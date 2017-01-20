Как защититься от патентных троллей

С помощью одного патента можно фактически заморозить деятельность крупной корпорации, заставив ее понести серьезные убытки. Схема работает достаточно просто: лицо подает заявку на патентирование какого-либо известного объекта в качестве полезной модели или промышленного образца, затем получает правоустанавливающий документ и, как законный собственник, требует внесения информации о патенте в таможенный реестр. С этого момента таможенные органы начинают отслеживать операции по перемещению через границу соответствующих объектов, по отношению к которым возникает подозрение в нарушении прав интеллектуальной собственности. При выявлении признаков нарушения таможенное оформление приостанавливается, товар задерживается на границе, а импортер несет существенные потери в связи с задержкой поставки.

Доведение до абсурда

В качестве примера потенциальных жертв недобросовестного поведения можно привести автопроизводителей. Третье лицо получает патент на светильник (фару транспортного средства), используя достаточно общие характеристики, в частности "прибор для освещения". Следуя вышеприведенной процедуре, таможенные органы начинают проверять все подпадающие под это описание объекты, а поскольку такой элемент, как фара, является составляющей любого автомобиля, то поставка всей партии транспортных средств какого-либо производителя может быть задержана. Стоит ли упоминать о нашумевших патентах на промышленные образцы вешалок, светильников и даже планшетных компьютеров, которые были успешно зарегистрированы украинскими предпринимателями, документально возведя их на один уровень с Apple и Samsung.

Почему так происходит?

Процедура получения патента на изобретение достаточно сложная и включает в себя как формальную, так и квалификационную экспертизу, во время которых необходимо доказать новизну, изобретательный уровень и промышленную пригодность изобретения. Однако в случае с полезными моделями и промышленными образцами действующее законодательство Украины не предусматривает проведения квалификационной экспертизы. Это означает, что заявка будет проверяться лишь на соответствие формальным требованиям и правильности заполнения без проведения проверки на соответствие критериям новизны.

Более того, при рассмотрении заявок экспертиза проводится без учета данных об уже поданных заявках и/или зарегистрированных знаках на товары и услуги.

Таким образом, в качестве промышленного образца можно легко запатентовать дизайн, внешний вид, форму вещи и так далее без проверки объекта по сути.

Несмотря на то, что тема патентного троллинга уже не является новой, на законодательном уровне до сих пор отсутствуют действенные способы защиты прав интеллектуальной собственности. Тем не менее, на практике существуют некоторые юридические механизмы и превентивные меры, которые помогут защитить результаты интеллектуального труда и обезопасить ключевой актив.

Судебная защита

Основным способом традиционно является защита интересов и прав в судебном порядке. Несмотря на тот факт, что соотношение времени и затрат в этом случае оставляет желать лучшего, такой вариант защиты является наиболее действенным. Так, существуют два основных способа отстоять свое право в суде.

Первый — доказать право предварительного использования объекта. Иными словами, нужно показать, что:

(а) объект добросовестно использовался раньше, чем заявка на патент была подана оппонентом, или же

(б) для использования такого объекта была осуществлена серьезная подготовка, в частности, временные и финансовые инвестиции и т. д.

В качестве доказательств могут послужить каталоги производителей, прошлые таможенные накладные, договора, деловая переписка и т. д. Даже отправленное на собственный адрес письмо с детальным описанием объекта (штамп с датой почтового отделения) позволит как минимум определить временной отрезок, начиная с которого возможно доказать свое право.

В США для изобретателей действует сайт allpriorart.com, на котором размещаются идеи патентов и даты их опубликования. Следовательно, присвоить право на такой патент будет не так просто, потому использование информации об объекте на вебсайте также может стать серьезным аргументом для подтверждения подготовки к использованию объекта.

Второй — ссылаться на отсутствие новизны патента и доказывать, что его признаки являются общедоступными в Украине, мире или давно известны из истории. Таким образом, хотя новизна не является объектом проверки во время экспертизы заявки, она служит основанием для признания патента недействительным. Этот способ применяется на практике и уже помог аннулировать недавно зарегистрированные патенты на цветочный вазон, заземлитель и пробку для закупорки бутылок.

