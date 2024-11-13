Delo.ua шукає новинаря

Видання Delo.ua у пошуках редактора стрічки новин (новинаря). Повна або часткова зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта. Готові взяти студента. Є можливість працювати віддалено.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Опис вакансії

Ми – бізнес/медіа бюро Ekonomika+, яке володіє головним діловим порталом delo.ua, топмедіа для маркетологів MMR.ua, дайджестом ділової жінки WoMo.ua та журналом "Топ-100. Рейтинги найбільших" і проводить низку великих професійних івентів, таких як Business Wisdom Summit, GET Business Festival та інші.

Ми шукаємо саме тебе, якщо ти:

маєш відмінні знання української та російської мов та володієш англійською на рівні, що дозволить читати західні медіа;

вмієш працювати зі специфічними джерелами економічної інформації;

володієш графічними та відеоредакторами;

Якщо маєш навички репортерської роботи, такі як самостійний збір коментарів, інтерв'ю та інші, то це буде твоїм плюсом!

Твоєю основною задачею буде пошук та написання новин на політичну, економічну, бізнесову, воєнну та наукову тематики.

Ми наймаємо людей як з досвідом роботи, так і без нього. У редакції відкриті вакансії наймолодшого рівня. Тебе будуть навчати досвідчені фахівці.

В свою чергу ми пропонуємо:

Роботу в офісі, віддалено або за змішаною системою;

Гнучкий графік;

Повну або часткову зайнятість за домовленістю;

Оплачувану відпустку та лікарняні;

Можливість отримати професію для новачків та професійне і кар'єрне зростання;

Конкурентну зарплату;

Зручний сучасний офіс біля станції метро "Дарниця" в Києві з автономним електропостачанням, супутниковим інтернетом, бомбосховищем.

Якщо це відгукується тобі, то скоріше пиши чи телефонуй нашій рекрутерці Денисенко Марині (098-432-33-22, [email protected])!