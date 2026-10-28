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Конкурент Буковеля: на строительство Mountain Centre в горном курорте в Карпатах привлекли €6 млн (ФОТО)

GORO
GORO начал строительство Mountain Centre и открыл кредитную линию на €6 млн в банке «Южный»

GORO Mountain Resort приступил к строительству Mountain Centre, многофункционального центра площадью 5800 кв. м на вершине горы Высокий Верх в Карпатах. Для финансирования строительства компания заключила соглашение с банком "Южный" об открытии кредитной линии в €6 млн. Новый комплекс станет одним из ключевых объектов всесезонной инфраструктуры курорта и откроется в 2028 году.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба GORO Mountain Resort.

€6 млн кредитного финансирования от банка "Южный"

Для реализации проекта GORO заключил кредитное соглашение с банком "Южный" на €6 млн. Средства кредитной линии предназначены для финансирования строительства Mountain Centre.

"Мы последовательно переходим от проектирования к строительству ключевых объектов GORO. Сегодня одновременно работаем над канатными дорогами, системой заснежения, горнолыжными трассами, Welcome Centre, а теперь и Mountain Centre. Это масштабная инфраструктурная программа, которая нуждается в значительных и долгосрочных инвестициях. Поэтому для нас важно сотрудничество с банком. "Южный" позволит реализовать еще один важный объект курорта, который будет работать для гостей в течение всего года", - отметил Владимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort .

В банке "Южный" отмечают, что финансирование туристической инфраструктуры является инвестицией в долгосрочное развитие украинской экономики.

Фото 2 — Конкурент Буковеля: на строительство Mountain Centre в горном курорте в Карпатах привлекли €6 млн (ФОТО)
Фото: GORO Mountain Resort

О Mountain Centre

Mountain Centre построят рядом с верхней станцией гондольной канатной дороги. Это будет первый в Украине комплекс такого формата, который объединит гастрономические, культурные, развлекательные и сервисные пространства на вершине горы.

Архитектурная концепция Mountain Centre была представлена в марте 2026 года. Теперь проект перешел на этап строительства. Двухэтажное здание площадью около 5800 кв. м будет иметь три функциональных уровня. На нижнем этаже разместится культурно-художественное пространство с конференц-залом-трансформером для проведения событий, презентаций и образовательных программ.

Основной уровень займет гастрономический фудхол на 1000 мест, а на верхнем будет работать шефский ресторан на 250 гостей с панорамными видами на Карпаты.

В комплексе предусмотрены детская комната, лыжная школа, медпункт и другие сервисы. Рядом обустроят лаунж-бар с открытой террасой площадью более 1000 кв. м, смотровые зоны и арт-объекты.

Mountain Centre будет работать в течение всего года. Зимой он станет местом отдыха лыжников и сноубордистов между спусками, а в теплые сезоны – простором для гастрономических и культурных событий, прогулок и отдыха с видами на Карпаты. Добраться сюда можно будет по гондольной канатной дороге Doppelmayr D-Line или двум кресельным подъемникам.

Строительство Mountain Centre проходит параллельно с реализацией других инфраструктурных объектов GORO Mountain Resort в Славской общине Львовской области.

Фото 3 — Конкурент Буковеля: на строительство Mountain Centre в горном курорте в Карпатах привлекли €6 млн (ФОТО)
Фото: GORO Mountain Resort

На курорте продолжаются работы по строительству первой в Украине гондольной канатной дороги Doppelmayr D-Line протяженностью 2,8 км, обустройству горнолыжных трасс и системы искусственного оснежения. Также строится Welcome Centre – многофункциональный комплекс у нижней станции гондольной дороги, где разместятся сервисы для гостей, заведения питания, магазины и другая инфраструктура.

Открытие первой очереди GORO Mountain Resort намечено на июль 2027 года. Mountain Centre примет первых гостей в 2028 году.

Фото 4 — Конкурент Буковеля: на строительство Mountain Centre в горном курорте в Карпатах привлекли €6 млн (ФОТО)
Фото: GORO Mountain Resort

О GORO Mountain Resort

GORO Mountain Resort Всесезонный горный курорт, который ОККО Group строит с октября 2024 года в Славской общине Львовской области.

Общая площадь проекта составляет около 1200 га. Первая очередь охватывает 127 га и предполагает создание горнолыжной, рекреационной, сервисной и гостиничной инфраструктуры.

После завершения всех этапов развития на курорте планируется обустроить 41 горнолыжную трассу общей протяженностью 75 км, построить две гондольные и 11 кресельных канатных дорог, 25 гостиниц на 5150 номеров, а также рестораны, рекреационные и общественные просторы.

Общий объем инвестиций в развитие GORO Mountain Resort оценивается в $1,5 млрд. Из них около $500 млн планируется профинансировать за счет акционеров и кредитных ресурсов, еще $1 млрд — привлечь от внешних инвесторов.

Напомним, Львовский областной совет согласовал дальнейшую реализацию проекта строительства в Славской общине всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort .

  Проект получил государственную поддержку как инвестиционно значимый в рамках правительственной программы поддержки крупных инвестиций (так называемый закон "инвест-нянь").

Это дало инвесторам возможность получить:

Автор:
Светлана Манько

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