Найти союзника

Вполне вероятно, что вы/ваша компания стали не единственной жертвой патентного вымогательства. Патентные тролли не любят суды, поскольку реальных шансов победить там практически не имеют, а очутившись лицом к лицу против нескольких корпораций — скорее всего не только не явятся на заседание, а и вовсе могут отказаться от первоначального иска, чтобы в дальнейшем не попасть в свою же ловушку и не выплачивать присужденную судом компенсацию.

К примеру, если вы получили письмо от патентного вымогателя о том, что ваш медицинский препарат своим составом нарушает зарегистрированный им патент, то скорее всего такие требования были направлены и в другие фармацевтические компании, которые производят похожие препараты. Эти компании и могут стать вашими союзниками в судебном процессе.

"Зонтичный патент"

Это неформальное название патента, объединяющего максимально возможное количество признаков в формуле изобретения или полезной модели. Иными словами, изобретатель описывает ключевые особенности своего объекта в довольно обширном и обобщающем виде с целью как можно более расширить сферу правовой охраны. Вместо слова "квадрат" можно использовать "многоугольник", а вместо "алюминий" — "легкий металл".

Несмотря на то, что такие общие патенты используются недобросовестными субъектами как раз для того, чтобы не позволить другим реализовать их на практике, регистрация максимального количества вариантов исполнения вашего изобретения может оказаться защитным механизмом, действующим уже на вашей стороне.

Очевидным минусом "зонтичного патента" является риск признания его недействительным на основании несоответствия условиям патентоспособности. Тем не менее, с момента подачи соответствующего иска останется все же достаточное количество времени, чтобы подумать о дальнейших возможных способах защиты своего актива.

Trade dress

Правовая охрана по принципу trade dress прямо не предусмотрена украинским законодательством, но некоторые ее аспекты могут применяться для защиты от недобросовестной конкуренции.

Статья 5 ЗУ "Про охрану прав на промышленные образцы" определяет, что объектом правовой защиты может быть обозначение или комбинация обозначений. В соответствии со ст.5 ЗУ "Про охрану прав на промышленные образцы" форма, рисунок или их объединение также могут быть зарегистрированы как промышленный образец.

Trade dress означает уникальный облик товара и может включать в себя дизайн упаковки, форму, сочетание цветов и внешний вид объекта. Это создает визуальное впечатление, распознавательная особенность которой схожа с той функцией, которую выполняет торговая марка. К примеру, всеобъемлющий дизайн (внешний вид) некоторых моделей Ferrari и Porsche защищен от дублирования, что распространяется и на игрушечные машины.

Тем не менее, не всякий объект может быть зарегистрирован в качестве trade dress, а лишь тот, который обладает различительной функциональной способностью. De facto бутылка Coca Cola выполняет функцию "содержать жидкость и позволить ей свободно выливаться", но именно это не делает ее различительной и уникальной. Ключевым моментом является именно применение de jure, что означает такое исключительное использование, без которого конкуренты попадают в заведомо проигрышное положение и не могут составить эффективную конкуренцию без использования именно той формы, которая уже завоевала свою репутацию.

Отслеживание и мониторинг

Это один из способов, который поможет оперативно узнать о зарегистрированном патенте. Ознакомиться с зарегистрированными патентами возможно с помощью специализированных баз данных Укрпатента, которые находятся в открытом доступе. Однако определить и найти патент, который может нарушить ваши права интеллектуальной собственности, достаточно непросто, потому этот способ можно считать скорее вспомогательным.

Законопроект № 1891 от 30.01.2015 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовой охраны промышленных образцов" предусматривает подачу предостережения против регистрации патента любым лицом в течение месяца после публикации информации о заявке, что поможет принять правильное решение достаточно загруженному патентному ведомству.

Подводя итог, от потенциальных и недобросовестных посягательств на права интеллектуальной собственности не застрахован никто. Чтобы обезопасить себя, следует максимально тщательно проанализировать: