Украина просит 40 стран срочно предоставить ракеты в Patriot в обмен на будущие поставки

Министерство обороны срочно ищет дефицитные ракеты ПВО уже в этот месяц. Украина предлагает обменять эти боеприпасы на будущие поставки, которые уже законтрактованы для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Министр обороны Михаил Федоров уже обратился с соответствующими письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Он также обратился с призывом внести взносы в механизмы PURL и JUMPSTART. Это самые быстрые и надежные пути поставки необходимых ракет в Patriot. Критически важно принять решение уже накануне саммита НАТО.

Запрос обусловлен усилением воздушных ударов РФ по украинским городам.

В частности, ночью, 2 июля, враг совершил одну из самых больших атак, применив почти 500 ударных дронов и 77 ракет (из которых 25 — баллистические или гиперзвуковые).

Благодаря силам ПВО удалось перехватить более 90% крылатых ракет и БПЛА типа Shahed, однако ущерб баллистики остается ключевым вызовом из-за дефицита ракет к Patriot.

В апреле Минобороны при поддержке Германии впервые заключило рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot, поставки которых рассчитаны на последующие годы.

Также впервые сделан шаг к закупке около 100 ракет на 1 млрд долларов за счет кредита ЕС, а европейские партнеры начали отгружать ракеты непосредственно со своих складов.

"Однако этого недостаточно - Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они на складах партнеров. И именно от быстрых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.