток $232 млн.

У 1991 році Олексій Вадатурський створив "Нібулон". Це аграрна компанія, що відроджує річкове судноплавство та суднобудування. Сьогодні її оборот становить майже $1,5 млрд. Рішення у компанії ухвалюють колегіально, але власник має право вето.

Вадатурський пишається рекордами виробництва: у 2019-му "Нібулон" зібрав 367 тис. тонн врожаю та побудував 140-метрове судно класу «річка — море». У 2021 році компанія підписала договір про будівництво п’яти швидкісних катерів для прикордонників України.

Коли у 2005 році створювали перший сайт, то Чечоткін усе робив сам, навіть вночі самостійно заповнював описи товарів. Сьогодні він відповідає за стратегічний розвиток компанії, а в операційній діяльності майже не бере участі.

У планах маркетплейсу зайняти 10% роздрібного товарообігу України, що натепер становить $6-8 млрд. У 2021 році у компанії з’явився власний бренд побутової техніки RZTK, а за кілька місяців Чечоткін повідомив, що Rozetka готується до IPO як одного з можливих шляхів розвитку.

У 2002 році IT-спеціалістка Катерина Костерева разом із партнером Олександром Поповим заснували стартап із розроблення корпоративних CRM-систем. Продукт компанії називається Creatio. Сьогодні ним користуються в усьому світі, а Terrasoft відкрила офіси у шести країнах. Аналітичні агенції Gartner та Forrester внесли Creatio до рейтингу найкращих CRM-систем.

У 2021-му компанія залучила $68 млн інвестицій від Volition Capital та Horizon Capital. До цього бізнес розвивали власним коштом. Катерина живе у Бостоні. Каже, що має тільки два пріоритети — бізнес та сім’ю.

Кар’єра Вікторії почалася з брокера на Українській універсальній товарній біржі. У 21 рік вона заснувала компанію, що стала найбільшим в Україні дилером німецької "Кархер".

У 2010 році пройшла експрес-курс венчурного інвестування в Університеті Берклі у Каліфорнії. Згодом відкрила фонд TA Ventures. Сьогодні він інвестує у сервіс онлайн-перекладів Azimo, український автомобільний маркетплейс eTachki та американський месенджер для лікарів Klara. Загалом команда Вікторії Тігіпко уклала понад 100 угод в Європі та США.

Також вона є співвласницею спільноти жінок в ІТ — WTECH. В Україні до неї приєдналося вже понад 300 жінок. Планують вихід за кордон.

ПЕРЕМОЖЦІ У СПЕЦІАЛЬНИХ НОМІНАЦІЯХ

СТРАТЕГ

Глобальні зміни у виробництві потребують часу. З огляду на це вже зараз необхідно формувати стратегії з декарбонізації і починати готуватися до їх впровадження, каже Юрій Риженков. Його "Метінвест" має намір представити таку стратегію на початку 2022 року. Головна її ідея — перехід до методів прямого відновлення заліза, тобто до електрометалургії. Перші кроки підприємство вже зробило, і до 2030 року почне виробляти сталь з низьким вуглецевим слідом, запевняє гендиректор холдингу.

Індустрія мобільного зв’язку проспала месенджери і війну їм уже програла, визнає Олександр Комаров. Він бачить перспективи для телеком-операторів у трансформації в провайдерів цифрових послуг та розвитку таких напрямів, як Big Data, OTT TV, FinTech, Cloud тощо. Очільник "Київстар" має намір подвоїти частку таких послуг у загальній виручці своєї компанії вже у 2022 році.

В умовах посилення конкуренції на газовому ринку та зростання вибагливості споживачів вирішальним критерієм у виборі постачальника газу згодом буде не ціна, а рівень сервісу. У цьому певен Олег Никоноров, і саме до цього вже зараз готує свою компанію. Сервісна пропозиція повинна бути широкою, кількість додаткових послуг великою, а якість їх надання високою, запевняє Олег. Щоб сервіс постачальника газу, як він каже, був схожий, наприклад, на сервіс мобільних операторів.

