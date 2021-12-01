YouTube назвал топ-10 роликов и клипов по просмотрам в Украине в 2021 году

Компания Google, подразделением которой является самый популярный видеохостинг YouTube, назвала самые популярные видео по количеству просмотров в Украине в нынешнем году. Об этом сообщается в украиноязычном блоге Google.

Лидером в списке стало расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованное в январе на канале российского оппозиционера Алексея Навального, ныне сидящего в российской тюрьме. Всего его посмотрели 119,7 млн раз, однако сколько просмотров приходится на Украину, в Google не уточняют.

Второе место занял январский выпуск шоу "Что было дальше" с российскими комиками Антоном Лапенко и Александром Гудковым. Всего у него сейчас 31,7 млн просмотров.

На третьем месте оказалось выпущенное в марте интервью Юрия Дудя с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В целом его посмотрели 21,4 млн раз.

Остальные позиции в топ-10 (с общим числом просмотров) расположились следующим образом:

4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021 (4,5 млн)

5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа ! (39,1 млн)

6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021 (2,4 млн)

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона (8,1 млн)

8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал (18,7 млн)

9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста] (17,1 млн)

10. ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1 (3,3 млн)

В свою очередь десятка самых популярных музыкальных видеоклипов в Украине в 2021 году оказалась следующей (с указанием общего числа просмотров на сегодня):

Напомним также, что в YouTube появилось важное нововведение — был отключен показ счетчика дизлайков под видеороликами.