Как привязать к продукту эмоцию и предсказать успех или неудачу контента: основатель Wantent о своей технологии, Netflix и трендах YouTube

Понравится ли людям новый фильм, реклама или ролик, можно узнать еще до их выпуска — предугадать успех или провал контента умеет украинская компания Wantent. Искусственный интеллект платформы анализирует реакцию и эмоциональное вовлечение зрителя, таким образом оценивая эффективность видео. Программу используют онлайн-кинотеатры, видеопродакшн, телеканалы и маркетинговые агентства.

Сегодня Wantent сумела привлечь около полумиллиона долларов венчурных инвестиций и проводит исследования аудитории на рынках США, Европы и Индии. В новом выпуске на своем YouTube-канале основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий вместе с CEO и сооснователем компании Алексеем Шалденко протестировал программу и обсудил, как можно улучшить контент. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua приводит самое важное из разговора предпринимателей.

Зачем нужна платформа Wantent

Чтобы выяснить, понравится ли итоговый продукт людям, многие компании используют классические фокус-группы, опросники или даже исследования со шлемами — в Wantent решили объединить эти методы и автоматизировать их с помощью искусственного интеллекта. «С точки зрения бизнеса мы экономим инвестиции — можем предугадать успех или помочь исправить ошибки презентации до релиза. У нас уже было много кейсов, когда мы спасали видео или советовали не инвестировать в проект», — рассказывает Шалденко.

Он поясняет, что методика распознавания эмоций была разработана группой психологов. Программа синхронизируется со зрителем и распознает малейшие изменения в реакциях и мимике, таким образом оценивая уровень эмоционального вовлечения, внимания и интереса. При этом интерес к видео зависит от разных параметров: пола, национальности и возраста — например, вызвать эмоциональную реакцию у людей постарше труднее.

Сегодня в команде Шалденко 12 человек, большинство которых его студенты. "У меня ощущение, что я шел к этому стартапу всю жизнь. Долгое время я работал в индустрии спецэффектов, даже с Голливудом, а также параллельно работал в университете. Там я собрал свою первую команду из студентов, которых по факту вырастил — преподавал у них на первом-третьем курсе, защитил с ними дипломы, а сегодня они уже в аспирантуре", — поделился основатель компании.

Он сообщил, что уже получил первые инвестиции и запустил новый фандрайзинг (поиск спонсоров и инвесторов — Delo.ua). В новом раунде Шалденко планирует привлечь два миллиона долларов. Судя по всему, компания нацелена на сотрудничество с крупным бизнесом: по словам основателя Wantent, "если ваш ролик стоит в пять раз дешевле, чем наши услуги, значит вы не наша целевая аудитория".

Как работает программа распознавания эмоций

Технологии Wantent на примере рекламы автомобиля Kia протестировал Василий Хмельницкий — в ролике девушка наивно пытается спасать природу, в том числе купив машину, которая минимально вредит экологии. Чтобы программа распознала взгляд и глаза пользователя, в начале теста необходимо последить за точкой на синем экране.

Обычно перед просмотром зрителя просят заполнить анкету, но Шалденко опросил Хмельницкого устно. Узнал, на что тот обращает внимание при покупке машины (цена-качество) и смотрел ли рекламу купленных машин (нет). Как пояснил глава компании, любому агентству, которое занимается исследованиями, получить подобную информацию от бизнесмена — очень ценно.

По его словам, после просмотра программа анализирует реакцию и впоследствии дает информацию о том, какие моменты зрителям понравились, а какие — нет. Он также рассказал, что в ролике Kia на всех моментах, которые вызывают яркие эмоции, демонстрируют продукт или его бренд — так работает эмоциональное закрепление. Используя такую технологию, можно «привязывать» продукт к определенным эмоциям, вызывать стойкие ассоциации.

Проанализировав восприятие видео Василием Хмельницким, аналитики компании отметили, что тот смотрел ролик достаточно спокойно и сдержано, что может быть спровоцировано присутствием съемочной группы. Однако были зафиксированы микровыражения, которые свидетельствовали о сопереживании героине. По направлению взгляда ясно, что все важные элементы — проявления продукта и события, связанные с героиней, — были замечены. Комментарии после просмотра также указывают, что Хмельницкий запомнил этот ролик.

Как удержать аудиторию на YouTube-канале

Предприниматели обсудили и то, как удержать людей на YouTube, чтобы они смотрели видео увлеченно и до конца. По мнению Шалденко, лучший отклик аудитории — это «запойный просмотр», когда человек не может оторваться от просмотра, поскольку ему безумно интересно, что будет дальше.

«Тут играет свою роль личность спикера, его ценности, как он говорит, какую информацию доносит. Все это мы можем проанализировать и сообщить, на каких моментах вовлечение аудитории падает и каких моментов нужно избегать», — говорит основатель компании. Он отмечает, что при создании контента важно запомнить несколько моментов:

Зритель негативно реагирует на излишнюю жестикуляцию.

излишнюю жестикуляцию. Отторжение вызывают любые постановочные ситуации, потому что на YouTube больше любят честность.

Необходимо быть осторожным с просьбами о подписке. «Классическая история, когда автор канала просит зрителей подписаться на него. Но люди подписываются на обновления только тогда, когда хотят следить за автором, понимают, что такой контент — полезная для них информация. Кроме того, часть аудитории не подписывается умышленно. Однако есть моменты вовлечения, когда это может сработать», — объясняет Шалденко.

Одним из триггеров может быть поднятие острых тем. «Например, сегодня молодому поколению не нравится контент о ЗОЖ и диетах, подростки воспринимают это как издевательство над своим телом», — говорит СЕО компании.

В роликах нельзя проявлять лицемерие, агрессию и неуважение. «Мы делали портрет аудитории по разным сегментам — у людей разных возрастов свои реакции. Так, для зрителей от 35 лет — максимальное табу.

Тема кредитов в роликах на YouTube также вызывает негативные реакции, поскольку при нашей экономике взять кредит это залезть в кабалу.

Чем отличается Netflix от других студий

Во время разговора Шалденко пояснил, в чем феномен Netflix. По его словам, у компании крутая бизнес-модель. Она начинала со сдачи в аренду дисков, но уже сегодня за нею повторяют все большие компании Apple TV+, Disney+, Prime Video, Hulu и многие другие. Особенность Netflix в том, что они очень агрессивно вливали деньги в производство собственного контента и давали свободу своим режиссерам в плане реализации идей.

В будущем благодаря похожим на Wantent технологиям крупные компании вроде Netflix будут лучше понимать аудиторию и производить для нее соответствующий контент — фильмы, которые точно будут нравиться, подытожил Хмельницкий.

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