ТРЕНДСЕТЕРИ РИНКУ

«Фармак» уже понад 10 років є лідером фармацевтичного ринку України. Під керівництвом Володимира Костюка компанія впевнено зміцнює свої позиції в Україні і розширює присутність за кордоном. «Фармак» експортує ліки до понад 40 країн та має власні представництва в Казахстані, Узбекистані, Білорусії, Киргизії, В’єтнамі, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

У 2021 році «Фармак» розпочав будівництво у Києві інноваційного R&D центру з надсучасними лабораторіями для розробки та тестування нових лікарських засобів. У планах Володимира Костюка до 2028 року трансформувати компанію з української у сильного міжнародного гравця.

Рафал вірить у мобільний банкінг, Альфа-Банк під його керівництвом взяв курс на цифрову трансформацію. І вже запустив цифровий банк Sense SuperApp, яким менше ніж за рік почали користуватися 1 млн українців. Функціонал цифрового банку постійно оновлюється. Так в грудні 2021 року банк першим надав можливість для клієнтів купівлі та продажу акцій міжнародних компаній через Sense SuperApp. За успішну реалізацію технологічних ініціатив Альфа-Банк Україна був визнаний міжнародм виданням The Banker «Банком 2021 року в Україні», а Global Finance відзначило як «The Best Consumer Digital Bank in Ukraine». Ми створюємо тренди, ми і є трендсеттерами, каже пан Ющак.



Останні 10 років Євген керував знаковими фешн-ритейловими компаніями України, а від 2018 року змінює стратегію київського ЦУМу, в якому зараз розвиваються чотири бізнес-моделі: власний імпорт, офлайн та онлайн маркетплейс, електронна комерція та класична оренда.

За словами Євгена, сьогодні важливо дотримуватися балансу між experiential retail та новими технологіями, адже сучасне споживання — це про емоції.

ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖЕР

В 2020 році ДТЕК інвестував 11,2 млрд грн у розвиток та модернізацію підприємств. Компанія наростила обсяги видобутку природного газу на 11%, збільшила обсяг послуг по розподілу електроенергії клієнтам на 8%, постачання її для кінцевих споживачів – на 6%, обсяги генерації на вітрових та сонячних станціях ДТЕК зросли на 72%. На 16% в 2020 році ДТЕК скоротив обсяги видобування вугілля, енергогенерація на ТЕС також знизилася на 16%.

Нова Стратегія ДТЕК 2030, яку презентував Максим Тімченко, засвідчує, що в наступному десятилітті компанія зосередиться на проектах у газовидобувній галузі, відновлювальній енергетиці, трейдингу та розподільчих мережах. В планах ДТЕК до 2040 року вийти на вуглецеву нейтральність.

Ефективність інвестора слід оцінювати у грошах. Ігор Мазепа зі своєю інвесткомпанією допоміг металургам, фармацевтам та іншим українським суб’єктам залучити понад $4 млрд на розвиток їхнього бізнесу. Зараз Concorde Capital розвиває проєкти у трендових галузях: заміській нерухомості, альтернативній енергетиці, онлайн-торгівлі. Особисто Ігор інвестує у привабливі деурбанізацію, видобуток бурштину, інновації. Він націлений на результат, проте справжнім результатом визнає лише той, що здобутий із задоволенням.

Група 1+1 media є одним із найбільших медіахолдингів України. Канали групи мають частку ринку у понад 18% (комерційна аудиторія: 18-54 роки, міста з населенням 50 тис.+), 1+1 media розвиває партнерські ОТТ-платформу "Київстар ТБ" і супутникову Viasat, сайти холдингу посідають перші місця серед новинних ресурсів за охопленням. Ярослав Пахольчук очолив 1+1 media у грудні 2019 року, є одним із провідних експертів ринку платного телебачення. Вперше від 2008 року група 1+1 media, за результатами 2021-го, демонструє прибутковість на тлі дедалі більшої дотаційності медіа. Також 1+1 media традиційно входить до рейтингу найкращих роботодавців країни та генерує велику кількість соціальних ініціатив для різних цільових аудиторій.

