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YouTube назвал топ-10 роликов и клипов по просмотрам в Украине в 2021 году
Компания Google, подразделением которой является самый популярный видеохостинг YouTube, назвала самые популярные видео по количеству просмотров в Украине в нынешнем году. Об этом сообщается в украиноязычном блоге Google.
Лидером в списке стало расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованное в январе на канале российского оппозиционера Алексея Навального, ныне сидящего в российской тюрьме. Всего его посмотрели 119,7 млн раз, однако сколько просмотров приходится на Украину, в Google не уточняют.
Второе место занял январский выпуск шоу "Что было дальше" с российскими комиками Антоном Лапенко и Александром Гудковым. Всего у него сейчас 31,7 млн просмотров.
На третьем месте оказалось выпущенное в марте интервью Юрия Дудя с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В целом его посмотрели 21,4 млн раз.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Остальные позиции в топ-10 (с общим числом просмотров) расположились следующим образом:
4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021 (4,5 млн)
5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа ! (39,1 млн)
6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021 (2,4 млн)
7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона (8,1 млн)
8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал (18,7 млн)
9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста] (17,1 млн)
10. ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1 (3,3 млн)
В свою очередь десятка самых популярных музыкальных видеоклипов в Украине в 2021 году оказалась следующей (с указанием общего числа просмотров на сегодня):
- Loboda - Родной (82,8 млн)
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Султан Лагучев - Горький вкус (124 млн)
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Minelli - Rampampam (128,7 млн)
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Morgenshtern - Дуло (79,6 млн)
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NK - Красное вино (24,3 млн)
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Тина Кароль - Скандал (19,2 млн)
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Max Barskih & Zivert - Bestseller (41,5 млн)
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Artik & Asti - Истеричка (42,2 млн)
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Супер Жорик - Чао! Чао! (80 млн)
- Wellboy - Гуси (14,4 млн)
Напомним также, что в YouTube появилось важное нововведение — был отключен показ счетчика дизлайков под видеороликами.