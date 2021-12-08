Google запускает в Украине монетизацию коротких YouTube-видео: до 10 тысяч долларов в месяц

С декабря 2021 года в Украине начнет действовать программа YouTube Shorts Fund — она предусматривает оплату креативных и уникальных коротких видео.

Размер Фонда YouTube Shorts составляет 100 миллионов долларов США, сообщает блог Google Украина. С мая 20921 года эта программа уже доступна на многих рынках по всему миру. Теперь она будет действовать и в Украине.

Shorts — инструмент внутри YouTube. Чтобы создавать короткие вертикальные видео, как в TikTok, не нужно переходить в другое приложение или на сторонний сайт. Теперь пользователи получают возможность зарабатывать на контенте и получать деньги напрямую от Google.

Авторы, которые хотя участвовать в программе YouTube Shorts Fund, должны соответствовать нескольким критериям:

За последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео.

Каналы не нарушают правила сообщества YouTube и монетизации, а также авторское право.

Не допускаются каналы, загружающие неоригинальный контент или видео с водяными знаками и логотипами сторонних социальных сетей.

Для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube.

Авторы должны быть совершеннолетними.

В рамках программы YouTube Shorts Fund каналы могут зарабатывать от 100 до 10 тысяч долларов США ежемесячно. На суммы бонусных выплат влияет эффективность канала и местонахождение его аудитории.

За последние три года YouTube уже выплатил авторам, артистам и медиакомпаниям более 30 миллиардов долларов США.

Дополнительную информацию об условиях участия в YouTube Shorts Fund можно на сайте.

Напомним, одним из изменений в последнее время стало то, что YouTube с 10 ноября 2021 года убрал счетчик дизлайков под видео. Этот показатель будет доступен только авторам видео. Новшество введено с целью уменьшить количество атак, когда пользователи специально накручивают количество негативных показателей под видео.

Для тех, кто рассчитывает на монетизацию, полезна новинка от украинской компании Wantent — она определяет, понравится ли людям новый фильм, реклама или ролик еще до их выпуска.