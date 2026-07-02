Понад 20 млн грн готівкою: в Україні ліквідували мережу шахрайських криптообмінників

В Україні накрили масштабну мережу фейкових криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Під виглядом легального бізнесу аферисти просто забирали у клієнтів готівку, а натомість не віддавали нічого — під час обшуків у них вилучили понад 20 мільйонів гривень.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Генерального прокурора України.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах країни. Як з'ясувалося, зловмисники ретельно маскували схему під легальний бізнес: створили професійний сайт, налагодили систему онлайн-заявок, комунікацію через Telegram, генерацію кодів підтвердження та відкрили фізичні пункти обміну у багатьох регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди вірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.

Схема працювала за чітким алгоритмом:

Клієнт залишав заявку на сайті для купівлі криптовалюти або обміну валют. З ним зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер операції, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Людина приносила готівку до визначеного офісу та передавала її. Після отримання грошей зловмисники привласнювали їх, а клієнтам надавали формальні пояснення про нібито технічні збої та просто затягували процес на невизначений термін. Ані криптовалюти, ані повернення коштів люди так і не отримували.

Показовою деталлю стало те, що під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою привласнили 50 тисяч гривень навіть під час проведення оперативної закупівлі правоохоронцями. Це доводить, що діяли вони не ситуативно, а за чітко відпрацьованим механізмом.

Результати обшуків та наслідки для фігурантів

Під час проведення масштабної спецоперації у семи областях України правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі готуються повідомлення про підозру всім викритим учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Слідчі дії тривають. Силовики встановлюють повне коло осіб, які забезпечували роботу цієї платформи — від безпосередніх організаторів до рядових касирів, які приймали кошти у потерпілих.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав американців на пів мільйона доларів. Столична кіберполіція ліквідувала офіс, де іноземні оператори під виглядом фінансових консультантів виманювали гроші у громадян США для інвестицій у фейкові активи.