ПРОРИВ РОКУ

Президент компанії активно підтримує розвиток інновацій та цифрову трансформацію виробника. Одним із ефективних інструментів взаємодії AB InBev Efes із партнерами у 2021 році стала b2b-платформа "ВиBEERрай", запевняє Дмитро Шпаков. До сервісу вже інтегровано понад 200 дистриб’юторів та більш ніж 25 тис. торгових об’єктів. Це перше таке рішення галузі в Україні. Компанія розраховує на певне зростання продажів і заявляє, що портал готовий стати об’єднувальною платформою для інших виробників.

У 2021 році компанія Moneyveo за керівництва Альони Андронікової випустила інноваційний продукт — картку Veocard, яку компанія визнала досягненням року. Користувачі можуть отримати кредит через перерахування коштів на картку міжнародної платіжної системи VISA. Нещодавно цей продукт отримав срібну нагороду у номінації "Найкращий TechFin-проєкт" на конкурсі PaySpace Magazine Awards. Veocard — це спільний проєкт IBOX Bank, Visa та «Нової пошти». СЕО впевнена, що у проєкту велике майбутнє.

Компанія є одним із лідерів України у сфері альтернативного фінансування малого та середнього бізнесу. Сервіс FinStream призначений для охочих інвестувати чи залучати фінансування у свій бізнес. Бізнес отримує фінансування, а корпоративні та приватні інвестори — прибуток від інвестицій. Особливої уваги заслуговує корпоративний інвестиційний фонд "ФІНСТРІМ". Задекларований дохід його інвесторів — 16-18% річних у гривні. Компанія успішно приймає інвестиції і розміщує залучені кошти у розвиток МСБ в Україні, запевняє Сергій Позняк.

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖЕР

Попри колапс свого ключового ринку через COVID-19, основну мережу розльоту компанії було збережено. Євгеній зумів вчасно відреагувати на ситуацію. Були оптимізовані поточні витрати, здійснена масштабна інвентаризація, зроблена оцінка ефективності роботи всіх напрямів компанії, проведені необхідні скорочення, підвищений рівень диджиталізації програмних продуктів та відсоток прямих продажів на власному сайті. Ефективність цих заходів підтверджують фінансові показники: за дев’ять місяців 2021 року МАУ отримала 1,09 млрд грн чистого прибутку проти 4,23 млрд грн чистого збитку за аналогічний період 2020-го.

Попри складний для банківської системи 2020 рік (вона провалилася на 30%) Сергій Черненко забезпечив прибуток банку навіть вище рівня 2019-го — 2,61 млрд грн. А за три квартали 2021-го ПУМБ уже задекларував прибуток 3,02 млрд грн. Допомогли швидка реакція на впровадження карантинних заходів, демократичний стиль управління, впровадження заходів, спрямованих на підтримку клієнтів.

У непростий період пандемії та погодних викликів сільськогосподарський бізнес Corteva Agriscience в Україні під проводом Сергія Харіна продемонстрував зростання бізнесу, зокрема, у напрямі засобів захисту рослин на 7% у порівнянні з минулим роком. Протягом року Corteva удвічі збільшила посівні площі під виробництво насіння кукурудзи до понад 8 тис. га. Успіху допоміг перехід на прямі продажі фермерам та впровадження онлайн-каналів комунікації. У 2021 році Corteva зміцнила команду, а основний фокус компанії був на забезпеченні здоров’я співробітників.

ЛІДЕР ЗМІН

Очолив "Датагруп" у її найскладніший період: під тиском кредитного портфеля компанія ледве сплачувала рахунки і мала багато внутрішніх проблем. Ініційовані Михайлом Шелембою реформи стосувалися всіх механізмів «Датагруп» — від напрямів бізнесу до регіональної структури компанії. Підтвердженням успішної реанімації стали фінансові результати: маржа зросла до 40%, а борги припинили стримувати ринкову експансію.

