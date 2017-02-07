Почему украинцы — одна из самых образованных наций, и при этом одна из самых непродуктивных

Украина вошла в топ-50 инновационных экономик по версии Bloomberg, заняв 42-е место. У нас один из лучших показателей по уровню образования, но при этом худший — по продуктивности труда.

Одна из главных причин низкой продуктивности украинцев — это устаревшая мотивационная база. Мотивация тут важна в контексте поведенческой экономики. Дело в том, что деньги как мотивационный фактор если не ушли на второй план, то сильно потеряли свою значимость даже для тех, у кого они остаются на первом месте. В Украине же вся система мотивации, в первую очередь, построена на деньгах. Это была классическая модель для бизнеса ХХ века, но в ХХІ веке, к сожалению, она уже устарела.

У нас совершенно не учитывается такой фактор, как вера в то, что человек делает на работе. Модель "от забора и до обеда" до сих пор превалирует в организации процессов украинских компаний. Нет ощущения завершенности процессов, нет осмысленности, это довольно сильно психологически давит на человека, отчего падает эффективность его труда.

Практически полностью отсутствует контекстное понимание результата работы индивидуума в общей картине. Проблема в том, что порой даже при хорошем образовании, попадая в такую систему, человек очень быстро демотивируется, он выполняет необходимое количество работы лишь для того, чтобы получить зарплату. И все.

Как это поменять? Мы в Singilarity University в том числе пытаемся на такие вещи влиять, продвигая и распространяя знания о новых западных подходах в работе. Речь идет о процессах геймификации, о новых подходах в работе с людьми, о смене мотивационной модели при планировании труда. Все это может повлиять на эффективность, но здесь мы упираемся во вторую проблему — это низкие показатели в рейтингах инновационности.

А здесь первопричина совсем другая. Проблема, кроме геополитических факторов, все так же кроется в отсутствие инфраструктуры, структурированной базы знаний и контекстного понимания инноваций. Если говорить простым языком, многие люди даже если хотят заниматься инновациями и имеют технические навыки для этого, по 30-му разу "изобретают велосипед". Информационная культура и информационное проникновение в теме существующих разработок совершенно не развито.

Только сейчас начинает появляться инновационная инфраструктура, и то — не благодаря, а вопреки.

И последний фактор, сдерживающий инновации, — это отсутствие культуры предпринимательства. Современный бизнес в Украине зародился в 80-х годах, при Советском Союзе. Его краеугольный камень — это культура предпринимательства, построенная на принципах "отбери и раздели". Создание новых продуктов и сервисов, создание новых ценностей, в принципе созидание — не популярно, оно не входит в эту культуру. Бизнесу не хватает понимания, что если созидать со смыслом, то зарабатывать можно гораздо больше, чем при дележе, например, бюджетных потоков. Это создало основной барьер для всей сферы инноваций.

Пока у нас в стране не появится стабильная, устоявшаяся культура предпринимательства, ничего не поменяется.

Если проанализировать ситуацию, мы четко увидим тренд. За счет недостатков в инновационной экосистеме Украины даже молодой человек с хорошими качественными знаниями и техническими навыками, попадая в нее, быстро портится и демотивируется.

Соответственно, путь решения проблемы простой: создать инновационную инфраструктуру, причем не только в плане физической и материальной базы, но и инфраструктуры в сфере культуры знаний. Базу знаний нужно серьезно освежить.

После того как это произойдет, нужно полностью пересмотреть мотивационную систему.

Деньги больше не могут быть единственным фактором мотивации.

Такие процессы, как геймификация, здоровая конкуренция на хакатонах, призовые состязания, могут и должны появляться. Человек должен понимать значимость своего труда и ощущать определенную завершенность процесса. Понимание результатов своего труда в контексте всего проекта или в контексте компании порождает стремление, а стремление — это именно то, чего не хватает для повышения производительности.

Стремление позволит, в том числе молодому поколению, обрести свою миссию, работать эффективнее, больше, продуктивнее, не бояться творческих подходов, не бояться искать границы, понимать, что знания не совершенны и их нужно постоянно углублять. Это органически приведет к реформам, которые уже будут ощущаться на микроуровне.

У нас замечательная система образования по меркам ХХ века, это и обеспечивает нам хорошие места в рейтингах по этому критерию.

Проблема в том, что институт образования в мире будет радикально меняться в ближайшие годы, подстраиваясь под требования новых обстоятельств.

И когда мировые тренды в образовании поменяются, наш рейтинг качества образования будет очень быстро пересмотрен. Если мы ничего не поменяем, то вскоре ситуация будет выглядеть уже не так парадоксально: мы будем внизу рейтинга по инновациям и внизу рейтинга по образованию. Образование и внедрение инноваций — это два параллельных процесса, и оба нуждаются в решительных переменах.