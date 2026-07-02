Более 20 млн грн наличными: в Украине ликвидировали сеть мошеннических криптообменников

В Украине накрыли масштабную сеть фейковых криптообменников, обворовавших людей по всей стране. Под видом легального бизнеса аферисты просто забирали у клиентов наличные деньги, а не отдавали ничего — во время обысков у них изъяли более 20 миллионов гривен.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Украины.

Правоохранители провели более 20-ти обысков в семи регионах страны. Как выяснилось, злоумышленники тщательно маскировали схему под легальный бизнес: создали профессиональный сайт, организовали систему онлайн-заявок, коммуникацию через Telegram, генерацию кодов подтверждения и открыли физические пункты обмена во многих регионах. Всё было сделано так, чтобы люди верили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом.

Схема работала по четкому алгоритму:

Клиент оставлял заявку на сайте для покупки криптовалюты или обмена валют. С ним связывался менеджер компании, сообщавший номер сделки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Человек приносил наличные деньги в определенный офис и передавал его. После получения денег злоумышленники присваивали их, а клиентам давали формальные объяснения о якобы технических сбоях и просто затягивали процесс на неопределенный срок. Ни криптовалюты, ни возврат средств люди так и не получали.

Показательной деталью стало то, что при документировании преступления участники сети по той же схеме присвоили 50 тысяч гривен даже при проведении оперативной закупки правоохранителями. Это доказывает, что действовали они не ситуативно, а по четко отработанному механизму.

Результаты обысков и последствия для фигурантов

Во время проведения масштабной спецоперации в семи областях Украины правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.

В настоящее время готовятся сообщения о подозрении всем разоблаченным участникам схемы по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Следственные действия продолжаются. Силовики устанавливают полный круг лиц, которые обеспечивали работу этой платформы – от непосредственных организаторов до рядовых кассиров, принимавших средства у потерпевших.

Напомним, в Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул американцев на полмиллиона долларов. Столичная киберполиция ликвидировала офис, где иностранные операторы под видом финансовых консультантов выманивали деньги у граждан США для инвестиций в фейковые активы.