Самая длинная гондольная дорога: в Карпатах реализуют туристический проект стоимостью 1,5 млрд долларов

На горнолыжном курорте GORO Mountain Resort в Славском установят самую длинную в Украине гондольную канатную дорогу. Ее протяженность составит 2,8 км, а стоимость проекта составит 20 млн евро. Подъемник австрийского производства будет работать круглогодично и станет частью масштабного курорта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

В Карпатах откроют рекордную канатную дорогу

На горнолыжном курорте GORO Mountain Resort в Славском, строящемся группой компаний ОККО, установят самую длинную в Украине гондольную канатную дорогу. Ее протяженность будет составлять 2,8 км, а запуск запланирован на 2027 год.

Как сообщили в компании, канатную дорогу изготовит австрийский производитель Doppelmayr – один из мировых лидеров в сфере канатных транспортных систем. Новый подъемник будет работать в течение всего года и будет обеспечивать быстрое соединение между разными уровнями горной инфраструктуры курорта. Гондолы будут приспособлены не только для перевозки лыжного снаряжения, но и для велосипедов и другого туристического оборудования.

Маршрут соединит нижнюю и верхнюю станции курорта с перепадом высот в 550 метров. Пропускная способность канатной дороги составит до 2800 пассажиров в час, а поездка будет длиться около девяти минут. Каждая кабина рассчитана на десять человек и будет оборудована панорамными окнами и системой природной вентиляции.

Особое внимание в проекте уделили безбарьерности. Пол гондол будет на одном уровне с посадочными платформами станций, что сделает пользование подъемником комфортным для семей с детскими колясками, людей постарше, пассажиров с ограниченной мобильностью и пользователей колесных колес.

Строительство будет производиться в несколько этапов. В настоящее время идет демонтаж старой инфраструктуры. В дальнейшем запланированы работы по обустройству фундаментов для станций и опор, монтажу оборудования, натяжению канатов и проведению пусконаладочных работ.

Кроме гондольной дороги, в пределах первой очереди развития курорта GORO Mountain Resort построят два современных кресельных подъемника с защитой от ветра протяженностью по 1,5 км каждый.

Общий объем инвестиций в систему канатных дорог курорта составляет 47 млн. евро, из которых 20 млн. евро направят непосредственно на строительство гондольного подъемника. Стоимость первой очереди развития курорта оценивается в 470 млн. евро. Из этой суммы 120 млн евро вложат в горную инфраструктуру, еще 350 млн евро – в гостиничный сектор.

Строительство GORO Mountain Resort стартовало осенью 2024 года. Первая очередь проекта охватывает 127 гектаров территории и предполагает создание десяти горнолыжных трасс, двух канатных дорог и пяти гостиничных комплексов более чем на 1100 номеров. Открыть курорт планируют в 2027 году, в то время как запуск гостиничной инфраструктуры ожидается летом 2028 года.

В перспективе курорт будет занимать около 1200 гектаров, а полная реализация проекта будет длиться до 15 лет. Общий объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд. долларов.

Напомним, в мае правительство согласовало продажу двух специальных разрешений на добычу минеральных вод в государственных профсоюзных санаториях "Солнечное Закарпатье" и "Поляна" в Закарпатской области в пользу МЧП "Алекс".