З Ольгою Устиновою компанія пройшла через мільярдні тендери на 3G і 4G, а також зміну власника. Важливою якістю є цілеспрямованість: "Бачу мету — не бачу перешкод", а також розуміння важливості змін, розвитку та інвестування в них. Така тактика СЕО принесла «Vodafone Україна» у 2020 році у порівнянні з 2019-м зростання доходу на 14%, до 18 млрд грн. Багато в чому завдяки новим напрямам бізнесу: доходи від big data збільшилися на 81% за рік, кількість IoT підключень — на 73% за два роки.

Наприкінці 2020 року Сергій Панов розпочав трансформацію банку. Вона почалася перебудовою бізнес-процесів, впровадження системних рішень та діджитал-переозброєння. Як результат, банк став прибутковим та входить до ТОП-15 фінансових установ за прибутком. Кредитний рейтинг Банку Кредит Дніпро із серпня 2020 до листопада 2021 року підвищувався тричі: з uaA «у розвитку» до рівня uaAA+ з прогнозом «стабільний».



ЛІДЕР ЗРОСТАННЯ

За його керівництва у 2013 році мережа вийшла в лідери харчового ритейлу, обігнавши багаторічного конкурента Fozzy Group. Останніми роками виторг "АТБ-Маркету" продовжує зростати: у 2019-му зріс на 22,3%, до 104,9 млрд грн, у 2020-му — на 18,2%, до 149,8 млрд грн. Мережа «АТБ» постійно розширюється: у 2020 році відкрилося 127 нових магазинів, у 2021-му — 13.

Щороку медична мережа "Добробут" за керівництва Олега Калашникова зростає приблизно на 30%. Інвестиції у нові об’єкти та сучасне медичне обладнання від 2016 року становили 1,5 млрд грн. Було запущено 10 нових медичних напрямів, а сама мережа вийшла за межі Києва. У планах СЕО зробити до 2028 року «Добробут» національною медичною мережею — охопити усі регіони України. У найбільших містах плануються великі багатопрофільні центри, а в обласних центрах — сучасні поліклініки з вузькими напрямами. Для забезпечення екстреної допомоги на всій території України в режимі 24/7 СЕО буде розвивати мережу швидкої медичної допомоги.

Очолив мережу аптек АНЦ у липні 2020 року і почав активно створювати систему омніканальності для клієнтів та співробітників. Частка продажів через інтернет зросла з 7,8% на початку 2020-го до 20% на наприкінці 2021-го. Сама мережа уже зросла до 1,1 тис. аптек, на неї припадає найбільша частка ринку — 14,4%. Щомісяця відкривається майже 20 нових аптек.

НОВАТОР

Місією своєї компанії бачить впливати на розвиток всієї будівельної галузі і створювати проєкти, які будуть взірцем для всього ринку. Новинкою стало створення мостів між висотними будинками, дахів, що експлуатуються, інноваційного одягу JAXET, фінансових інструментів Taryan Invest та віртуального простору Taryan Space. Проєкт Taryan Towers у 2021 році отримав "будівельний Оскар" - його визнали найкращим багатоповерховим девелопментом у світі за версією International Property Awards.

Фішкою мережі, що обʼєднує сім напрямів бізнесу, топменеджер зробив тематичне оформлення супермаркетів "Сільпо": Шотландія, Сицилія, Шрі-Ланка, майстерня Ніколи Тесли, мультфільм «Мавка. Лісова пісня» тощо. Приваблює клієнтів також і кінетичний дощ, сніг, північне сяйво, грозова блискавка і веселка. Новаторством став запуск Fozzy Group мобільного Банку «Власний рахунок» із вигідними для покупців мережі умовами.

За його керівництва мережа АЗК завжди готова експериментувати і не боїться колаборацій. На всіх AЗК SOCAR є магазини і кафе. Навесні 2021 року почали продавати хотдоги Nathan's Famous — франшиза відомої американської мережі. Інвестує у нові технології. Карантин спонукав пришвидшення розвитку диджитал-напряму. Через пандемію було діджиталізовано частину сервісів. Так, оплатити авто можна біля колонки, а зробити замовлення у кафе і магазині заздалегідь у додатку.