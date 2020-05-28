Некоторые законодательные инициативы — подарок табачным контрабандистам, — аналитик

В структуре украинской экономики очень важную роль играют так называемые рентные и акцизные отрасли. Об этом во время круглого стола "Последствия карантина для экономики Украины" в "Укринформе" отметил финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Это те сектора, которые могут спасти нас в условиях нынешнего кризиса. Если мы посмотрим на 10-ку крупнейших налогоплательщиков в Украине, то там есть четыре табачные компании, несколько нефтегазовых компаний и энергорынок. Падение цен на газ однозначно отразится на Украине и бюджетные поступления от этих компаний упадут. На энергорынке пока также существуют проблемы и структурный дисбаланс. Поэтому среди так называемых "дойных коров" украинского бюджета остается акцизная отрасль", — считает аналитик.

Однако, несмотря на важную роль этой отрасли в украинской экономике, власть придерживается стратегических ошибок по регулированию соответствующих компаний, одной из которых является законопроект №2813.

"Например, в 2019 году в результате некачественных управленческих действий со стороны государства произошло падение производства табачных изделий примерно на 12%. А акцизы принесли в государственный бюджет около 44 миллиардов гривен, что составило всего около 80% от плана. Такие риски возникают и сегодня. Законопроект №2813, который сейчас рассматривается в Верховной Раде, среди прочего открывает колоссальное окно контрабандных рисков и сокращения доходов от акцизной табачной отрасли", — добавил Кущ.

По мнению экономиста, такое регулирование может привести к активному увеличению контрабандной табачной продукции.

"Этот законопроект вводит так называемую "единую стандартную упаковку". Если посмотреть на международный опыт, то мы увидим, что эта норма применялась только в 6 странах. К примеру, эта норма применялась в Австралии. И, как показывает практика, такое регулирование приводит к незначительному сокращению числа курильщиков, но, в то же время, способствует колоссальному росту контрафактной продукции. Для контрабандистов переход к унифицированной упаковке является своеобразным "подарком", ведь в таком случае подделывать упаковку станет значительно проще. Сейчас каждая табачная компания имеет собственный дизайн, подделать который довольно сложно. А при условии единого формата упаковок подделывать упаковки станет дешевле и проще", — объяснил аналитик.

Наибольшей угрозой принятия подобных решений является увеличение дефицита государственного бюджета.

"Как следствие, такие действия приведут к колоссальному сокращению акцизных сборов и так называемые "дойные коровы" украинского бюджета перестанут давать те средства, которые могли бы. По данным известной международной аудиторской компании PwC, украинский бюджет недополучит около 15 миллиардов гривен в случае введения этого законопроекта, — подытожил Алексей Кущ.